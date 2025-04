Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső körülmények ebben az esetben talán még fontosabbak. Hogyan alakítsuk ki alváskörnyezetünket, hogy az maximálisan támogassa az éjszakai pihenést? Milyen a jó alvás, kompromisszumok nélkül? Cikkünkben ennek járunk utána!","shortLead":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső...","id":"20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709.jpg","index":0,"item":"5efb2d51-5b10-4649-aae4-4c658ad29bae","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","timestamp":"2025. április. 18. 15:30","title":"Így alakítsa ki hálószobáját és esti szokásait, ha valóban jól akar aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 18. 14:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"98f0c905-9c30-4d5b-8545-050744263424","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Piastri nagyon közel volt a címvédőhöz, de csak megszorítani tudta.","shortLead":"Piastri nagyon közel volt a címvédőhöz, de csak megszorítani tudta.","id":"20250419_szaudi-nagydij-dzsidda-max-verstappen-lando-norris-oscar-piastri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98f0c905-9c30-4d5b-8545-050744263424.jpg","index":0,"item":"0049bb4a-6adf-4d0c-8f20-0d7c6dcf6467","keywords":null,"link":"/cegauto/20250419_szaudi-nagydij-dzsidda-max-verstappen-lando-norris-oscar-piastri","timestamp":"2025. április. 19. 20:37","title":"Norris falnak csapta az autóját, Verstappen nyerte az időmérőt Dzsiddában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók szerint a Kis Magellán-felhő – galaktikus léptékben értendő – napjai meg vannak számlálva, a Nagy Magellán-felhő gravitációja ugyanis teljesen szét fogja tépni.","shortLead":"Japán kutatók szerint a Kis Magellán-felhő – galaktikus léptékben értendő – napjai meg vannak számlálva, a Nagy...","id":"20250419_nagy-magellan-felho-kis-magellan-felho-galaxis-gravitacio-tejutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b.jpg","index":0,"item":"34ca85f9-1220-4504-aaa4-00d0ad0ec350","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_nagy-magellan-felho-kis-magellan-felho-galaxis-gravitacio-tejutrendszer","timestamp":"2025. április. 19. 12:03","title":"Darabokra tépheti a gravitáció a Tejútrendszer szomszédját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b982583-ca7d-479c-aea5-9638f32b060c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","id":"20250418_Dugo-utlezaras-M7-es-autopalya-forgalom-utvonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b982583-ca7d-479c-aea5-9638f32b060c.jpg","index":0,"item":"e2e4791d-c7f2-47b5-b6b6-7f1da7913bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Dugo-utlezaras-M7-es-autopalya-forgalom-utvonal","timestamp":"2025. április. 18. 15:10","title":"Baleset miatt lezárták az M7-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13043463-ba8f-406f-a8d9-dc34b9ac83ae","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szabálytalan módon, a kongresszus értesítése és a határidők betartása nélkül vehették le Rogán Antalt az USA szankciós listájáról – mutatta be két ellenzéki szenátor.","shortLead":"Szabálytalan módon, a kongresszus értesítése és a határidők betartása nélkül vehették le Rogán Antalt az USA szankciós...","id":"20250419_Rogan-Antal-szankcio-lista-torvenyserto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13043463-ba8f-406f-a8d9-dc34b9ac83ae.jpg","index":0,"item":"d512123c-4436-4c2f-811e-51cc67bc3e7c","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_Rogan-Antal-szankcio-lista-torvenyserto","timestamp":"2025. április. 19. 12:26","title":"Törvényt sértve vehették le Rogán Antalt a szankciós listáról két amerikai szenátor szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b034d57-5114-4cc1-97af-4067668bcb79","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A demonstrációk éppen a függetlenségi háború kezdetének 250. évfordulójára estek. ","shortLead":"A demonstrációk éppen a függetlenségi háború kezdetének 250. évfordulójára estek. ","id":"20250420_Trump-ellen-tuntettek-az-Egyesult-Allamok-tobb-varosaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b034d57-5114-4cc1-97af-4067668bcb79.jpg","index":0,"item":"ce403f5c-9a4f-4a5d-bc2d-934e9e6c697d","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_Trump-ellen-tuntettek-az-Egyesult-Allamok-tobb-varosaban","timestamp":"2025. április. 20. 09:22","title":"Trump ellen tüntettek az Egyesült Államok több városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több száz, kitoloncolásra váró venezuelainak kell megadni a lehetőséget, hogy fellebbezzenek és bebizonyítsák, nem tagjai egy bűnbandának.","shortLead":"Több száz, kitoloncolásra váró venezuelainak kell megadni a lehetőséget, hogy fellebbezzenek és bebizonyítsák, nem...","id":"20250419_amerikai-legfelsobb-birosag-venezuelaiak-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15.jpg","index":0,"item":"8b6a0005-d0ab-498c-b041-2be811cf9da7","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_amerikai-legfelsobb-birosag-venezuelaiak-kitoloncolas","timestamp":"2025. április. 19. 15:50","title":"Felfüggesztette az amerikai legfelsőbb bíróság a venezuelaiak kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]