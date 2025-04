Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c8fa1c77-7307-4d71-941f-16e41cf9c19d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország az európai adófizetőkkel tol ki, ha nem szavazza meg az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását – erről a Financial Times ír, miközben a Guardian arról, hogy miért van értelme tüntetni Donald Trump ellen.","shortLead":"Magyarország az európai adófizetőkkel tol ki, ha nem szavazza meg az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását –...","id":"20250421_orban-putyin-esztorszag-magyarorszag-diktatura-minta-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8fa1c77-7307-4d71-941f-16e41cf9c19d.jpg","index":0,"item":"66ae64e4-241f-45a7-847b-15b609155bfb","keywords":null,"link":"/360/20250421_orban-putyin-esztorszag-magyarorszag-diktatura-minta-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 21. 13:35","title":"Orbán és Babis példája: a különbség drámai – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már két forinttal többe kerül az euró, mint reggel.","shortLead":"Már két forinttal többe kerül az euró, mint reggel.","id":"20250422_euro-forint-arfolyam-gyengules-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"eea2b499-73bb-4f7f-8b47-9a7716362019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_euro-forint-arfolyam-gyengules-Trump","timestamp":"2025. április. 22. 15:15","title":"Erősen gyengül a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a538ca0-6151-4e07-873e-8393e17390e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mesteredzőnél, aki öt meccsen megbízott szövetségi kapitányként a válogatottat is irányította, senki nem ült több mérkőzésen a kispadon a magyar élvonalban.","shortLead":"A mesteredzőnél, aki öt meccsen megbízott szövetségi kapitányként a válogatottat is irányította, senki nem ült több...","id":"20250422_meghalt-Garami-Jozsef-mesteredzo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a538ca0-6151-4e07-873e-8393e17390e8.jpg","index":0,"item":"4d8f4c58-5cd0-4567-9f96-12bb2431be79","keywords":null,"link":"/sport/20250422_meghalt-Garami-Jozsef-mesteredzo-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 10:36","title":"Meghalt Garami József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd285c76-e2cc-42a2-ba51-f06e7f3e1e18","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Adnak pénzt a telepítéséhez, aztán azért, mert ott van, de hoz még sok egyéb hasznot is: már a termőtáblák mentén is támogatják az ökológiai szolgáltatásokat nyújtó, nem termelő mezőgazdasági beruházásokat. Az erdősávok szerepe fontos, de az sem mindegy, mit vetünk a sorok közé.","shortLead":"Adnak pénzt a telepítéséhez, aztán azért, mert ott van, de hoz még sok egyéb hasznot is: már a termőtáblák mentén is...","id":"20250421_hvg-agrarpolitika-mezovedo-erdosavok-sorok-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd285c76-e2cc-42a2-ba51-f06e7f3e1e18.jpg","index":0,"item":"26cf2c8d-3ec5-4da8-b137-e5a8bc27c26e","keywords":null,"link":"/360/20250421_hvg-agrarpolitika-mezovedo-erdosavok-sorok-kozott","timestamp":"2025. április. 21. 10:30","title":"Ez a beruházás nem termel, mégis támogatja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a06003c-561d-43e1-b894-b633786efc98","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A húsvéthétfőn elhunyt egyházfő holttestét szerdán reggel szállítják át a Szent Péter-bazilikába.","shortLead":"A húsvéthétfőn elhunyt egyházfő holttestét szerdán reggel szállítják át a Szent Péter-bazilikába.","id":"20250422_ferenc-papa-ravatal-szimbolumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a06003c-561d-43e1-b894-b633786efc98.jpg","index":0,"item":"8a744fa8-1efd-455e-b21e-4718c109f328","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-ravatal-szimbolumok","timestamp":"2025. április. 22. 17:51","title":"Gyűrű, háromszögek és latin nyelvű felirat – ezt jelentik a szimbólumok a felravatalozott Ferenc pápáról kiadott képeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f45851-ae83-420f-958d-97f892559bd9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Elszaladt a bárány Lagzi Lajcsi nyomkövetőjével, kijöhet a házi őrizetből.","shortLead":"Elszaladt a bárány Lagzi Lajcsi nyomkövetőjével, kijöhet a házi őrizetből.","id":"20250421_szabadult-galambos-lajos-lagzi-lajcsi-letelt-a-buntetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8f45851-ae83-420f-958d-97f892559bd9.jpg","index":0,"item":"68d04e8c-df16-4e4c-b1d8-34cfa2785cbd","keywords":null,"link":"/elet/20250421_szabadult-galambos-lajos-lagzi-lajcsi-letelt-a-buntetese","timestamp":"2025. április. 21. 15:24","title":"Húsvéthétfőtől szabadon járhat-kelhet Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási kapacitások villanyszámláját.","shortLead":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási...","id":"20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"611d4d8e-fab5-4c6c-b3dd-13f10929a063","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","timestamp":"2025. április. 21. 16:40","title":"Drága mulatság udvariaskodni a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e1078e-09d2-4097-8579-5a1869f91fda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kirill Martinovot nemkívánatos szervezet tevékenységének megszervezése miatt ítélték el. Az egyik ebből a Novaja Gazeta Európa, aminek a főszerkesztője.","shortLead":"Kirill Martinovot nemkívánatos szervezet tevékenységének megszervezése miatt ítélték el. Az egyik ebből a Novaja Gazeta...","id":"20250422_kirill-martinov-foszerkeszto-novaja-gazeta-itelet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e1078e-09d2-4097-8579-5a1869f91fda.jpg","index":0,"item":"7ebb4429-7c1d-4e80-ad0a-48facc85c900","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_kirill-martinov-foszerkeszto-novaja-gazeta-itelet-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 22. 15:27","title":"Hat év börtönre ítélték egy orosz lap főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]