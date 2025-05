Küllemében kissé átalakítja, valamint új funkciókkal is felvértezi a Windows 11 Start menüjét a Microsoft – írja a The Verge. Az újításra utaló jeleket már korábban is felfedezték a rendszer előzetes változatának felhasználói, most azonban részletesen kifejtette a cég, mi minden változik.

A megújított menünek jobb lesz a térkihasználása, ami elsősorban a nagyobb képernyőkön mutathat majd jól. Könnyebb lesz az összes alkalmazást is áttekinteni, mivel amellett, hogy lefelé lehet görgetni, jön egy kategórianézet is.

Microsoft

Érkezik egy új oldalpanel is, ami gyors hozzáférést biztosít a párosított iPhone-hoz vagy androidos készülékhez. Itt könnyen hozzá lehet férni a legutóbbi kontaktokhoz, üzenetekhez, lehet intézni a hívásokat, látható az akkumulátor töltöttsége, és még sok más is.

Ami pedig a Windows 11-et illeti úgy általában, egy csomó új mesterségesintelligencia-funkció jön a Microsoft közlése szerint. Például új, MI-alapú szerkesztési képességek jönnek a Paintbe és a Fotók alkalmazásba, de még a Képmetszőbe is.

A Fotók alkalmazás is kap új funkciókat Microsoft

Megérkezik a Copilot vizuális keresési képessége, és okosabb lesz maga a Windows keresője is – de új MI írásfunkciók jönnek a Jegyzettömbbe, valamint MI-műveleteket építenek a Fájlkezelőbe is.

Elég, ha rákeres a Fájlkezelőben arra, hogy „űrrel kapcsolatos dolgok” – a program pedig megkeres minden ilyet Microsoft

Ami a konkrétumokat illeti, a felhasználók például kérdezhetnek a készüléken futó MI-től, hogy finomhangolja a rendszer beállításait, vagy találjon megoldást valamilyen problémára. Ezek mellett még számos apróbb újdonság és változtatás is jön a Windows 11-be.

Túl kicsi az egérmutató? Nem kell keresgélni a beállítást a Gépházban, a Copilot a probléma alapján is segít megoldást találni Microsoft

Méghozzá igen hamar: az újítások kiadását már ebben a hónapban, tehát májusban elkezdi a Microsoft, de csak a Copilot Plus PC-k birtokosai örülhetnek az MI-alapú újdonságoknak. Közülük is először csak azok, akik Qualcomm Snapdragon X lapkakészlettel szerelt eszközt használnak – az Intel és AMD chipes változatokra csak valamivel később fut be ez a frissítés.

