Érdekes újdonság tesztelésébe kezdett az Instagram: mint arra a TechCrunch felfigyelt, az újdonsággal zárolni lehet a Reels videókat egy kóddal. A funkció elsőre kissé érthetetlennek tűnhet, és nem is azt a célt szolgálja, hogy priváttá tegye a tartalmakat egy szűk, a kódot ismerős réteg számára.

A kódot ugyanis ki kell találni.

Ehhez segítséget kell nyújtsanak a tartalomgyártók valamilyen rövid tippel/utalással, ami rávezetheti a felhasználókat a helyes kódra. Híres embereknél a legelkötelezettebb rajongók így bizonyosan előnyben lesznek, ha mondjuk be kell írniuk, mikor született a feltöltő kutyája (év/hónap) – de ez csak egy lehetséges példa.

Az új funkció nagyobb elérést biztosíthat a tartalomgyártónak, mivel sokan fejtegethetik a helyes kódot – de exkluzív tartalmakat is kaphatnak a felhasználók. Az Instagram már teszteli is ezt a képességet a design nevű profiljával. A jelek szerint számok mellett szöveget is lehet majd használni a rejtett Reels videók feloldásához.

Így néz ki egy zárolt Reels Instagram (képernyőkép / TechCrunch)

Hasonlóan más, tesztelés alatt álló funkciókhoz, ennél sem ismert, hogy mikor élesedhet mindenkinél. Az Instagram egyelőre nem reagált a TechCrunch megkeresésére az ügyben.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.