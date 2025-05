Jelentős változtatás jön a Duolingóba: a világ legnépszerűbb nyelvtanuló (plusz újfent matematika-, zene- és sakkoktató) alkalmazása ugyanis szakít a szívekkel. Ezek eddig a szolgáltatás szerves részei voltak, legalábbis az ingyenes változatban: kiindulásként mindenki ötöt kapott belőlük, és egy, a leckében vétett hibáért levont belőlük a Duolingo. Ha elfogytak, akkor muszáj volt pótolni a folytatáshoz: ehhez vagy várni kellett (sokat), vagy gyakorolni, de virtuális gyémántért is lehetett venni (a gyémántot pedig legkönnyebben valós vásárlással lehetett beszerezni). Ritkább esetben egy reklám megtekintéséért is járhatott szív.

Ennek azonban most végleg vége, a rendszert ugyanis új váltja, ahol már „energiát” lehet gyűjteni és veszíteni. A fejlesztők célja a módosítással, hogy egy, a hibákat alapvetően büntető rendszer helyébe olyan lépjen, ami motiválja a felhasználókat – és egy kicsit játékos formába is önti az egészet.

Duolingo

Az új rendszer működését már jól szemlélteti az is, hogy egy akkumulátor-ikon illusztrálja. Egy helyes válasszal egy egységnyi energiát lehet nyerni, míg a hibázás elvesz ebből. Egyúttal valamilyen randomizált rendszerben is ad némi extra energiát az app, ha mondjuk több leckét is hibátlanul elvégez egymás után. Mint a The Verge-nek a fejlesztők elárulták, összességében a felhasználók több leckét végezhetnek el, és ez a használati adatokban is látszódik már most, a bevezetési időszakban.

Teljes „töltöttségben” 25 egységnyi energia áll a felhasználó rendelkezésére, és mint a szívek, idővel ez is újratöltődik magától, ha veszített – de nem pótolta vissza – valaki. Természetesen gyémántokkal fel lehet tölteni bármikor, és az előfizetők, ahogy eddig, úgy most is kimaradnak ebből a dologból – esetükben nincs következménye a hibázásnak.

A változtatás bevezetését már megkezdték, de csak iOS-en, és fokozatosan. Tehát lehet, hogy valakinél már most megjelenik, de az is megeshet, hogy valaki csak a következő hónapokban szembesül vele. A tervek szerint még idén megérkezik Androidra is. Erősítve a bábeli zűrzavart, az is megeshet, hogy egyszerre használja majd a két rendszert, már amennyiben ugyanazzal a fiókkal használja az appot egyidejűleg Androidon és iOS-en.

