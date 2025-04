Vitathatatlanul jól ismerte fel az okosgyűrűben rejlő potenciális lehetőséget a finn Oura Health cég, amelyet a befektetői immár egymilliárd dollárnál is többre értékelnek. A történet még 2013-ban kezdődött, amikor a cég alapítói felismerték, hogy kevés eszköz méri hatékonyan a fontos egészségügyi paramétereket. Egy olyan eszköz megalkotását tűzték ki célul, amelyik egyesíti a pontosságot, a kényelmet és a használhatóságot.

Az elsőgenerációs Oura Ring tíz évvel ezelőtt, egy San Franciscó-i fesztiválon mutatkozott be. A célja az volt, hogy a koncepció bizonyítéka legyen. A pozitív fogadtatás után 2015 augusztusában elindult egy Kickstarter-kampány, amely a vártnál jóval sikeresebb volt, és mindössze 15 óra alatt elérte a 100 ezer dolláros célt. A 37 napig tartó kampány során 2400 előrendelés gyűlt össze, ami fizetett reklámok nélkül 650 ezer dollár bevételt hozott.

Az Oura okosgyűrű azóta is sikeres, már több generációja is napvilágot látott, és a tavalyi évben a globális eladások nagyjából felét produkálta. Ez pedig azt jelenti, hogy megkerülhetetlenné vált a szegmensben, ami azért a konkurensek figyelmét sem kerülhette el.

Olyannyira így van ez, hogy a Samsung megelőző csapást akart mérni az Ourára, és tavaly júliusban beperelte a finn céget. Jogerős ítéletet szeretett volna, amelyik kimondja, hogy az akkor még kiadatlan Galaxy Ring (amit azóta már bejelentettek) nem sérti az Oura szabadalmait (konkrétan öt szabadalomról volt szó).

Első pillanatban furának tűnhet, hogy egy még ki sem adott termékre kér ilyen védelmet a dél-koreai óriás, azonban van logika e húzásában. Az Oura ugyanis arról ismert, hogy árgus szemekkel figyeli a versenytársakat, és a Samsung külön is kiemelte, hogy az Oura már korábban benyújtott szabadalmi kereseteket olyan versenytársak ellen, mint az Ultrahuman, a RingConn és a Circular „gyakorlatilag minden intelligens gyűrűre jellemző tulajdonság” miatt, ilyenek például az érzékelők, az akkumulátorok és az általános egészségügyi mutatók. Sőt, mint ahogy arra a The Verge is rámutatott, az Oura vezérigazgatója, Tom Hale azt is megjegyezte, hogy figyelni fogják a Galaxy Ringet, és „megteszik a megfelelő lépéseket”. A Samsung tehát még azelőtt próbált ütni, mielőtt az Oura peres eljárásba kezdhetett volna.

Azonban a döntés nem egészen az volt, mint amire a Samsung számított, Araceli Martínez-Olguínp bíró végül elvetette a dél-koreaiak beadványát. A bíró megjegyezte, hogy az Oura nyilvános nyilatkozatai önmagukban nem elegendőek annak megállapításához, hogy a Samsung valóban a célkeresztjükbe került. Ráadásul a Samsung által említett további nyilatkozatok közül csak három hivatkozott a Galaxy Ringre, és egyik sem fenyegette kifejezetten a dél-koreai gyártót.

„A Samsung keresetének nem volt legitim jogi vagy ténybeli alapja” – fejezte ki elégedettségét a döntés után az Oura jogi tanácsadója. A Samsung egyelőre nem nyilatkozott.

