[{"available":true,"c_guid":"d5b01334-4ad1-41af-ae1c-1bef9712b2ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikus elmondta azt is, hogy a törvényhozásnak nincs joga marginalizálni több tízezer embert. ","shortLead":"Az akadémikus elmondta azt is, hogy a törvényhozásnak nincs joga marginalizálni több tízezer embert. ","id":"20250414_falus-andras-alaptorveny-biologiai-nem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b01334-4ad1-41af-ae1c-1bef9712b2ea.jpg","index":0,"item":"e1427e5b-f207-4a5b-a425-851ce5f8302c","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_falus-andras-alaptorveny-biologiai-nem","timestamp":"2025. április. 14. 12:48","title":"Falus András az Alaptörvény-módosításról: Tudományosan nem igaz, hogy valaki vagy férfi, vagy nő lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha szerényebb mértékben is, mint a múlt héten, de most is olcsóbb lesz a tankolás. ","shortLead":"Ha szerényebb mértékben is, mint a múlt héten, de most is olcsóbb lesz a tankolás. ","id":"20250414_Nincs-vege-az-arcsokkenesnek-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe.jpg","index":0,"item":"b26ca114-feae-4df6-b711-f0a0a558b78e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_Nincs-vege-az-arcsokkenesnek-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. április. 14. 10:47","title":"Nincs vége az árcsökkenésnek a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szikláról zuhant le.","shortLead":"Szikláról zuhant le.","id":"20250413_A-Matraban-is-sulyos-balesetet-szenvedett-egy-turazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"f4c4b1af-4ae4-482c-8e80-d4c142733900","keywords":null,"link":"/elet/20250413_A-Matraban-is-sulyos-balesetet-szenvedett-egy-turazo","timestamp":"2025. április. 13. 17:35","title":"A Mátrában is súlyos balesetet szenvedett egy túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dfb635-576d-4ca6-8838-2945c58bdc9f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Josh Shapiro és családja a házban tartózkodott, de időben ki tudtak menekülni.","shortLead":"Josh Shapiro és családja a házban tartózkodott, de időben ki tudtak menekülni.","id":"20250413_josh-shapiro-pennsylvania-kormanyzo-tuz-gyujtogatas-demokrata-part-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6dfb635-576d-4ca6-8838-2945c58bdc9f.jpg","index":0,"item":"aeeef5e0-c6ef-4407-ab43-130e03c2746b","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_josh-shapiro-pennsylvania-kormanyzo-tuz-gyujtogatas-demokrata-part-usa","timestamp":"2025. április. 13. 21:48","title":"Felgyújtották Pennsylvania demokrata kormányzójának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8329d9a-108c-4d23-b74c-31886cc369d2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Liverpool kezéből majdnem kicsúszott a győzelem a West Ham ellen, végül azonban megnyerték a mérkőzést, így már jövő héten bajnokok lehetnek. Szoboszlai Dominik fél órát töltött a pályán.","shortLead":"A Liverpool kezéből majdnem kicsúszott a győzelem a West Ham ellen, végül azonban megnyerték a mérkőzést, így már jövő...","id":"20250413_liverpool-west-ham-szoboszlai-dominik-premier-league-salah-van-dijk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8329d9a-108c-4d23-b74c-31886cc369d2.jpg","index":0,"item":"6fd9661e-30c7-4a74-bf43-fc9def0ff55f","keywords":null,"link":"/sport/20250413_liverpool-west-ham-szoboszlai-dominik-premier-league-salah-van-dijk","timestamp":"2025. április. 13. 17:41","title":"Drámai meccsen került közelebb a bajnoki címhez a Liverpool, Szoboszlainak ezúttal csak epizódszerep jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52571252-3257-4d68-bf3f-fe5d35bab735","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A XIV. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra keretein belül debütált Magyarországon a Mercedes-Maybach SL 680 Monogram, a nyitható tetejű luxus sportkocsik Louis Vuittonja.","shortLead":"A XIV. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra keretein belül debütált Magyarországon a Mercedes-Maybach SL 680 Monogram...","id":"20250414_700-logo-120-millio-forintert-luxustol-tocsogo-legujabb-kabrio-mercedes-maybach-sl-680","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52571252-3257-4d68-bf3f-fe5d35bab735.jpg","index":0,"item":"6c7934df-86d9-4742-99f2-48b17fcd9533","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_700-logo-120-millio-forintert-luxustol-tocsogo-legujabb-kabrio-mercedes-maybach-sl-680","timestamp":"2025. április. 14. 07:27","title":"700 Maybach-logó 120 millió forintért: beültünk a luxustól tocsogó legújabb puccos kabrióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fe7a59-3473-4aaf-aa21-1c9839f60ba1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az is kiderült, hogy hány kilót nyom Donald Trump.","shortLead":"Az is kiderült, hogy hány kilót nyom Donald Trump.","id":"20250413_donald-trump-feher-haz-orvosi-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fe7a59-3473-4aaf-aa21-1c9839f60ba1.jpg","index":0,"item":"00590bdc-70f6-43ad-a80a-d0e416ce8ce8","keywords":null,"link":"/elet/20250413_donald-trump-feher-haz-orvosi-vizsgalat","timestamp":"2025. április. 13. 18:11","title":"5 órán át vizsgálták Trumpot, orvosa szerint kiváló fizikai és szellemi állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8c99b5-9892-42f1-8d94-3dec4e124e87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nayib Bukele salvadori elnök a Fehér Házba látogatott, ahol Donald Trump fogadta. A találkozó utáni sajtótájékoztatón a tömegesen deportált bevándorlók mellett az orosz–ukrán háború is szóba került.","shortLead":"Nayib Bukele salvadori elnök a Fehér Házba látogatott, ahol Donald Trump fogadta. A találkozó utáni sajtótájékoztatón...","id":"20250415_A-salvadori-elnok-szerint-kizart-dolog-hogy-visszakuldjek-a-tevedesbol-deportalt-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8c99b5-9892-42f1-8d94-3dec4e124e87.jpg","index":0,"item":"68ad2234-7717-4478-bedf-2df62f3bdbf4","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_A-salvadori-elnok-szerint-kizart-dolog-hogy-visszakuldjek-a-tevedesbol-deportalt-ferfit","timestamp":"2025. április. 15. 05:31","title":"A salvadori elnök szerint kizárt dolog, hogy visszaküldjék a tévedésből deportált férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]