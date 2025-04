Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f952f72a-d244-4c68-bb0e-33e169252bb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szombati zártkörű szertartást követően vasárnap lett látogatható Ferenc pápa síremléke. ","shortLead":"A szombati zártkörű szertartást követően vasárnap lett látogatható Ferenc pápa síremléke. ","id":"20250427_ferenc-papa-nyughely-roma-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f952f72a-d244-4c68-bb0e-33e169252bb4.jpg","index":0,"item":"5e5fa801-b6ad-4cc1-a27f-44219964a56d","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ferenc-papa-nyughely-roma-fotok","timestamp":"2025. április. 27. 12:07","title":"Tömegek várakoznak, hogy láthassák Ferenc pápa végső nyughelyét, amin egy szál fehér rózsa fekszik – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7217ec-b209-4720-a357-841c38c0365d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Felkavaró, gyaníthatóan iszlámellenes indíttatású gyilkosság történt egy dél-franciaországi mecsetben. François Bayrou miniszterelnök azt ígérte, mindent megtesznek a tettes kézre kerítése és megbüntetése érdekében.","shortLead":"Felkavaró, gyaníthatóan iszlámellenes indíttatású gyilkosság történt egy dél-franciaországi mecsetben. François Bayrou...","id":"20250427_Otven-kesszurassal-vegeztek-ki-egy-muszlim-ferfit-egy-francia-mecsetben-videora-vettek-a-haldoklasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb7217ec-b209-4720-a357-841c38c0365d.jpg","index":0,"item":"72d71eb0-658f-402c-a638-d45bbabcbbcb","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Otven-kesszurassal-vegeztek-ki-egy-muszlim-ferfit-egy-francia-mecsetben-videora-vettek-a-haldoklasat","timestamp":"2025. április. 27. 09:53","title":"Ötven késszúrással végeztek ki egy muszlim férfit egy francia mecsetben, videóra vették a haldoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933f52ff-8ae7-47ff-bac9-5b58aae12be4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jaroszlav Moszkalik altábornagy az orosz haderő műveleti főigazgatóságának volt a vezetőhelyettese.","shortLead":"Jaroszlav Moszkalik altábornagy az orosz haderő műveleti főigazgatóságának volt a vezetőhelyettese.","id":"20250425_pokolgep-bomba-moszkva-orosz-tabornok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/933f52ff-8ae7-47ff-bac9-5b58aae12be4.jpg","index":0,"item":"d7bc6b00-1593-4dfd-a3fd-21762e82639c","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_pokolgep-bomba-moszkva-orosz-tabornok","timestamp":"2025. április. 25. 14:15","title":"Autóba rejtett pokolgép végzett egy felső vezetésben dolgozó orosz tábornokkal Moszkva mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c85307-103f-41ba-8e13-82c4b44d9a3b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt még nem tudni, mire jutottak.","shortLead":"Azt még nem tudni, mire jutottak.","id":"20250426_Trump-es-Zelenszkij-targyalt-egy-gyorsat-Ferenc-papa-temetese-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c85307-103f-41ba-8e13-82c4b44d9a3b.jpg","index":0,"item":"2a5f243c-6f8c-42b3-a3f4-170553b099e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Trump-es-Zelenszkij-targyalt-egy-gyorsat-Ferenc-papa-temetese-elott","timestamp":"2025. április. 26. 10:35","title":"Trump és Zelenszkij tárgyalt egy gyorsat Ferenc pápa temetése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bed95b6-da53-492a-8ccf-ceda73bcb965","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az USA alkotmánya ugyan tiltja, hogy valaki harmadszorra is betöltse az elnöki hivatalt, ám Trump szerint ezt a korlátozást meg lehet kerülni.","shortLead":"Az USA alkotmánya ugyan tiltja, hogy valaki harmadszorra is betöltse az elnöki hivatalt, ám Trump szerint ezt...","id":"20250425_trump-2028-webshop-usa-alkotmany-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bed95b6-da53-492a-8ccf-ceda73bcb965.jpg","index":0,"item":"decdde3a-7d83-4190-a076-8eee7e25c410","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_trump-2028-webshop-usa-alkotmany-elnokvalasztas","timestamp":"2025. április. 25. 13:04","title":"Bár nem is indulhat, mégis árulják már a „Trump 2028”-feliratú pólókat az elnök webshopjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bónusz mértéke az itteni jóval alacsonyabb bérszínvonalhoz igazodik.","shortLead":"A bónusz mértéke az itteni jóval alacsonyabb bérszínvonalhoz igazodik.","id":"20250425_Tobbet-dolgoznak-kevesebb-fizetesert-megis-kisebb-bonuszt-kaptak-a-Mercedes-magyar-munkavallaloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58.jpg","index":0,"item":"cfda9d5d-37dc-4748-b8a9-ffad37b9173e","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_Tobbet-dolgoznak-kevesebb-fizetesert-megis-kisebb-bonuszt-kaptak-a-Mercedes-magyar-munkavallaloi","timestamp":"2025. április. 25. 14:39","title":"Többet dolgoznak kevesebb fizetésért, mégis kisebb bónuszt kaptak a Mercedes magyar munkavállalói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd8afe6-d190-4eb8-a95f-6e8911ea0ced","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Már eddig is több tízmilliárd forintos kárt okozott a ragadós száj- és körömfájásjárvány, a piaci félelmek azonban ennél is jóval komolyan problémát okozhatnak akár hosszabb távon is. Erről is beszélt Nagy István agrárminiszter, aki arra is felhívta a figyelmet: nem azzal van a baj, hogy lazák lennének a higiéniai előírások, hanem hogy nem tartják be azokat.","shortLead":"Már eddig is több tízmilliárd forintos kárt okozott a ragadós száj- és körömfájásjárvány, a piaci félelmek azonban...","id":"20250425_Nagy-Istvan-szaj-es-koromfajas-sertes-marha-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd8afe6-d190-4eb8-a95f-6e8911ea0ced.jpg","index":0,"item":"0cd9e514-0b5d-4fa7-a270-40565396790e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Nagy-Istvan-szaj-es-koromfajas-sertes-marha-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 13:19","title":"Érik a piaci pánik a száj- és körömfájás miatt, az állatok már nem férnek fel a vágóhídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53405811-b7be-43d9-9efd-5bc2c7dfba8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúriához benyújtott BRFK-s iratok között olyan drónfelvételek voltak, amelyek a Szabadság hídra vonatkoztak – állítja Hadházy Ákos. ","shortLead":"A Kúriához benyújtott BRFK-s iratok között olyan drónfelvételek voltak, amelyek a Szabadság hídra vonatkoztak – állítja...","id":"20250425_hadhazy-tuntetes-technofasizmus-arcfelismero-erzsebet-szabadsag-hid-brfk-gyulekezesi-jog-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53405811-b7be-43d9-9efd-5bc2c7dfba8f.jpg","index":0,"item":"f85bb97b-3a84-48f0-818e-425646ff2d90","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_hadhazy-tuntetes-technofasizmus-arcfelismero-erzsebet-szabadsag-hid-brfk-gyulekezesi-jog-pride","timestamp":"2025. április. 25. 18:20","title":"Hadházy szerint a rendőrség hamis bizonyítékokra támaszkodva tiltotta be az Erzsébet hídra tervezett tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]