Több ízben is foglalkoztunk már a digitális svájci bicskaként is használható Flipper Zeróval, amivel nyomasztóan egyszerű feltörni számos dolgot – ám most valami egészen mással rukkolt elő a kütyü mögött álló Flipper Devices: egy, az ADHD-ban szenvedők életét megkönnyítő, produktivitásnövelő eszközzel.

A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban, avagy ADHD-ban szenvedő emberek nehezen tudnak egy adott dologra koncentrálni, könnyen elterelődhet a figyelmük, szervezetlenek, impulzívak, és gyakran szenvednek nyugtalanságtól.

A Flipper Devices úgy tervezte az új eszközét, a Busy Bart, hogy segítsen ezen tünetek enyhítésében, a lehető legjobban kiszűrje a zavaró tényezőket, és időzített intervallumokban segítse az ADHD-s embereket a produktivitásban.

Flipper Devices

Az eszközön a LED-kijelző mellett több tekerhető gomb, Pomodoro-időzítő is van, és iOS-, valamint Android-appal is szinkronizálható. Ebben vezérelhető az értesítések némítása, de még az okosotthon-eszközök is. Természetesen azzal a céllal, hogy optimalizálja a felhasználó munkakörnyezetét – az Apple és a Google Home rendszereket használó eszközöket támogatja.

Ha aktív az „elfoglalt-mód“, az eszköz úgy állítja be a dolgokat – legyen szó hívásokról vagy más zavaró tényezőkről –, hogy egy személyre szabott foglalt-üzenetet jelenítsen meg a LED-kijelzőjén, egy visszaszámláló társaságában. Ebből is látszik, hogy elsősorban az irodában dolgozók számára lehet ez hasznos, mert segíti a koncentrációt, kiszűrve a bosszantó értesítéseket, és a kollégák számára is jelez, hogy most ne zargassák.

„A célunk, hogy egy szórakoztató, személyre szabható, praktikus eszközt készítsünk, ami segít a mélyfókusz fenntartásában” – monda Pavel Zhovner, a Flipper Devices társalapító-vezérigazgatója a Bleeping Computer érdeklődésére.

A Busy Bar már előrendelhető 250 dolláros – körülbelül 90 ezer forintos – áron a cég hivatalos oldalán. Az eszközön már az utolsó simításokat végzik, mielőtt (várhatóan) az év végén megkezdenék a kiszállításokat.

