Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi lakásában 1400 adag kábítószert találtak, akár húsz év börtönt is kaphat.","shortLead":"A férfi lakásában 1400 adag kábítószert találtak, akár húsz év börtönt is kaphat.","id":"20250331_rendorseg-kabitoszer-drogdiler-bonyhad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb.jpg","index":0,"item":"ecbd69d0-f231-47fc-9f6d-94f1409f35cc","keywords":null,"link":"/elet/20250331_rendorseg-kabitoszer-drogdiler-bonyhad","timestamp":"2025. március. 31. 08:16","title":"Bemindenezve vezetett, ez lett a veszte a bonyhádi drogdílernek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a96e1c9-c5f4-4d84-96ca-9f387d8e4cb9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amerika veszíthet, miután példátlan módon korlátozzák a szabad tudományos kutatást az USA-ban. De vajon Európa nyerhet-e? A hiedelmeken alapuló intézkedések egyik fő áldozata a Covid-oltásról ismert mRNS-kutatás, a rákgyógyítás egyik ígéretes terepe. Magyar tudósok értékelték a HVG-nek mindazt, ami Amerikában történik.","shortLead":"Amerika veszíthet, miután példátlan módon korlátozzák a szabad tudományos kutatást az USA-ban. De vajon Európa...","id":"20250401_hvg-mrns-kutatasok-betiltasa-usa-europai-lehetosegek-kemenesi-sarkadi-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a96e1c9-c5f4-4d84-96ca-9f387d8e4cb9.jpg","index":0,"item":"3e7d595f-e223-42ee-a091-3120b5964201","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-mrns-kutatasok-betiltasa-usa-europai-lehetosegek-kemenesi-sarkadi-velemeny","timestamp":"2025. április. 01. 06:30","title":"Azt várják, hogy működik a rák ellen – Trump épp most készül betiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80754cf-2629-4c2f-8db8-6d90545d7098","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ugyan Skóciában született, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította.","shortLead":"Ugyan Skóciában született, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította.","id":"20250331_Angus-Young-ACDC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80754cf-2629-4c2f-8db8-6d90545d7098.jpg","index":0,"item":"6ade584e-b187-47f8-9a14-cd4e0056b44c","keywords":null,"link":"/kultura/20250331_Angus-Young-ACDC","timestamp":"2025. március. 31. 12:46","title":"Angus Young 70 éve született, és ebből 52 évet az AC/DC-nek adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7c5096-39a2-4e4b-a8b4-39cc7a6f9200","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A milliárdos minden egyes pluszszavazóért 20 dollárt fizet.","shortLead":"A milliárdos minden egyes pluszszavazóért 20 dollárt fizet.","id":"20250331_wisconsin-legfelsobb-birosag-valasztas-elon-musk-egymillio-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7c5096-39a2-4e4b-a8b4-39cc7a6f9200.jpg","index":0,"item":"a2c00bd9-7598-4f61-ba4d-e0a58281769d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_wisconsin-legfelsobb-birosag-valasztas-elon-musk-egymillio-dollar","timestamp":"2025. március. 31. 09:52","title":"Elon Musk egymillió dolláros csekkekkel akarja eldönteni a legfelsőbb bírósági választást Wisconsinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44e52ca-c6b8-4b77-80d5-a5c61a086d5b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csoda, hogy le tudta reagálni. ","shortLead":"Csoda, hogy le tudta reagálni. ","id":"20250331_Keresik-amokfuto-audis-Kenderes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d44e52ca-c6b8-4b77-80d5-a5c61a086d5b.jpg","index":0,"item":"7aadad8c-60df-446c-97e6-5abe2113a07f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Keresik-amokfuto-audis-Kenderes-video","timestamp":"2025. március. 31. 08:10","title":"Audis ámokfutót keresnek, aki elől csak elugrani tudott egy gyalogos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92795b71-47be-445d-86d9-1d501b72dac8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórák és fitneszkarkötők után az okosgyűrűk jelenthetik a viselhető eszközök újabb népszerű kategóriáját. A finn Oura Health idejében felismerte ezt a trendet, és sikerült is betörnie az intelligens gyűrűk piacára. A Samsung úgy gondolta, talán érdemes egy váratlan húzással elejét venni a finn céggel való esetleges pereskedésnek.","shortLead":"Az okosórák és fitneszkarkötők után az okosgyűrűk jelenthetik a viselhető eszközök újabb népszerű kategóriáját. A finn...","id":"20250401_samsung-oura-megelozo-per-okosgyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92795b71-47be-445d-86d9-1d501b72dac8.jpg","index":0,"item":"6b20d501-39d4-4596-920d-30d50424cf0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_samsung-oura-megelozo-per-okosgyuru","timestamp":"2025. április. 01. 06:03","title":"„Egy gyűrű mind fölött, egy gyűrű kegyetlen”: Megelőző csapást mért volna a Samsung az Ourára, de nem úgy sikerült, ahogy elképzelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A férfi vasárnap este sétálni ment, de nem tért haza.","shortLead":"A férfi vasárnap este sétálni ment, de nem tért haza.","id":"20250401_szlovakia-gyetva-medve-medvetamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"c3b6bbbb-f026-48c2-acdd-4169bc95b37f","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_szlovakia-gyetva-medve-medvetamadas","timestamp":"2025. április. 01. 13:24","title":"Medve mart halálra egy férfit a szlovákiai Gyetva közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfcc0fe-1acd-4ee8-9927-4ecd5e3c6847","c_author":"Kozek Lél","category":"itthon","description":"A Biztonságos Suli Program célja az iskolákon belüli erőszakos helyzetek megszüntetése. Balázs György önvédelmi oktatóval, a program létrehozójával elkaszált országos tervekről, határok kijelöléséről, az iskolapszichológusok körüli gondokról is beszélgettünk.","shortLead":"A Biztonságos Suli Program célja az iskolákon belüli erőszakos helyzetek megszüntetése. Balázs György önvédelmi...","id":"20250401_Civilek-az-iskolai-bantalmazasok-ellen-exc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cfcc0fe-1acd-4ee8-9927-4ecd5e3c6847.jpg","index":0,"item":"ca7133f1-7b25-4f01-9847-696e22c805f2","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Civilek-az-iskolai-bantalmazasok-ellen-exc","timestamp":"2025. április. 01. 13:22","title":"Civilek az iskolai bántalmazások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]