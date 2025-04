Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem csak a részvénypiacokat kavarta meg, hogy az amerikai elnök beleállt a Fed-elnökbe.","shortLead":"Nem csak a részvénypiacokat kavarta meg, hogy az amerikai elnök beleállt a Fed-elnökbe.","id":"20250422_Trump-fenyites-Powell-Fed-arany-rekord-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"c3cbc24d-9eab-4f8a-9cf9-ae536fe81d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_Trump-fenyites-Powell-Fed-arany-rekord-olaj","timestamp":"2025. április. 22. 07:58","title":"Trump fenyítése rekordszintre lökte az arany árát, de megdrágította az olajat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca93516d-fdb7-4bcf-b1cc-297d3858af52","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő már vasárnap nagyon gyengének érezte magát, abban sem volt biztos, hogy a pápamobilban ülve végig tud haladni a hívek előtt.","shortLead":"Az egyházfő már vasárnap nagyon gyengének érezte magát, abban sem volt biztos, hogy a pápamobilban ülve végig tud...","id":"20250422_ferenc-papa-utolso-orak-massimiliano-strappetti-apolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca93516d-fdb7-4bcf-b1cc-297d3858af52.jpg","index":0,"item":"9f761281-7db4-48f2-b6d6-33802f0d4c1c","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-utolso-orak-massimiliano-strappetti-apolo","timestamp":"2025. április. 22. 14:46","title":"Ápolója elmondta, hogyan teltek Ferenc pápa utolsó órái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af196bb5-6aaf-46f1-80eb-18a544a7c4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google az ellene folyó trösztellenes per kellős közepén kötött egy olyan szerződést a Samsunggal, aminek köszönhetően a dél-koreai vállalat előre telepíti a mobiljaira a Gemini alkalmazást.","shortLead":"A Google az ellene folyó trösztellenes per kellős közepén kötött egy olyan szerződést a Samsunggal, aminek köszönhetően...","id":"20250423_google-gemini-samsung-elore-telepitett-alkalmazas-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af196bb5-6aaf-46f1-80eb-18a544a7c4d0.jpg","index":0,"item":"db735190-8f90-4fd0-8b42-566fbacba29d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-gemini-samsung-elore-telepitett-alkalmazas-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 23. 10:03","title":"Óriási összeget fizet a Google a Samsungnak, hogy ott legyen a mobilokon a mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47b2bdb-7148-4ab3-a34c-1a7b84a3935f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ilyesmi a háború első hetei óta nem fordult elő.","shortLead":"Ilyesmi a háború első hetei óta nem fordult elő.","id":"20250422_putyin-ukrajna-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f47b2bdb-7148-4ab3-a34c-1a7b84a3935f.jpg","index":0,"item":"00bad222-01a1-4508-bf54-9660dab2735e","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_putyin-ukrajna-targyalasok","timestamp":"2025. április. 22. 07:50","title":"Putyin hajlandó lenne közvetlen tárgyalásokat folytatni az ukránokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Következménye nem lett, de így is nagy port kavart az, hogy a Signal üzenetküldő alkalmazásban egy újságírót is bevettek egy olyan beszélgetésbe, amelyben az amerikai kormány tagjai a jemeni húszik elleni támadás tervét beszélték meg. Pedig akkor még nem is lehetett tudni, hogy folytatásos történetről van szó, ugyanis napokban kiderült az is, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter egy másik csetben a műveletekről többek között feleségével, bátyjával és ügyvédjével is értekezett. Elek Péter ennek kapcsán összeszedett jó pár történelmi baklövést, mert azokból bizony nem volt hiány, egynek majdnem áldozata lett Franklin D. Roosevelt amerikai elnök. ","shortLead":"Következménye nem lett, de így is nagy port kavart az, hogy a Signal üzenetküldő alkalmazásban egy újságírót is...","id":"20250423_duma-aktual-signal-gate-feher-haz-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"33114150-548f-47cd-869c-972529951452","keywords":null,"link":"/360/20250423_duma-aktual-signal-gate-feher-haz-usa","timestamp":"2025. április. 23. 19:00","title":"Történelmi baklövések a nándorfehérvári csata tüzes afterjától egy végzetes vécélehúzásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s regulának is meg kell majd feleljen az OpenAI eszköze.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s...","id":"20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"c07d2123-2a17-45b8-b231-d303405a99dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 11:03","title":"Retteghet a Google? Fontos mérföldkő előtt az OpenAI, kilőtt a ChatGPT keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Valószínűleg a vámháborúban bevezetett sarcok miatt meghiusult, vagy legalábbis jegelt beszerzésekről van szó. A vámháborús bizonytalanság miatt sok kínai légitársaság húzza az időt a beszerzéseivel, 125 százalékos vámtarifával aligha fognak az USA-ból vásárolni.","shortLead":"Valószínűleg a vámháborúban bevezetett sarcok miatt meghiusult, vagy legalábbis jegelt beszerzésekről van szó...","id":"20250421_Tobb-amerikai-Boeing-visszapattant-Kinabol-a-napokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8.jpg","index":0,"item":"0876537e-19ae-4027-8774-337e618d6b35","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Tobb-amerikai-Boeing-visszapattant-Kinabol-a-napokban","timestamp":"2025. április. 21. 21:59","title":"Több amerikai Boeing visszapattant Kínából a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérik Hadházyék, hogy a pártok maradjanak otthon, a Momentum is bejelentkezett a keddi „hídsétára”. A TASZ jogásza szerint azonban nem lehet sétaként kezdeni, majd tüntetésként folytatni egy eseményt. ","shortLead":"Hiába kérik Hadházyék, hogy a pártok maradjanak otthon, a Momentum is bejelentkezett a keddi „hídsétára”. A TASZ...","id":"20250422_A-Momentum-egeszsegugyi-setat-tart-az-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d.jpg","index":0,"item":"fff394ba-29a9-4001-adc5-a436736621bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_A-Momentum-egeszsegugyi-setat-tart-az-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. április. 22. 12:43","title":"A Momentum is egészségügyi sétát tart az Erzsébet hídon, de Hadházyék nem kérnek a pártokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]