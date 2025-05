Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9945d647-7270-4211-88d9-fb42e2336ea0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A távozó pártelnök helyett Dobrev Klárára építi a DK a „változás” szlogenjét, és azt a tervét, hogy ne csak bejusson 2026-ban a parlamentbe, hanem kormányváltás esetén a kormányban is szerepet kapjon. Egyelőre Dobrev az egyetlen elnökjelölt, de hogy ő lesz-e később a miniszterelnök-jelölt is, az nem dőlt el. Az viszont igen, hogy Gyurcsányt a párt „kiretusálja” – legalábbis közösségi médiás felületeit „archiválják”, bár könyvet biztosan ír. Elhangzott még: Dobrev majdnem Budapestet választotta Brüsszel helyett, de ez jogilag nem volt megoldható. Kiderült az is, más ellenzékiek nem tolonganak, hogy a DK önálló listájára felkéredzkedjenek.","shortLead":"A távozó pártelnök helyett Dobrev Klárára építi a DK a „változás” szlogenjét, és azt a tervét, hogy ne csak bejusson...","id":"20250509_Valtozas-DK-Gyurcsany-Dobrev-Fidesz-Tisza-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9945d647-7270-4211-88d9-fb42e2336ea0.jpg","index":0,"item":"f2e532d9-24f1-4dfc-aa4e-df99866e63ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Valtozas-DK-Gyurcsany-Dobrev-Fidesz-Tisza-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 10:36","title":"A „változás” a posztgyurcsányi DK jelszava, mindent Dobrev Klárára tesznek fel, aki csak vasárnap árulja el a terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","shortLead":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","id":"20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee.jpg","index":0,"item":"615a59a0-4119-4224-b108-58a19134066c","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","timestamp":"2025. május. 09. 17:42","title":"Ismét tűzpárbaj volt az indiai–pakisztáni határnál, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75228785-c7ff-45fe-97ea-abfe571baad2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nem tetszik Brüsszelnek, hogy a magyarok most döntenek Ukrajna EU-tagságáról.","shortLead":"A miniszterelnök szerint nem tetszik Brüsszelnek, hogy a magyarok most döntenek Ukrajna EU-tagságáról.","id":"20250509_ukrajna-kemugy-orban-viktor-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75228785-c7ff-45fe-97ea-abfe571baad2.jpg","index":0,"item":"4a42ef00-d336-489b-b94f-9de068d2e708","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-kemugy-orban-viktor-reakcio","timestamp":"2025. május. 09. 17:37","title":"Orbán a kémügyről: Brüsszelnek és Kijevnek nem tetszik a véleménynyilvánító szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump szerint csütörtökön jelentik be a részleteket, a megállapodás ugyanakkor szűk körű lesz, és csak az autó- és acélipart fogja érinteni.","shortLead":"Donald Trump szerint csütörtökön jelentik be a részleteket, a megállapodás ugyanakkor szűk körű lesz, és csak az autó...","id":"20250508_A-britek-egyezhetnek-meg-eloszor-Trumppal-a-vamok-csokkenteserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"7423d6b8-a521-42aa-ae35-b665d08e229c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_A-britek-egyezhetnek-meg-eloszor-Trumppal-a-vamok-csokkenteserol","timestamp":"2025. május. 08. 13:22","title":"A britek egyezhetnek meg először Trumppal a vámok csökkentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e07db3-c68e-448a-87a2-52af113d2984","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a házasságnak többféle, kutatások által is megerősített egészségügyi előnye van, egy lengyel vizsgálat egy kellemetlenebb mellékhatásra derített fényt. Úgy tűnik, a hivatalossá tett együttélés kimutatható mértékben növeli a túlsúly kockázatát, azonban nem mindkét félnél egyformán: a férfiaknak van nagyobb kitettségük.","shortLead":"Bár a házasságnak többféle, kutatások által is megerősített egészségügyi előnye van, egy lengyel vizsgálat...","id":"20250509_hvg-elhizas-ferfiak-hazassag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07e07db3-c68e-448a-87a2-52af113d2984.jpg","index":0,"item":"a2cbf045-be5d-4c50-8375-9277796c0384","keywords":null,"link":"/360/20250509_hvg-elhizas-ferfiak-hazassag","timestamp":"2025. május. 09. 16:15","title":"Egyre több adat támasztja alá: híznak a férfiak a házasságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Asus ROG Ally 2 módosított változata lehet a Microsoft Xbox kézikonzolja, melyről már egy fotó is kiszivárgott.","shortLead":"Az Asus ROG Ally 2 módosított változata lehet a Microsoft Xbox kézikonzolja, melyről már egy fotó is kiszivárgott.","id":"20250508_microsoft-xbox-kezikonzol-asus-rog-ally-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017.jpg","index":0,"item":"20f37e86-b774-45eb-b563-621ca61c3c53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_microsoft-xbox-kezikonzol-asus-rog-ally-foto","timestamp":"2025. május. 08. 17:03","title":"Nagy dobásra készül a Microsoft, jön az Xbox kézikonzol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a6c4ba-b3c8-4596-9d89-69acf0ffd00c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak olyan akut fertőzések, amelyeknél a kórokozók gyors azonosítása dönthet az életben maradásról. Áttörést jelenthet az ilyen esetek diagnosztizálásában dél-koreai kutatók új módszere. Technológiájuk igen rövid idő alatt közel százszázalékos pontossággal képes a patogén mikrobák azonosítására.","shortLead":"Vannak olyan akut fertőzések, amelyeknél a kórokozók gyors azonosítása dönthet az életben maradásról. Áttörést...","id":"20250509_korokozo-bakteriumok-azonositasa-rovid-ido-alatt-diagnosztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15a6c4ba-b3c8-4596-9d89-69acf0ffd00c.jpg","index":0,"item":"eb91f147-f31a-41a1-bf2b-712ed1798e82","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_korokozo-bakteriumok-azonositasa-rovid-ido-alatt-diagnosztika","timestamp":"2025. május. 09. 14:03","title":"Áttörés a diagnosztikában: egy új módszerrel órák alatt azonosíthatók a kórokozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Donald Trump szerint óriási megtiszteltetés Amerika számára, hogy Robert Francis Prevost lett az új pápa.","shortLead":"Donald Trump szerint óriási megtiszteltetés Amerika számára, hogy Robert Francis Prevost lett az új pápa.","id":"20250508_gratulalt-donald-trump-xiv-leo-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2.jpg","index":0,"item":"b5e0353a-8200-4fca-86a7-0f09f0215ba0","keywords":null,"link":"/elet/20250508_gratulalt-donald-trump-xiv-leo-papa","timestamp":"2025. május. 08. 21:29","title":"Így gratulált Donald Trump XIV. Leó pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]