Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök lánya szerint Budapest nyitott és sokszínű város, ahol ha négycsillagos élményre készül az ember, könnyen ötcsillagos érzéssel távozik.","shortLead":"A miniszterelnök lánya szerint Budapest nyitott és sokszínű város, ahol ha négycsillagos élményre készül az ember...","id":"20250424_Orban-Rahel-nem-szereti-a-premiumturista-kifejezest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"93ed305c-32ff-4904-9ab0-dc6f76dc6734","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Orban-Rahel-nem-szereti-a-premiumturista-kifejezest","timestamp":"2025. április. 24. 11:07","title":"Orbán Ráhel nem szereti a prémiumturista kifejezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erősödött a dollár, és az olajár is emelkedett. ","shortLead":"Erősödött a dollár, és az olajár is emelkedett. ","id":"20250423_Aremeles-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30.jpg","index":0,"item":"c1241370-d452-4043-b802-438d84370c49","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Aremeles-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. április. 23. 09:43","title":"Áremelés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti. A kormánypárt hibájából a nyilvánosságban uralkodóvá vált a nézet, hogy Magyar Péterék vezetnek, és már Orbán Viktor is ezzel a percepcióval kénytelen küzdeni.","shortLead":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti...","id":"20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08.jpg","index":0,"item":"8151e4a7-6f2a-4d31-97b9-a4091bd2fa63","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 23. 06:30","title":"Orbán örvényben: a Fidesz is azt sugallja, hogy csak második a Tisza mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63fd2342-46e9-49ea-b2f3-9a7c0e89f28f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Négyen indultak a Nemzetgazdasági Minisztérium tenderén, a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannónia a korábban többször is győztes Groupamával közösen nyert.","shortLead":"Négyen indultak a Nemzetgazdasági Minisztérium tenderén, a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannónia a korábban többször...","id":"20250423_cig-pannonia-kozbeszerzes-gyermekek-balesetbiztositasa-kkv-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63fd2342-46e9-49ea-b2f3-9a7c0e89f28f.jpg","index":0,"item":"9e06a6d7-ac9b-4e73-bde9-a1b27ee3deb7","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_cig-pannonia-kozbeszerzes-gyermekek-balesetbiztositasa-kkv-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. április. 23. 08:10","title":"Ismét Mészáros cége viheti a gyermekek balesetbiztosítását évi közel százmillióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ázsiából, az egykori Szovjetunió tagállamaiból és afrikai országokból érkezett a legtöbb önkéntes.","shortLead":"Ázsiából, az egykori Szovjetunió tagállamaiból és afrikai országokból érkezett a legtöbb önkéntes.","id":"20250424_oroszorszag-kulfoldi-zsoldosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305.jpg","index":0,"item":"44378cf7-c75a-4d73-9105-23d4dded3b89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_oroszorszag-kulfoldi-zsoldosok","timestamp":"2025. április. 24. 11:45","title":"Legalább 48 ország zsoldosai harcolnak Oroszország oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93750c6b-c087-458e-aec3-a85fade41e2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft és több más vállalat egy új, savmentes feldolgozási folyamat segítségével nyert vissza ritkaföldfémet az adatközpontokban leselejtezett eszközökből, ami enyhítheti az USA Kínától való függőségét.","shortLead":"A Microsoft és több más vállalat egy új, savmentes feldolgozási folyamat segítségével nyert vissza ritkaföldfémet...","id":"20250422_ritkafoldfem-egyesult-allamok-kina-vamhaboru-ujrahasznositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93750c6b-c087-458e-aec3-a85fade41e2d.jpg","index":0,"item":"5cc54270-0dcd-4e3c-8f0a-ca4b8d6fea7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_ritkafoldfem-egyesult-allamok-kina-vamhaboru-ujrahasznositas","timestamp":"2025. április. 22. 16:03","title":"Újrahasznosított merevlemezekkel törné meg Kína ritkaföldfém-uralmát az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","shortLead":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","id":"20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe.jpg","index":0,"item":"9b45fe33-0b50-4bfb-bf0c-f56334ec93db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","timestamp":"2025. április. 24. 14:53","title":"Az ifjabbik Donald Trump pénteken Szijjártó Péterrel is találkozik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681ecb71-bfd3-4bae-b3ff-9669d7f4530c","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Európa-szerte egyre népszerűbbek a szélsőjobboldali pártok, ám rajtuk kívül is van egy aktív, politikával nem foglalkozó underground szcéna, ahol a radikálisok kivárnak. De nem mindenki: sokan otthagyják az egészet.","shortLead":"Európa-szerte egyre népszerűbbek a szélsőjobboldali pártok, ám rajtuk kívül is van egy aktív, politikával nem...","id":"20250424_hvg-radikalisok-underground-szelsojobb-mi-hazank-kalijuga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/681ecb71-bfd3-4bae-b3ff-9669d7f4530c.jpg","index":0,"item":"074dbeb1-bb82-4021-95eb-2d88bcfe8fc5","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-radikalisok-underground-szelsojobb-mi-hazank-kalijuga","timestamp":"2025. április. 24. 11:30","title":"Csodálkozik a magyar underground szélsőjobb, hogy milyen közel került a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]