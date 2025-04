Azt eddig is sejtetni lehetett, hogy a dízelvonatok elektromos vonatokkal való kiváltása kevésbé lehet káros a környezetre, az amerikai Berkeley Egyetem kutatói azonban most meg is mérték, hogy mennyire. A szakemberek a San Francisco és San Jose közötti vonalat vizsgálták meg, és arra jutottak, hogy az ingázók jelentős mértékben tisztább levegőt lélegezhetnek be a korábbiakhoz képest.

A tanulmányukban azt írják, a mérések a mérgező légszennyező anyagok drámai csökkenését mutatják nemcsak a vonatokon, de a főbb közlekedési csomópontok környékén is. A vizsgálat eredménye az Environmental Science and Technology Letters című tudományos lapban jelent meg.

A Berkeley kutatói szerint az elektromos vonatok bevezetése átlagosan 89 százalékkal csökkentette a korom mennyiségét – amit a dízelfüst egyik rákkeltő összetevőjeként tartanak számon – a levegőben. Ezt az utasok korábban belélegezték az utazás során – egészen addig, amíg a helyi vasúttársaság, a Caltrain 2024 nyarán be nem szerezte a villanymozdonyjait.

Joshua Apte, a tanulmány vezető szerzője szerint a legmegdöbbentőbb az volt, hogy a mérések alapján néhány héttel a váltás után már annyival tisztább volt a levegő, mint amilyen mértékű javulást a kaliforniai városokban csak 30 év alatt sikerült elérni a különböző szabályozásokkal.

Az Interesting Engineering azt írja, a Caltrain az Egyesült Államok nyugati részének legforgalmasabb, ingázásra használt vasúti rendszere. A Caltrain 2024 augusztusa és szeptembere között, egy hathetes időszak alatt mind a 29 dízelmozdonyt leállította, majd a 2017-ben kezdődött 2,44 milliárd dolláros – mai árfolyamon nagyjából 876,5 milliárd forintos – modernizációs kezdeményezés részeként 23 modern elektromos szerelvényre cserélte őket.

A kutatók azonnal elkezdték monitorozni a levegő minőségét, amint munkába álltak az új mozdonyok. A kutatócsoport érzékelőket helyezett el a különböző állomásokon és vonatokon, hogy monitorozza a légszennyezettség mértékét. Mindez lehetővé tette, hogy felmérjék a szennyezés mértékét.

Az eredmények azt mutatták, hogy már egy hónap leforgása alatt is jelentős változás ment végbe, így az utasok és a vonat személyzete is sokkal kevesebb szennyezőanyagnak volt kitéve, mint korábban.

A szakemberek szerint mindez jól mutatja, milyen hatékony lehet a vasút modernizációja, arról nem is beszélve, hogy jelentős közegészségügyi előnyök is származhatnak belőle.

