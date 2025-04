Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"404d7847-8849-4286-ba33-d1f1f838be0d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyártók ugrásra készen várják, hogy olyan autókat is tesztelhessenek, amelyekben már fékpedál sincs. ","shortLead":"A gyártók ugrásra készen várják, hogy olyan autókat is tesztelhessenek, amelyekben már fékpedál sincs. ","id":"20250425_enyhitettek-szabadabb-utat-kapnak-az-onvezeto-autok-Amerikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/404d7847-8849-4286-ba33-d1f1f838be0d.jpg","index":0,"item":"9611ca68-de21-41e9-8c0e-30280ab6097d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_enyhitettek-szabadabb-utat-kapnak-az-onvezeto-autok-Amerikaban","timestamp":"2025. április. 25. 08:44","title":"Erre a lehetőségre várt Elon Musk: lazítanak az önvezető autók szabályozásán Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bónusz mértéke az itteni jóval alacsonyabb bérszínvonalhoz igazodik.","shortLead":"A bónusz mértéke az itteni jóval alacsonyabb bérszínvonalhoz igazodik.","id":"20250425_Tobbet-dolgoznak-kevesebb-fizetesert-megis-kisebb-bonuszt-kaptak-a-Mercedes-magyar-munkavallaloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58.jpg","index":0,"item":"cfda9d5d-37dc-4748-b8a9-ffad37b9173e","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_Tobbet-dolgoznak-kevesebb-fizetesert-megis-kisebb-bonuszt-kaptak-a-Mercedes-magyar-munkavallaloi","timestamp":"2025. április. 25. 14:39","title":"Többet dolgoznak kevesebb fizetésért, mégis kisebb bónuszt kaptak a Mercedes magyar munkavállalói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3c576d-0694-4ef4-980a-7c05d10d20ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly még a nemzetiségi önkormányzatok intézményei is megkapták ezt a támogatást, de a mostani jogszabálytervezetben erről nincs szó. ","shortLead":"Tavaly még a nemzetiségi önkormányzatok intézményei is megkapták ezt a támogatást, de a mostani jogszabálytervezetben...","id":"20250425_rezsicsokkentes-egyhazi-iskola-nemzetisegi-onkormanyzat-futes-villany-gaz-jogszabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa3c576d-0694-4ef4-980a-7c05d10d20ad.jpg","index":0,"item":"ab32b6d9-d6b2-4fa8-9442-d7a47bd1adc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_rezsicsokkentes-egyhazi-iskola-nemzetisegi-onkormanyzat-futes-villany-gaz-jogszabaly","timestamp":"2025. április. 25. 18:36","title":"A kormány 30 ezer forint rezsifejpénzt adhat az egyházi iskoláknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0efee11-cd26-4a3b-aee3-55aae34fd84e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két napon elül másodszor.","shortLead":"Két napon elül másodszor.","id":"20250426_Ismet-tuzet-nyitottak-egymasra-indiai-es-pakisztani-katonak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0efee11-cd26-4a3b-aee3-55aae34fd84e.jpg","index":0,"item":"083730ca-310b-4e5e-8deb-c99513a76253","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Ismet-tuzet-nyitottak-egymasra-indiai-es-pakisztani-katonak","timestamp":"2025. április. 26. 07:59","title":"Ismét tüzet nyitottak egymásra indiai és pakisztáni katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b39be71-2fa4-4d45-847e-d2d1560ef208","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A volt brazil elnököt 12 napja műtötték meg bérelzáródás miatt, azóta kórházban fekszik.","shortLead":"A volt brazil elnököt 12 napja műtötték meg bérelzáródás miatt, azóta kórházban fekszik.","id":"20250425_bolsonaro-intenziv-osztaly-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b39be71-2fa4-4d45-847e-d2d1560ef208.jpg","index":0,"item":"3d4a8f5c-3e48-4b5f-ae87-a5c79a064255","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_bolsonaro-intenziv-osztaly-kezeles","timestamp":"2025. április. 25. 06:14","title":"Romlott Bolsonaro állapota, intenzív osztályon kezelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1925b7d1-7802-4ef3-94a4-47154196e512","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Csányi Sándor eddig elnök-vezérigazgatóként, ezt követően már csak elnökként vezeti az OTP Bankot, vezérigazgatói székét fia, Csányi Péter kapta meg.","shortLead":"Csányi Sándor eddig elnök-vezérigazgatóként, ezt követően már csak elnökként vezeti az OTP Bankot, vezérigazgatói...","id":"20250425_otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1925b7d1-7802-4ef3-94a4-47154196e512.jpg","index":0,"item":"3f8274d1-3817-49a9-93a5-3b5b17a88af9","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 11:05","title":"Csányi Sándor fia, Csányi Péter lett az OTP új vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabfded6-c7d1-42a0-80fd-2b0e89660849","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatal férfi mindenhez vonzódott, ami nem Amerika volt, megvetette az USA-t, a Rainbow Family nevű hippikollektíva tagjaként járta a világot, és áttért az iszlámra is.","shortLead":"A fiatal férfi mindenhez vonzódott, ami nem Amerika volt, megvetette az USA-t, a Rainbow Family nevű hippikollektíva...","id":"20250425_cia-igazgatohelyettes-fia-orosz-katona-ukrajna-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cabfded6-c7d1-42a0-80fd-2b0e89660849.jpg","index":0,"item":"6c10da9d-4fb8-4833-8924-4f57d27723b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_cia-igazgatohelyettes-fia-orosz-katona-ukrajna-halal","timestamp":"2025. április. 25. 15:32","title":"A CIA igazgatóhelyettesének a fia a hírek szerint orosz katonának állt és elesett Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A 2031 című előadás rendezője és írója 2021-ig a Színház- és Filmművészeti Egyetemre járt, de a diplomájukat már külföldön vették át.","shortLead":"A 2031 című előadás rendezője és írója 2021-ig a Színház- és Filmművészeti Egyetemre járt, de a diplomájukat már...","id":"20250424_hvg-2031-Katona-Jozsef-Szinhaz-Kamra-Dohy-Balazs-Biro-Zsombor-Aurel-SZFE","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37.jpg","index":0,"item":"915d76e5-9ae5-4ac2-a476-8a1b32bb0fd6","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-2031-Katona-Jozsef-Szinhaz-Kamra-Dohy-Balazs-Biro-Zsombor-Aurel-SZFE","timestamp":"2025. április. 24. 16:00","title":"Osztálytalálkozó a hetedik kétharmados Orbán-kormány idején – a régi SZFE-ihlette darab a Kamrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]