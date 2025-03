Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy helyre sűríti a legfontosabb biztonsági funkciókat a TikTok, érdemes lehet megnyitni, hogy átnézze, mennyire védi a profilját – és az adatait.","shortLead":"Egy helyre sűríti a legfontosabb biztonsági funkciókat a TikTok, érdemes lehet megnyitni, hogy átnézze, mennyire védi...","id":"20250318_tiktok-biztonsagi-kozpont-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"029ce955-4efd-47b7-9d81-28fbf2241cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_tiktok-biztonsagi-kozpont-uj-funkcio","timestamp":"2025. március. 18. 13:03","title":"Jelez, ha baj van, de a megelőzésben is segít a TikTok újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1a7862-d72f-47a6-83f0-498a43730cbf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újabb természeti katasztrófa miatt utakat zártak le és több száz családot menekítettek ki.","shortLead":"Az újabb természeti katasztrófa miatt utakat zártak le és több száz családot menekítettek ki.","id":"20250318_spanyolorszag-aradasok-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1a7862-d72f-47a6-83f0-498a43730cbf.jpg","index":0,"item":"90f64615-e6e9-4982-917e-ee4bd685018a","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_spanyolorszag-aradasok-evakualas","timestamp":"2025. március. 18. 12:50","title":"Újabb áradások Spanyolországban, több mint 350 lakást kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a módosítást elfogadják, akkor már a kecskesajt sem lesz feltétlenül ugyanolyan.","shortLead":"Ha a módosítást elfogadják, akkor már a kecskesajt sem lesz feltétlenül ugyanolyan.","id":"20250316_tejtermekek-agrarminiszterium-magyar-elelmiszerkonyv-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857.jpg","index":0,"item":"029d55c5-4a85-45b3-ab04-05fa9f17bbc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_tejtermekek-agrarminiszterium-magyar-elelmiszerkonyv-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 18:02","title":"Rendet tenne a tejtermékeknél az Agrárminisztérium a fogyasztók és a termelők érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fotó egy kórházi kápolnában készült. ","shortLead":"A fotó egy kórházi kápolnában készült. ","id":"20250316_ferenc-papa-vatikan-gyogyulas-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb.jpg","index":0,"item":"996298a0-223d-412d-9b7e-ef515f768fac","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_ferenc-papa-vatikan-gyogyulas-foto","timestamp":"2025. március. 16. 19:34","title":"Betegsége óta először közölt képet Ferenc pápáról a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992ea5dd-790e-4c8a-bd86-63a79a641a58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Eldőlt az Angol Ligakupa sorsa.","shortLead":"Eldőlt az Angol Ligakupa sorsa.","id":"20250316_liverpool-newcastle-angol-ligakupa-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/992ea5dd-790e-4c8a-bd86-63a79a641a58.jpg","index":0,"item":"2a9b0494-5fb2-4411-9827-22fc824ef6e2","keywords":null,"link":"/sport/20250316_liverpool-newcastle-angol-ligakupa-donto","timestamp":"2025. március. 16. 20:03","title":"A Szoboszlaival felálló Liverpool kikapott a Newcastle-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9b4104-f815-405c-8625-a6145f04735f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több fegyverrel kapcsolatban is bejelentést tett Ukrajna, ezek között van rakéta-drón hibrid is.","shortLead":"Több fegyverrel kapcsolatban is bejelentést tett Ukrajna, ezek között van rakéta-drón hibrid is.","id":"20250318_ukrajna-dron-3000-km-hatotav-harci-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf9b4104-f815-405c-8625-a6145f04735f.jpg","index":0,"item":"f8c07bd5-f1af-4204-b167-04e3fb6a2d2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_ukrajna-dron-3000-km-hatotav-harci-fegyver","timestamp":"2025. március. 18. 14:03","title":"Volodimir Zelenszkij bejelentette: sikeres volt a 3000 km-es hatótávolságú ukrán drón tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","shortLead":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","id":"20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4.jpg","index":0,"item":"dab5941f-3bf7-44e3-ad5d-48961ee1ffef","keywords":null,"link":"/sport/20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","timestamp":"2025. március. 17. 17:45","title":"Gulácsi a válogatottsága felfüggesztéséről: „Itthon ennek egy kicsit nagyobb feneket kerítettek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ugyan 7 nap helyett csupán 12 óráig tartott a küldetése, így is értékes adatokat gyűjtött, valamint egy látványos 360 fokos felvételt is készített az Athena holdszonda. Most az is kiderült, hogy a leállása után még egy pillanatra magához tért.","shortLead":"Ugyan 7 nap helyett csupán 12 óráig tartott a küldetése, így is értékes adatokat gyűjtött, valamint egy látványos 360...","id":"20250317_intuitive-machines-athena-holdszonda-utolso-uzenet-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191.jpg","index":0,"item":"bc9530ef-8eb0-457e-a017-cc8b3b30859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_intuitive-machines-athena-holdszonda-utolso-uzenet-leallas","timestamp":"2025. március. 17. 11:03","title":"Egy pillanatra magához tért az Intuitive Machines szerencsétlenül járt holdszondája – elárulták, mi volt a búcsúüzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]