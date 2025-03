Néhány hete sok Google Térkép-felhasználó panaszkodott arra, hogy az idővonalukról kámforrá vált minden korábban meglátogatott hely – erről a 9to5Google írt korábban. Némi csúszással ugyan, de most a Google is megszólalt az ügyben, közölve, hogy véletlenül törölte a szóban forgó adatokat, és ha valaki nem készített biztonsági mentést, akkor már nincs is mód azok helyreállítására.

A The Verge érdeklődésére Genevieve Park, a Google szóvivője közölte: egy rövid technikai probléma áll az idővonal-adatok véletlen törlésének hátterében. Akik rendelkeznek titkosított mentéssel az adataikról, azok jó eséllyel helyre tudják állítani őket, minden más esetben sajnos veszett fejsze nyele – végleg elvesztek.

Végre: megjelentek a Waze-felhasználók jelentései a Google Térkép navigációjában Hosszú évek óta szeretnék a felhasználók, ha a Google Térkép és a Waze navigációja közös adatokból dolgozna. Ez eddig nem történt meg, mostantól viszont más lesz a helyzet.

Egy, az Android Authority által kiszúrt Reddit-bejegyzés szerint a Google a felhasználóknak is kiküldött egy tájékoztatót arról, hogyan lehet elvégezni a titkosított adatok helyreállítását. Ha önnél is fennáll a probléma, nézze meg, kapott-e ilyen levelet, és ha igen, kövesse az abban foglalt utasításokat a helyreállításhoz. Ha nem kapott ilyen levelet, ide kattintva találja a magyar nyelvű útmutatót.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.