[{"available":true,"c_guid":"db83cb87-ba5a-45d0-85a9-b2edfbcb2f16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Darabszámban is a globális elitbe tartanak.","shortLead":"Darabszámban is a globális elitbe tartanak.","id":"20250509_BYD-globalis-terjeszkedes-Toyota-10-millio-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db83cb87-ba5a-45d0-85a9-b2edfbcb2f16.jpg","index":0,"item":"7dcd6410-0c97-4608-b207-bf8cc6481f95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_BYD-globalis-terjeszkedes-Toyota-10-millio-auto","timestamp":"2025. május. 09. 08:16","title":"Úgy számol a BYD, hogy öt éven belül minden második autójukat Kínán kívül adják el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Azt gondoljuk, hogy az Európai Bíróság friss döntése nem rajzolja át alapvetően a magyar devizahitelesek helyzetét – mondta Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke a HVG-nek. A lengyel piacon pedig addig nem jelennek meg, amíg nem rendezik az ottani devizahitelesek ügyét. Ha a Pallas Athéné alapítvány megfelelő fedezeteket tudna adni, és hitelt kérne, akkor nem politikai szempontból vizsgálná az OTP a kérdést.","shortLead":"Azt gondoljuk, hogy az Európai Bíróság friss döntése nem rajzolja át alapvetően a magyar devizahitelesek helyzetét –...","id":"20250507_csanyi-sandor-otp-bank-devizahitel-peter-lengyel-pallas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"1357eb5f-4ad1-4d0b-b547-040b5f2a2c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_csanyi-sandor-otp-bank-devizahitel-peter-lengyel-pallas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 15:01","title":"Csányi Sándor a HVG-nek: Amíg nem rendezik a devizahitelesek ügyét, addig nem megyünk a lengyel piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b38c6-7811-47b3-9dcf-ef7b4a7fe396","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Alighanem az utolsó esélye az egykori Dunaferrnek, hogy legalább a hengerművét megveszi az egyik érdeklődő. A cseh jelentkező mögött a háborút vívó Ukrajna egyik komoly hadiipari beszállítója áll.","shortLead":"Alighanem az utolsó esélye az egykori Dunaferrnek, hogy legalább a hengerművét megveszi az egyik érdeklődő. A cseh...","id":"20250508_hvg-cseh-dunaferr-kina-magyar-hengermu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c9b38c6-7811-47b3-9dcf-ef7b4a7fe396.jpg","index":0,"item":"96de3e73-34c4-441f-adfd-9fb3852363e5","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-cseh-dunaferr-kina-magyar-hengermu","timestamp":"2025. május. 08. 12:42","title":"Ukrajna egyik fegyverszállítójának adja a Dunaferr hengerművét a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump többször is a felszabadulás napjának nevezte április másodikát, amikor bejelentette, milyen vámot vet ki világ országaira. Szemléltetésül elővett egy táblát, amelyik minden balatoni fagyizónak becsületére válna. Hogy miért állhatott az amerikai elnök érdekében így megbolygatni a világpiaci viszonyokat, KAP magyarázta el a Duma Aktuál közönségének. Kiderült, hogy ki rohant bele tátott szájjal a f*szerdőbe, hogy Trump le tudja-e nyomni Kínát péniszméregetéssel, valamint az, hogy lesz-e ettől még sz*rabb Magyarországon.","shortLead":"Donald Trump többször is a felszabadulás napjának nevezte április másodikát, amikor bejelentette, milyen vámot vet ki...","id":"20250507_duma-aktual-donald-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91.jpg","index":0,"item":"eaa1cc63-30da-448e-8a66-93a99549a285","keywords":null,"link":"/360/20250507_duma-aktual-donald-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 07. 19:30","title":"We can do it! We can do it! Donald Trumpnak is új, amit mond, ezért ismételgeti addig, amíg megérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301ffe14-d01c-4766-adc9-ee71537c5017","c_author":"Horváth Zoltán, Lindner András ","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc lemondott pártja, a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról. Teljesen visszavonul a közélettől, a választásokon sem indul, és elválik feleségétől, Dobrev Klárától. A volt miniszterelnökkel a HVG 2003-ban készített portréinterjút, amikor sportminiszterként debütált kormányzati szerepben. Alább ezt a cikket közöljük újra.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc lemondott pártja, a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról...","id":"20250508_Gyurcsany-Ferenc-gyermek-ifjusagi-es-sportminiszter-HVG-portre-2003-oktober-11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/301ffe14-d01c-4766-adc9-ee71537c5017.jpg","index":0,"item":"97549097-e6ba-4c2e-b988-30d49f84c2cb","keywords":null,"link":"/360/20250508_Gyurcsany-Ferenc-gyermek-ifjusagi-es-sportminiszter-HVG-portre-2003-oktober-11","timestamp":"2025. május. 08. 14:34","title":"„Nem szokásom bedobni a törülközőt” – Gyurcsány Ferenc a HVG-nek 2003-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b495a82-e658-488e-af35-ce61ce6690e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy szeretné, ha az oroszok és az ukránok közvetlenül tárgyalnának.","shortLead":"Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy szeretné, ha az oroszok és az ukránok közvetlenül tárgyalnának.","id":"20250507_JD-Vance-szerint-Oroszorszag-tul-sokat-ker-a-haboru-lezarasaert-cserebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b495a82-e658-488e-af35-ce61ce6690e4.jpg","index":0,"item":"02da84e8-af81-4aee-af0b-0047b5fb96cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_JD-Vance-szerint-Oroszorszag-tul-sokat-ker-a-haboru-lezarasaert-cserebe","timestamp":"2025. május. 07. 17:48","title":"J. D. Vance szerint Oroszország túl sokat kér a háború lezárásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatalmasat nőtt Balázs Attila cégének forgalma, és a profitra sem lehet panasz.","shortLead":"Hatalmasat nőtt Balázs Attila cégének forgalma, és a profitra sem lehet panasz.","id":"20250508_hvg-Bayer-Construct-Balazs-Attila-Zugloi-Varoskozpont-Viastein-EUB-RESZ-Kozep-europai-I-Magantokealap-Tiborcz-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71.jpg","index":0,"item":"6a729b90-7974-45a1-9b59-0dcb0929c536","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Bayer-Construct-Balazs-Attila-Zugloi-Varoskozpont-Viastein-EUB-RESZ-Kozep-europai-I-Magantokealap-Tiborcz-Istvan","timestamp":"2025. május. 08. 12:15","title":"A nagy ugrás éve volt a tavalyi a NER egyik kedvenc ingatlanfejlesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181b6746-ed43-41f7-b418-0d139badc36e","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A természet legnagyobb történetmesélőjéből a világ lelkiismerete – egyesek talán azt is remélik, a világ megmentője – lett Sir David Attenborough. 99 éves korára elkészítette a szerinte legfontosabb filmjét is. ","shortLead":"A természet legnagyobb történetmesélőjéből a világ lelkiismerete – egyesek talán azt is remélik, a világ megmentője –...","id":"20250508_sir-david-attenborough-99-ocean","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/181b6746-ed43-41f7-b418-0d139badc36e.jpg","index":0,"item":"eecafac3-9efd-4948-af10-6930464a409a","keywords":null,"link":"/elet/20250508_sir-david-attenborough-99-ocean","timestamp":"2025. május. 08. 04:30","title":"Sir David Attenborough 99 évesen sem adja fel, hogy megmentse a bolygónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]