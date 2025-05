Hamarosan alaposan átalakul a Windows 11 Start menüje, az újdonságokról itt írtunk részletesen. A Start menü története kimondottan kalandos a Microsoftnál: a rendszer szerves részét képező menüt a cég egyszer már megpróbálta kiradírozni a Windows 8-cal, majd akkora volt az elégedetlenség, hogy szépen lassan visszahozták. A Windows 10-től már újból egy teljes értékű Start menüt kaptak a felhasználók.

Persze ez a rendszerelem is sokat változott az idők során, és a Windows 11-ben is jelentősen átalakult – és változik idén is, mint az a fentiekből kiderül. A Microsoft azonban ehhez kapcsolódóan egy szokatlan dolgot is tett: bemutatta az átalakítási folyamatot, köztük öt olyan Start menü-koncepciót is, amiből végül nem lesz semmi – derült ki egy blogbejegyzésbpől. Az első hozta volna talán a legnagyobb változást: gyakorlatilag keret nélkül kitöltötte volna a képernyőt annak tetejéig, felül a kitűzött alkalmazásokkal, alul pedig a kreatív és a személyre szabott szekciókkal:

Microsoft

A második szintén magasra nyúlt volna, de még megmaradt volna a keretes szerkezete. A különlegességét a bal oldalsávban helyet kapó személyes sáv adta volna, felül a keresőmezővel:

Microsoft

A harmadik szokatlanul lekerekített lett volna, de egészen rendszerezett: felül a kitűzött appok opcionális csempékkel/kártyákkal, alul pedig a személyre szabott szakasz.

Microsoft

A negyedik egy kicsit kaotikusnak tűnik első ránézésre, igazából minden vegyült volna mindennel, de a bal oldalsávban könnyen lehetett volna váltani az appok és például a kapcsolt okostelefon menüje között:

Microsoft

Az ötödik elvetett koncepció szintén egybefolyt volna egy kissé, a bal oldalmenüben rengeteg lenyitható alkalmazáskategóriával, jobbra pedig a kitűzött appokkal és a legutóbb megnyitott dolgokkal. A felül elhelyezett keresőmező itt talán már túlzottan beleolvadt volna a menübe, és nehéz lett volna észrevenni:

Microsoft

A Microsoft elárulta: több mint 300 „Windows 11-rajongóval” tesztelték a különféle dizájnokat, míg végül megszületett az, amivel hamarosan minden felhasználó találkozhat majd. A fókuszában a személyre szabhatóság és a könnyű kezelhetőség áll, legalábbis a Microsoft szerint. Ez az:

Microsoft

