Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9ba4df7a-3145-46c6-b81f-46cb4e6e708a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aranyozott falak, nagy aranykeretes tükrök, arany csillárok – csak néhány részlet az orosz elnök hivatali lakásából, amire azért van szükségfe, mert annyit dolgozik, hogy gyakran a Kremlben kell éjszakáznia.","shortLead":"Aranyozott falak, nagy aranykeretes tükrök, arany csillárok – csak néhány részlet az orosz elnök hivatali lakásából...","id":"20250502_Vlagyimir-Putyin-eloszor-mutatta-meg-titkos-rezidenciajat-a-Kremlben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba4df7a-3145-46c6-b81f-46cb4e6e708a.jpg","index":0,"item":"0dd1f3a9-67b2-49af-88a0-f03d274c960c","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Vlagyimir-Putyin-eloszor-mutatta-meg-titkos-rezidenciajat-a-Kremlben","timestamp":"2025. május. 02. 11:46","title":"Putyin megmutatta magánrezidenciáját a Kremlben – cári pompa zongorával és kandallóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d780a5-ac37-4cb6-80ad-fc908944b82a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Magyar Péter pszichésen alkalmatlan arra, hogy felelős hatalmi pozíciót lásson el. Gulyás Gergely beszélt még „náci házmesterek és a kommunista besúgók” tempójáról, az MNB-alapítványok botrányról és a NER-es milliárdosok luxizásáról is.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Magyar Péter pszichésen alkalmatlan arra, hogy felelős hatalmi pozíciót...","id":"20250502_Gulyas-Gergely-lebolondozta-Magyar-Petert-es-ez-volt-a-leghizelgobb-amit-mondott-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d780a5-ac37-4cb6-80ad-fc908944b82a.jpg","index":0,"item":"f808ec1d-0810-4b25-bb81-8b1def1b91f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Gulyas-Gergely-lebolondozta-Magyar-Petert-es-ez-volt-a-leghizelgobb-amit-mondott-ra","timestamp":"2025. május. 02. 19:41","title":"Gulyás Gergely lebolondozta Magyar Pétert, és ez volt a leghízelgőbb, amit mondott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földrengés erős volt ugyan, de mélyen, a szökőár viszont annál nagyobb veszélyt jelent.","shortLead":"A földrengés erős volt ugyan, de mélyen, a szökőár viszont annál nagyobb veszélyt jelent.","id":"20250502_Foldrenges-Chile-deli-partjainal-cunamiriasztast-adtak-ki-es-kimenekitesbe-kezdtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"5ebf53fd-7252-4af7-88a7-0d287dc04029","keywords":null,"link":"/vilag/20250502_Foldrenges-Chile-deli-partjainal-cunamiriasztast-adtak-ki-es-kimenekitesbe-kezdtek","timestamp":"2025. május. 02. 18:48","title":"Földrengés Chile déli partjainál, cunamiriasztást adtak ki és kimenekítésbe kezdtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8547d55f-e4f3-4e39-97b3-e734be7fecb8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Harry herceg elbukta a pert, nem jár neki a VIP-testőrség","shortLead":"Harry herceg elbukta a pert, nem jár neki a VIP-testőrség","id":"20250502_Harry-Herceg-birosag-itelet-VIP-testorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8547d55f-e4f3-4e39-97b3-e734be7fecb8.jpg","index":0,"item":"512db1a1-50d8-4fa3-bf57-a3cdfc14117e","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Harry-Herceg-birosag-itelet-VIP-testorseg","timestamp":"2025. május. 02. 20:37","title":"\"Ez volt Harry utolsó dobása\" – megszületett az ítélet, ami vérig sértette a herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai-ukrán megállapodás, a portugál-spanyol áramszünet, valamint a magyarországi Pride betiltása volt a legfőbb téma a nyugati lapokban.","shortLead":"Az amerikai-ukrán megállapodás, a portugál-spanyol áramszünet, valamint a magyarországi Pride betiltása volt a legfőbb...","id":"20250502_lapszemle-die-presse-wahington-post-orban-viktor-donald-trump-ukrajna-aramszunet-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"70f641ff-4ff7-4e83-97ee-c0c6d3fe444d","keywords":null,"link":"/360/20250502_lapszemle-die-presse-wahington-post-orban-viktor-donald-trump-ukrajna-aramszunet-nemetorszag","timestamp":"2025. május. 02. 09:19","title":"Die Presse: Riasztó példa Magyarország, de most már az Egyesült Államokban is zajlik az autoriter puccskísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18a99f8-78ba-43c8-b8ed-bee921c8cefc","c_author":"Nyusztay Máté ","category":"tudomany","description":"Vajon létezik a Neptunusznál is nagyobb planéta, amely olyan elképesztő távolságban kering a Nap körül, hogy eddig senki nem vette észre?","shortLead":"Vajon létezik a Neptunusznál is nagyobb planéta, amely olyan elképesztő távolságban kering a Nap körül, hogy eddig...","id":"20250502_Kilencedik-bolygo-urkutatas-naprendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18a99f8-78ba-43c8-b8ed-bee921c8cefc.jpg","index":0,"item":"32a88185-53ef-48e3-a0c4-13bf4b9eb963","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_Kilencedik-bolygo-urkutatas-naprendszer","timestamp":"2025. május. 02. 22:37","title":"Új elmélet született a Naprendszer rejtélyes „kilencedik bolygójáról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9b159-0a30-40cb-9d7a-c3f34a726f38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épület tetőszerkezete ég.","shortLead":"Az épület tetőszerkezete ég.","id":"20250503_Kigyulladt-a-Penny-logisztikai-kozpontja-Veszpremben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afb9b159-0a30-40cb-9d7a-c3f34a726f38.jpg","index":0,"item":"f1c98b62-3a5d-4021-931a-a2f1016ba8e1","keywords":null,"link":"/kkv/20250503_Kigyulladt-a-Penny-logisztikai-kozpontja-Veszpremben","timestamp":"2025. május. 03. 15:58","title":"Kigyulladt a Penny logisztikai központja Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett technikának köszönhetően. A teljesítmény meghaladhatja az eddigi elméleti határt.","shortLead":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett...","id":"20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da.jpg","index":0,"item":"fb4f2562-057d-48ed-86fd-4a86d0fcfd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","timestamp":"2025. május. 03. 08:03","title":"133%-os napelem: úgy néz ki, hogy igenis túllépheti az elméleti határt a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]