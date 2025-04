Helsinkiben is van, de Sencsenben az igazi – mi az? A kínai konyha ízletes fogásain túl igaz ez még arra a technológiai laboratóriumra, ahol a Huawei fejleszti eszközeinek fitnesz- és egészségügyi háttérrendszereit. Van mit és van kinek: a kínai vállalat a tavalyi év végére élre tört az okosórák és hasonló kütyük piacán, megelőzve ezzel a szegmenst régóta vezető Apple-t, ahogy a Samsungot és a Xiaomit is.

A mutatványhoz szükséges az a munka is, amit a sencseni központban végeznek. Belépve kétféle embert látni. Elsőre úgy tűnik, hogy vannak, akik aktívan dolgoznak, a többiek meg éppen most végeztek a napi pihenővel, amit aktívan töltöttek el. Valójában az utóbbiak is aktív munkaidejükben vannak, csak nekik ez a dolguk: futáshoz, kerékpározáshoz, úszáshoz, golfozáshoz és más sportokhoz illő szerelésben vannak – és sportolnak. Hogy a kutatók valódi sporttevékenységek közben figyelhessék meg a különféle szenzorokból érkező adatokat, finomíthassák, javíthassák, validálhassák az új fejlesztések háttérmegoldásait.

Az akár 6000 méteres magasságban tapasztalható viszonyokat szimuláló kamrában –10-től +40 Celsius-fokig tudják csavarni a beállításokat, a relatív páratartalom 35%-os, de akár 95%-os is lehet. A medencében a víz 5–45°C közötti értékre állítható a hőmérséklet, a víz áramlási sebessége 1,5 m/s is lehet – víz alatti kamararendszer figyeli és elemzi az úszó mozgását, miközben érzékelők hada gyűjti be az egészségügyi értékeit. A multifunkcionális zónában egy futópadhoz hasonló felületen nemcsak futni, hanem gördeszkázni, kerékpározni, vagy akár boxolni is lehet. A fiziológiás részlegen pedig tízféle gyaloglós-futós program váltakozik, miközben a munkaköri és napi mozgási előírásait is oxigénmaszkban teljesíti a kutatási asszisztens, hogy újabb értékekbe tekinthessenek be a szakemberek. A központban egyebek mellett kosárlabdázni, evezni, falat mászni, lőni és tollaslabdázni is lehet, no és kell is, amikor éppen arról a mozgásformáról van szükség új adatokra. A mérlegnek tűnő eszközökön egyensúlyozással kapcsolatos vizsgálatokat végeznek, illetve itt validálják a testtömeg-összetétel során felhasznált kutatási eredményeket is.

A Huaweinél a hétköznapok hasonló információiból dolgozó, mindent összefogó – hivatalosan „átfogó digitális egészség- és fitnesztechnológiai” – rendszert TruSense-nek nevezik. Kialakításához a kínai vállalat jelentős összegeket fektetett optikai, elektromos és anyagtudományi kutatásokba, hogy a folyamatos egészségfigyelés hosszú távon is pontosabb legyen, és még gyorsabban működjön. A tavalyi fejlesztések során a mérnökök célja az volt, hogy megoldják azokat a kihívásokat, amelyeket a különböző bőrszínek, csuklóméretek és időjárási körülmények jelentenek a szenzorok számára. Állítják, sikerült, és ezzel jelentősen javult az olyan alapvető mutatók viszonylagos pontossága, mint a pulzusszám, a vér oxigéntelítettsége (SpO2) és a vérnyomás. (Utóbbit a D jelzésű órák tudják a Huaweinél.) A TruSense több mint hatvan egészségügyi és fitneszmutatót mér, amelyek a test hat fő rendszerét figyelik. A szenzorok nyomon követik a pulzusszámot és az autonóm idegrendszer adatait. Az adatok végül egy algoritmushoz kerülnek, amely kiértékeli a felhasználó jóllétét és stressz-szintjét, és segíthet abban, hogy a felhasználók mind a fizikai, mind a mentális egészségüket figyelemmel kísérjék.

Az elődjeivel együtt számolva már 12 éve fejlesztés alatt álló TruSense mára több mint 60 mutató alapján dönt arról, mi is a helyzet. A vállalat sencseni központjában elmondták, minél több a megbízható mutató, a rendszer annál többféle mintázat felismerésére tanítható meg. A legegyszerűbb példák közé tartozik, hogy ha valakinek megemelkedik a pulzusa, az jót és rosszat is jelenthet, és ennek megítélésében sokat segít annak ismerete, hogy az illető sportol éppen, egy helyben ül, netán alszik. Az ilyesmi kombinációk régóta működnek, de minél több indikátort kapcsolnak be, annál többféle egészségügyi állapot, netán betegség detektálására használható a technológia. A felhasználó érzelmi állapotát harmincféle jellemző alapján értékeli a rendszer – mondta el Rico Zhang, a Huawei fogyasztói üzletágának viselhető okoseszközökért és egészségügyi termékekért felelős igazgatója. De hasonlóan komplex dolog például a vércukorszint nem-invazív mérése is: amikor szúrás nélkül, egy okosóra által mérhető mindenféle adatokból kirajzolódó mintázat alapján képes lesz megmondani a Huawei Health alkalmazás az értéket. Ennek megjelenéséről kifejezett kérdésre sem árultak el konkrétumot a vállalat sencseni központjában, de több jel is arra mutat, hogy a legnagyobb gyártók – a Huawei mellett az Apple és a Samsung – most már belátható időn belül előállhatnak vele.

A kínai vállalat legközelebbi újdonsága a heteken belül, a Watch 5 szériával debütáló „szuperérzékelő” modul, amely a csuklón mért adatokat az ujjbegyérzékeléssel kombinálja. Bár az ujjbegy nem figyelhető meg folyamatosan, de amikor a felhasználó megérinti vele az óra oldalán található érzékelőt, akkor sok szempontból jobb a csuklónál: testszőrzet egyáltalán nincs rajta, izzadtság sem igazán, a vaszkuláris struktúrája kiváló, ráadásul elég vékony bőrfelület fedi. Így aztán az eddigieknél pontosabb mérésekhez vezethet, ha bevonják az adatforrásokba, leginkább a szív- és érrendszeri megfigyelésben. Az új modullal megerősített TruSense optikai, elektromos, akusztikus és mechanikai jeleket is használ, és ezek kombinálásával a vállalat szerint „drámai mértékben” javítja az egészségügyi állapot monitorozásának pontosságát és sebességét, illetve utat nyit az átfogóbb értékeléseknek.

A sencseni sajtóeseményen jelentős előrelépésről adott hírt Rico Zhang a véroxigénszint mérésének sebességében is. Ígérete szerint a mutató változását valós időben követhetik nyomon a felhasználók.

A Huawei Health szolgáltatás újdonsága még, hogy az átfogó egészségügyi pillanatfelvételt kínáló Health Glance funkció mindössze 60 másodperc alatt minden eddiginél több létfontosságú mutatóról ad képet. Az újdonságok között megtalálható a petefészek működésére utaló jeleken túl a szívfrekvencia-variabilitás (HRV) is – ez utóbbi a szívbetegségek felismerésében játszik szerepet.

A TruSense újdonságai elsőként a május közepén debütáló Huawei Watch 5 széria okosóráiban lesznek elérhetők.

