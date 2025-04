Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A díjat nem az EP adja oda, hanem a The Parliament Magazine nevű havilap.","shortLead":"A díjat nem az EP adja oda, hanem a The Parliament Magazine nevű havilap.","id":"20250429_kulja-andras-shortlist-newcomer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481.jpg","index":0,"item":"3e092a9a-c933-46d2-ae7d-ce99458253d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_kulja-andras-shortlist-newcomer","timestamp":"2025. április. 29. 14:58","title":"A tiszás Kulja András is felkerült a legjobb újoncok shortlistjére az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a5b312-9c53-474b-907f-52e50cdf785f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jobb későn, mint soha. De vajon mire költi Coppola?","shortLead":"Jobb későn, mint soha. De vajon mire költi Coppola?","id":"20250429_A-karate-kolyok-sztarja-megadta-az-5-dollart-amit-Coppolatol-kapott-40-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a5b312-9c53-474b-907f-52e50cdf785f.jpg","index":0,"item":"a96ac7e1-1562-4e4f-88d2-18042e748fe5","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_A-karate-kolyok-sztarja-megadta-az-5-dollart-amit-Coppolatol-kapott-40-eve","timestamp":"2025. április. 29. 15:57","title":"A karate kölyök sztárja megadta az 5 dollárt, amit 40 éve kapott Coppolától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10cb8680-3432-4ae1-9bf2-498c0d13362e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt ezer milliárd forintnyi felújítással büszkélkedett V. Németh Zsolt.","shortLead":"Tíz év alatt ezer milliárd forintnyi felújítással büszkélkedett V. Németh Zsolt.","id":"20250429_v-nemeth-zsolt-vizikozmu-aranykor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10cb8680-3432-4ae1-9bf2-498c0d13362e.jpg","index":0,"item":"e08ff481-f9c7-4888-9b90-4333f458d5bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_v-nemeth-zsolt-vizikozmu-aranykor","timestamp":"2025. április. 29. 19:11","title":"A víziközmű-ágazat aranykoráról beszélt az államtitkár, miközben az eddigi tempóval évszázadokig tartana a hálózat felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8794e62-7c78-4ad2-a2b6-a9aed7b6d63c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250429_Marabu-Feknyuz-Te-olyan-szuveren-vagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8794e62-7c78-4ad2-a2b6-a9aed7b6d63c.jpg","index":0,"item":"e9f4f2fd-4c69-4bf7-b70b-636be4a41626","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Marabu-Feknyuz-Te-olyan-szuveren-vagy","timestamp":"2025. április. 29. 09:37","title":"Marabu Féknyúz: Te olyan szuverén vagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7d01de-6071-46b6-822b-aa5050bc6b0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szokásos nagyjából 1,2 millió helyett csupán 600-700 ezer méhcsaláddal vágnak neki a szezonnak a magyar méhészek. ","shortLead":"A szokásos nagyjából 1,2 millió helyett csupán 600-700 ezer méhcsaláddal vágnak neki a szezonnak a magyar méhészek. ","id":"20250428_elpusztult-mehallomany-fele-mez-mezogazdasag-agrar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a7d01de-6071-46b6-822b-aa5050bc6b0e.jpg","index":0,"item":"b47d68ac-f8e1-47d4-a160-e2a62e6dbb39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_elpusztult-mehallomany-fele-mez-mezogazdasag-agrar","timestamp":"2025. április. 28. 13:28","title":"Elpusztult a hazai méhállomány fele a télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. Így az esetek túlnyomó többségében a probléma orvoslása, gyógyítása is elmarad, helyette inkább büszkén szenvedünk múlni nem akaró panaszainktól. Sokan csak akkor kérnek segítséget, amikor a helyzet szinte már visszafordíthatatlan. Különösen a férfiak hajlamosak inkább a végsőkig szenvedni, mintsem hogy orvoshoz forduljanak. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 30. 07:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"38b5fe43-20b0-47c8-933c-0b0b6f83092b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alakulat új páncélost vehetett át.","shortLead":"Az alakulat új páncélost vehetett át.","id":"20250429_Lynx-harcjarmu-erkezett-Hodmezovasarhelyre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38b5fe43-20b0-47c8-933c-0b0b6f83092b.jpg","index":0,"item":"615f38f1-7532-452f-ac8a-12b1e61718f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Lynx-harcjarmu-erkezett-Hodmezovasarhelyre","timestamp":"2025. április. 29. 13:58","title":"Lynx harcjármű érkezett Hódmezővásárhelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter szerint győzni fog a Fidesz jövőre, mert az ellenfél politikája „annyi, hogy minden szar”.","shortLead":"A miniszter szerint győzni fog a Fidesz jövőre, mert az ellenfél politikája „annyi, hogy minden szar”.","id":"20250429_lazar-janos-pedofilok-halalbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"3390ba81-8f20-4e94-b3a9-662c82e876ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_lazar-janos-pedofilok-halalbuntetes","timestamp":"2025. április. 29. 21:45","title":"Lázár János a pedofilok elleni halálbüntetésről: Nézzék meg, hogy a következő hónapokban mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]