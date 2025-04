Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","shortLead":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","id":"20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5.jpg","index":0,"item":"b5bc2240-b783-4f73-a95e-79a83cdff5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","timestamp":"2025. április. 18. 21:35","title":"Feltehetően bosszúból festékmaróval öntik le a parkoló autókat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Singer Magdolna gyásztanácsadó Veszteségek ajándéka című interjúkötetének szereplői nem csupán elszenvedői életük tragikus eseményeinek, hanem képesek beépíteni személyiségükbe mindezek hozadékait is. Történetük megmutatja, miként állíthatjuk fejlődésünk szolgálatába a bennünket érő csapásokat. A kiadvány a szerző kétrészes – 2012-ben és 2024-ben írt – vallomásával zárul. Az alábbiakban ennek szerkesztett kivonatát olvashatják.","shortLead":"Singer Magdolna gyásztanácsadó Veszteségek ajándéka című interjúkötetének szereplői nem csupán elszenvedői életük...","id":"20250419_Singer-Magdolna-Mire-tanitanak-eletunk-vesztesegei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49.jpg","index":0,"item":"b94679c9-2c05-4fbb-b0d4-130f2b52eec0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250419_Singer-Magdolna-Mire-tanitanak-eletunk-vesztesegei","timestamp":"2025. április. 19. 19:15","title":"Singer Magdolna: Mire tanítanak életünk veszteségei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da883272-a0ab-4a37-b768-c2d632fab43d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Marc Augé etnológus-antropológus szerint a biciklizés sokkal több az egészséges testmozgásnál, a bicikli egy praktikus közlekedési eszköznél. ","shortLead":"Marc Augé etnológus-antropológus szerint a biciklizés sokkal több az egészséges testmozgásnál, a bicikli egy praktikus...","id":"20250419_hvg-Marc-Auge-A-biciklizes-dicserete-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da883272-a0ab-4a37-b768-c2d632fab43d.jpg","index":0,"item":"51bc866c-077d-4950-b129-12502c3d04fb","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-Marc-Auge-A-biciklizes-dicserete-konyv","timestamp":"2025. április. 19. 16:15","title":"„Biciklire fel, és jobb lesz az életünk!” – a kerékpározás története az antropológus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bed72a7-9209-4902-8491-b37cb381dd61","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tovább fenyegeti egymást az Egyesült Államok és Kína; a kormány már most bemutatja a 2026-os költségvetést; Matolcsy Ádám szerint őt próbálják lejáratni. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Tovább fenyegeti egymást az Egyesült Államok és Kína; a kormány már most bemutatja a 2026-os költségvetést; Matolcsy...","id":"20250420_Es-akkor-vamhaboru-koltsegvetes-mnb-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bed72a7-9209-4902-8491-b37cb381dd61.jpg","index":0,"item":"5cbbb4f9-62fc-45ce-b015-4e5a5ea81e79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Es-akkor-vamhaboru-koltsegvetes-mnb-jarvany","timestamp":"2025. április. 20. 07:00","title":"És akkor a kormány a legnagyobb bizonytalanság közepén pontosan megmondta, milyen év lesz 2026","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df1f1a3-b0b8-4729-98a2-2b0809cf7ddf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is örült, ha az edzője nem üvöltötte le a fejét, egy ponton pedig megtagadta a számára előírt edzésmunkát, és bár a szakvezetés már kezdett lemondani róla, ő éppen akkor úszott Európa-csúcsot. A most 39 éves egykori úszó Turi György és Michael Phelps önbizalmára gyakorolt hatásáról, a régi- és újgenerációs edzők mentalitásáról és pályafutása legmélyebb pontjáról is beszélgetett Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással a Penge podcastban.","shortLead":"Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is...","id":"20250419_cseh-laszlo-interju-penge-podcast-onbizalom-szilagyi-aron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8df1f1a3-b0b8-4729-98a2-2b0809cf7ddf.jpg","index":0,"item":"085832ca-ecc0-403b-a206-c55b62d7adac","keywords":null,"link":"/elet/20250419_cseh-laszlo-interju-penge-podcast-onbizalom-szilagyi-aron-ebx","timestamp":"2025. április. 19. 07:00","title":"Cseh László: Nem voltam elég nagyképű – Penge podcast Szilágyi Áronnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"Ballai Vince, Fülöp István ","category":"360","description":"Végre ráébredt a kormány, mekkora veszéllyel járhat a ragadós száj- és körömfájás. A kártalanítást egyelőre csak ígéri, de a terelést már elkezdte.","shortLead":"Végre ráébredt a kormány, mekkora veszéllyel járhat a ragadós száj- és körömfájás. A kártalanítást egyelőre csak ígéri...","id":"20250419_hvg-szaj-es-koromfajas-virus-dogkutak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"91981dad-09d0-4f9e-8b0c-0c3fc93f2074","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-szaj-es-koromfajas-virus-dogkutak","timestamp":"2025. április. 19. 08:30","title":"Nemigen van biztosításuk az állattartóknak a száj- és körömfájásra, az állam viszont csak ígérget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df97dad-7986-46e1-83e5-85628b9f0f64","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tuareg sivatagi rockot játszó Tinariwennek egykor dalszöveget író, whiskey-t kedvelő volt diplomata, Ijad Ag Gali ma Észak-Afrika egyik legveszélyesebb al-Káida-vezére.","shortLead":"A tuareg sivatagi rockot játszó Tinariwennek egykor dalszöveget író, whiskey-t kedvelő volt diplomata, Ijad Ag Gali ma...","id":"20250419_ijad-ag-gali","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8df97dad-7986-46e1-83e5-85628b9f0f64.jpg","index":0,"item":"e4229840-7d0b-4d4a-a338-26b2d8ccc619","keywords":null,"link":"/360/20250419_ijad-ag-gali","timestamp":"2025. április. 19. 11:00","title":"Az egykor whiskey-t vedelő rocker ma iszlamistaként üldözi a zenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Komolytalan a Nézőpont vezetője szerint számonkérni, hogy Orbán Viktor az akkor közzétett méréseknek ellentmondva arról beszélt, 2021-ben az ellenzék vezetését mérték.","shortLead":"Komolytalan a Nézőpont vezetője szerint számonkérni, hogy Orbán Viktor az akkor közzétett méréseknek ellentmondva arról...","id":"20250419_Nezopont-Orban-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010.jpg","index":0,"item":"9c1fe85c-57c9-404b-81a2-6ad6602074ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_Nezopont-Orban-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. április. 19. 14:45","title":"Nézőpont: Orbán nem a közvélemény-kutatásokról beszélt, amikor azt mondta, 2021-ben az ellenzék vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]