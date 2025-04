Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0acad783-df05-4b48-89ca-fa99bbf7f555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélethirdetés után üzent a politikus, szerinte erős kétségek merülnek fel a bíróság döntésével szemben.","shortLead":"Az ítélethirdetés után üzent a politikus, szerinte erős kétségek merülnek fel a bíróság döntésével szemben.","id":"20250422_Czegledy-Csabat-jogerosen-bunosnek-talaltak-az-Ordog-ugyvedje-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0acad783-df05-4b48-89ca-fa99bbf7f555.jpg","index":0,"item":"095754d0-4cc5-4d7a-bf5b-e3660b94c45a","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Czegledy-Csabat-jogerosen-bunosnek-talaltak-az-Ordog-ugyvedje-ugyben","timestamp":"2025. április. 22. 14:43","title":"Czeglédy Csabát jogerősen bűnösnek találták az Ördög ügyvédje-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af921e-1cec-4f4f-ae08-1ec168810e09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volt egy második chat is a nagy botrányt keltő Houthi PC small groupon kívül. Ebben is a húti lázadók elleni műveleteket tárgyalták, viszont ezt a védelmi miniszter hozta létre, és a tagok közé feleségét, bátyját és ügyvédjét is felvette.","shortLead":"Volt egy második chat is a nagy botrányt keltő Houthi PC small groupon kívül. Ebben is a húti lázadók elleni...","id":"20250421_defenese-team-huddle-chatbotrany-az-usa-ban-pete-hegseth-nemzetbiztonsagi-szivargas-jemeni-hutik-elleni-amerikai-katonai-muveletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30af921e-1cec-4f4f-ae08-1ec168810e09.jpg","index":0,"item":"d68afafa-43d7-499c-8305-16c621399510","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_defenese-team-huddle-chatbotrany-az-usa-ban-pete-hegseth-nemzetbiztonsagi-szivargas-jemeni-hutik-elleni-amerikai-katonai-muveletek","timestamp":"2025. április. 21. 10:32","title":"Újabb chatbotrány az USA-ban: nejével és bátyjával is chatelt Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni műveletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb449f-d035-4b1d-b66a-612a2fcd6147","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező legújabb interjújában egy végletekig megosztott szakmáról, koldussorban tartott művészekről és az alkohol romboló hatásáról is beszélt.","shortLead":"A színész-rendező legújabb interjújában egy végletekig megosztott szakmáról, koldussorban tartott művészekről és...","id":"20250422_Simon-Kornel-Az-alkoholt-is-fel-kene-venni-a-kulonosen-veszelyes-kabitoszerek-listajara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dcb449f-d035-4b1d-b66a-612a2fcd6147.jpg","index":0,"item":"b2f81ec7-ccd1-49b4-9fd1-dca9ccf4960c","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_Simon-Kornel-Az-alkoholt-is-fel-kene-venni-a-kulonosen-veszelyes-kabitoszerek-listajara","timestamp":"2025. április. 22. 14:36","title":"Simon Kornél: Az alkoholt is fel kéne venni a különösen veszélyes kábítószerek listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérik Hadházyék, hogy a pártok maradjanak otthon, a Momentum is bejelentkezett a keddi „hídsétára”. A TASZ jogásza szerint azonban nem lehet sétaként kezdeni, majd tüntetésként folytatni egy eseményt. ","shortLead":"Hiába kérik Hadházyék, hogy a pártok maradjanak otthon, a Momentum is bejelentkezett a keddi „hídsétára”. A TASZ...","id":"20250422_A-Momentum-egeszsegugyi-setat-tart-az-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d.jpg","index":0,"item":"fff394ba-29a9-4001-adc5-a436736621bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_A-Momentum-egeszsegugyi-setat-tart-az-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. április. 22. 12:43","title":"A Momentum is egészségügyi sétát tart az Erzsébet hídon, de Hadházyék nem kérnek a pártokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313d5f89-9480-4392-ab32-d841491b0c7b","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"A Müpában látható előadás látlelet, színpadi szociográfia, drámai műalkotás, amely a kulturális pusztulás korában a megújuláshoz és az újrateremtéshez kíván igazodási pontokat találni.","shortLead":"A Müpában látható előadás látlelet, színpadi szociográfia, drámai műalkotás, amely a kulturális pusztulás korában...","id":"20250420_Mezoseg-Mikrokozmosz-Erdely-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba-Foldeaki-Nora-Tancszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/313d5f89-9480-4392-ab32-d841491b0c7b.jpg","index":0,"item":"b81843e6-81c0-4452-b255-547ce888d2af","keywords":null,"link":"/360/20250420_Mezoseg-Mikrokozmosz-Erdely-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba-Foldeaki-Nora-Tancszinhaz","timestamp":"2025. április. 20. 16:15","title":"A Mezőség zenei, táncos és irodalmi hagyományai jelennek meg a Forte Társulat új összművészeti előadásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalát Lébénynél lezárták.","shortLead":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalát Lébénynél lezárták.","id":"20250422_langolo-kamion-m1-lebeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"4bfdf8d6-e5f9-496a-9270-e35b01c6f94f","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_langolo-kamion-m1-lebeny","timestamp":"2025. április. 22. 10:28","title":"Lángol egy kamion az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a dinitrogén-oxid olyan hatásmechanizmusát sikerült feltárni, amiről eddig fogalma sem volt az orvostudománynak.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a dinitrogén-oxid olyan hatásmechanizmusát sikerült feltárni, amiről eddig fogalma sem volt...","id":"20250421_dinitrogen-oxid-hatasa-nevetogaz-depresszio-kezelese-antidepresszans","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867.jpg","index":0,"item":"37df9cbe-7143-4ab5-87ce-c9c694c81425","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_dinitrogen-oxid-hatasa-nevetogaz-depresszio-kezelese-antidepresszans","timestamp":"2025. április. 21. 08:03","title":"Egy 180 éve ismert anyag adhat reményt a depressziósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cabb893-b21e-429a-92a0-529a69795de5","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Élelmiszereink harmadát nem esszük meg – gyakran még az asztalunkra sem kerül –, és veszendőbe megy. Megelőzés, akciózás, adomány, állatok és biogáz – így mentenek a kereskedők. Körkép a Föld napján.","shortLead":"Élelmiszereink harmadát nem esszük meg – gyakran még az asztalunkra sem kerül –, és veszendőbe megy. Megelőzés...","id":"20250422_hvg-elelmiszerpazarlas-hulladek-karosanyag-kibocsatas-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cabb893-b21e-429a-92a0-529a69795de5.jpg","index":0,"item":"7dd2ddac-ee59-45b3-9564-c5dcba70a1df","keywords":null,"link":"/360/20250422_hvg-elelmiszerpazarlas-hulladek-karosanyag-kibocsatas-fenntarthatosag","timestamp":"2025. április. 22. 13:00","title":"Felesleg vagy áruhiány: nem úszhatjuk meg az élelmiszer-pazarlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]