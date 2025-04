Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d65e72cb-5776-47f9-aac0-a768aa21b946","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar küldöttség ezzel három dobogós hellyel áll a vasárnapi zárás előtt.","shortLead":"A magyar küldöttség ezzel három dobogós hellyel áll a vasárnapi zárás előtt.","id":"20250412_Losonczi-David-Europa-bajnok-Vitek-Darius-bronzermes-lett-birkozasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65e72cb-5776-47f9-aac0-a768aa21b946.jpg","index":0,"item":"9af42bf3-3fb1-41d4-8e34-934bdacefb43","keywords":null,"link":"/sport/20250412_Losonczi-David-Europa-bajnok-Vitek-Darius-bronzermes-lett-birkozasban","timestamp":"2025. április. 12. 21:37","title":"Losonczi Dávid Európa-bajnok, Vitek Dárius bronzérmes birkózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz-frakcióvezetője is agitál, hogy írják alá a megafonos Apáti Bence petícióját.","shortLead":"A Fidesz-frakcióvezetője is agitál, hogy írják alá a megafonos Apáti Bence petícióját.","id":"20250413_Alairasgyujtestol-varja-Kocsis-Mate-hogy-a-tiszasok-eltunjenek-a-kozeletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"5380c8ba-fcfd-45c4-941f-aaa44a35739b","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Alairasgyujtestol-varja-Kocsis-Mate-hogy-a-tiszasok-eltunjenek-a-kozeletbol","timestamp":"2025. április. 13. 21:09","title":"Aláírásgyűjtéstől várja Kocsis Máté, hogy a tiszások eltűnjenek a közéletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn kora reggel Kisújszállásra riasztották a tűzoltókat, miután egy Pillangó utcai ingatlanban korábban keletkezett tűz nyomait találták.","shortLead":"Hétfőn kora reggel Kisújszállásra riasztották a tűzoltókat, miután egy Pillangó utcai ingatlanban korábban keletkezett...","id":"20250414_Lakastuzben-vesztette-eletet-egy-idos-kisujszallasi-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3.jpg","index":0,"item":"a8ad1beb-623c-4236-a1cc-5c0705b27b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Lakastuzben-vesztette-eletet-egy-idos-kisujszallasi-ferfi","timestamp":"2025. április. 14. 08:57","title":"Lakástűzben vesztette életét egy idős kisújszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","id":"20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2.jpg","index":0,"item":"65d40417-d740-4ee2-a99c-32318e3ca623","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:37","title":"Hatalmas lángokkal égett a hulladék Rákosrendezőn, fotókon a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Miközben országa zuhanórepülésbe kezdett, Donald Trump legutóbbi hétvégéje Floridában nem csak golfozásról, de pénzszerzésről is szólt. A republikánusok közül is egyre többen kérdezik: meddig lehet még büntetlenül összemosni az állami és magánérdeket, és vajon hol húzódik az amerikai demokrácia tűréshatára?","shortLead":"Miközben országa zuhanórepülésbe kezdett, Donald Trump legutóbbi hétvégéje Floridában nem csak golfozásról, de...","id":"20250413_Trump-aranybanyanak-nezi-az-elnoki-hivatalt-az-amerikai-elnok-kavar-es-lop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"1331011d-5ff9-4252-b754-f32ca87a30a4","keywords":null,"link":"/360/20250413_Trump-aranybanyanak-nezi-az-elnoki-hivatalt-az-amerikai-elnok-kavar-es-lop","timestamp":"2025. április. 13. 14:30","title":"Donald Trump, az USA nevű cég CEO-ja aranybányának nézi az elnöki hivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9775a07f-a1ea-45f6-a6ba-b96a0b8c3ed2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A férfi a szomszéd faluból hozta a nem visszaváltható palackokat Bodrogolasziba, ahol a környék egyetlen visszaváltó automatája található. Pechjére egy szabadnapos rendőr épp ugyanabban a boltban vásárolt.","shortLead":"A férfi a szomszéd faluból hozta a nem visszaváltható palackokat Bodrogolasziba, ahol a környék egyetlen visszaváltó...","id":"20250413_borsod-bodrogolaszi-miskolc-palackvisszavaltas-cimke-hamisitas-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9775a07f-a1ea-45f6-a6ba-b96a0b8c3ed2.jpg","index":0,"item":"01e5d21a-244e-4753-a332-fcea9c66315b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_borsod-bodrogolaszi-miskolc-palackvisszavaltas-cimke-hamisitas-mohu","timestamp":"2025. április. 13. 21:29","title":"Otthon nyomtatott vonalkódokkal felcímkézett palackokat akart visszaváltani egy borsodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71961a9-d1d1-4c69-bd7d-30e73a722b7f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ki is takarítottak a számláról 13 millió forintot.","shortLead":"Ki is takarítottak a számláról 13 millió forintot.","id":"20250414_sms-es-csalas-NAV-13-millios-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e71961a9-d1d1-4c69-bd7d-30e73a722b7f.jpg","index":0,"item":"84db6d42-14eb-4116-9437-27c84abd5e50","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_sms-es-csalas-NAV-13-millios-kar","timestamp":"2025. április. 14. 10:33","title":"Egyszerű sms-es csalással nyúlták le egy cég teljes bankszámla-hozzáférését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ad71bc-b415-46fa-9956-47f19d717764","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Gyakran elfelejtjük, hogy a gyógyulás nem csupán a betegségtől való megszabadulást jelenti, hanem az egész ember helyreállítását is. Szerkesztett részlet Ellen J. Langer világhírű pszichológus Tudatos test című könyvéből.","shortLead":"Gyakran elfelejtjük, hogy a gyógyulás nem csupán a betegségtől való megszabadulást jelenti, hanem az egész ember...","id":"20250412_Tudatos-test-A-jobb-egeszsegi-allapot-tenyleg-csak-egy-gondolatnyi-tavolsagra-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75ad71bc-b415-46fa-9956-47f19d717764.jpg","index":0,"item":"79cdf74c-7ffb-4206-86bb-a1f9dbe4d4e5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250412_Tudatos-test-A-jobb-egeszsegi-allapot-tenyleg-csak-egy-gondolatnyi-tavolsagra-van","timestamp":"2025. április. 12. 19:15","title":"Tudatos test: A jobb egészség tényleg csak egy gondolatnyi távolságra van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]