[{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sári és Dása úgy érzik, mindkettőjük hazájában ugyanazokkal a módszerekkel korlátozzák jogaikat, és nincs más választásuk, mint a költözés.","shortLead":"Sári és Dása úgy érzik, mindkettőjük hazájában ugyanazokkal a módszerekkel korlátozzák jogaikat, és nincs más...","id":"20250518_orosz-magyar-leszbikus-par-Moszkva-Budapest-LMBTQ-jogok-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db.jpg","index":0,"item":"1f6c64e9-320d-43b8-aedd-78a3e58dd48a","keywords":null,"link":"/elet/20250518_orosz-magyar-leszbikus-par-Moszkva-Budapest-LMBTQ-jogok-lapszemle","timestamp":"2025. május. 18. 10:45","title":"Moszkvából Budapestre menekült öt éve egy leszbikus pár, de itt is fogy körülöttük a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c06afb4-e9c4-4c5b-af1f-4c54049ea1e0","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"A kormány a szuverén nép ellen támad, ez már a mélypont – fogalmaztak a szombati akadémiai konferencián, a tudósok követelése, hogy adják vissza a tudomány autonómiáját.","shortLead":"A kormány a szuverén nép ellen támad, ez már a mélypont – fogalmaztak a szombati akadémiai konferencián...","id":"20250517_Akademiai-Dolgozok-Foruma-Stadium-28-Kor-Sarkadi-Balazs-akademikus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c06afb4-e9c4-4c5b-af1f-4c54049ea1e0.jpg","index":0,"item":"a1cc5ee2-3abf-4fd3-b060-e85aca9f3fa5","keywords":null,"link":"/kultura/20250517_Akademiai-Dolgozok-Foruma-Stadium-28-Kor-Sarkadi-Balazs-akademikus","timestamp":"2025. május. 17. 19:34","title":"Jelentkezzen, aki még belénk akarja törölni a cipőjét! – fakadt ki Sarkadi Balázs akadémikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02faf2ee-4e88-4687-9cae-11e7b98d77a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly 2,5 milliárd forintnyi, külföldi számlára érkezett jövedelmet nem vallottak be a magyar adózók a NAV szerint.","shortLead":"Tavaly 2,5 milliárd forintnyi, külföldi számlára érkezett jövedelmet nem vallottak be a magyar adózók a NAV szerint.","id":"20250517_nav-revolut-adobevallas-szja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02faf2ee-4e88-4687-9cae-11e7b98d77a6.jpg","index":0,"item":"5f4fb360-1ab9-438a-a859-d94bad748ac0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_nav-revolut-adobevallas-szja","timestamp":"2025. május. 17. 18:25","title":"Az adóbevallás előtt figyelmeztet a NAV: rálátnak a Revolut-számlákra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5509bc-0317-4b66-8c00-995f51d93673","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Színpad, smink, reflektorfény – a próbákon készült felvételt tett ki a miniszterelnök. ","shortLead":"Színpad, smink, reflektorfény – a próbákon készült felvételt tett ki a miniszterelnök. ","id":"20250517_Nagyszabasu-showmusornak-igerkezik-az-Orban-fele-Harcosok-klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc5509bc-0317-4b66-8c00-995f51d93673.jpg","index":0,"item":"8d6ee7f6-4fd8-455b-9073-32317c9819b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Nagyszabasu-showmusornak-igerkezik-az-Orban-fele-Harcosok-klubja","timestamp":"2025. május. 17. 20:38","title":"Nagyszabású motivációs showműsornak ígérkezik az Orbán-féle Harcosok Klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az óriásberuházás legalább 350 millió euróba kerül.","shortLead":"Az óriásberuházás legalább 350 millió euróba kerül.","id":"20250519_OTP-Csanyi-Sandor-Ljubljana-Szlovenia-uj-varoskozpont-Emonika-projekt-alapkoletetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"d0e1c7e4-479b-4bf2-98b6-2888df4ef6e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_OTP-Csanyi-Sandor-Ljubljana-Szlovenia-uj-varoskozpont-Emonika-projekt-alapkoletetel","timestamp":"2025. május. 19. 13:30","title":"Több mint 20 év csúszás után elindult a gigaprojekt, új városközpontot épít az OTP Ljubljanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott állapotától. Pedig jótékonykodni lehetne rongyrázás nélkül is.","shortLead":"Mészáros Lőrinc feleségének pasztell dizájner stílusa finoman szólva is elüt a magyar egészségügy elátkozott...","id":"20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b938d83-ecad-4a07-befa-20a7df22f1ba.jpg","index":0,"item":"e92921ad-d318-42ef-8a72-19175d2a0453","keywords":null,"link":"/360/20250519_varkonyi-andrea-dizajner-ruha-korhaz-rongyrazas","timestamp":"2025. május. 19. 13:51","title":"A Dior táska nem való a kórházba – Várkonyi Andreának lenne mit tanulnia Katalin hercegnétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c44fc0-08b1-4171-a911-c58697657ab8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"James Vardy az utolsó hazai mérkőzésén góllal búcsúzott el csapatától, aki így a klub modernkori történetének legnagyobb játékosává vált.","shortLead":"James Vardy az utolsó hazai mérkőzésén góllal búcsúzott el csapatától, aki így a klub modernkori történetének...","id":"20250518_james-vardy-leicester-city-premier-league-gol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4c44fc0-08b1-4171-a911-c58697657ab8.jpg","index":0,"item":"e2fa578d-c7be-4580-94cc-4c8e51ffeab0","keywords":null,"link":"/sport/20250518_james-vardy-leicester-city-premier-league-gol","timestamp":"2025. május. 18. 19:34","title":"200. góljával búcsúzott James Vardy a Leicester Citytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d81ea6d-f697-4858-9b8e-d32a4006a3a1","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Hat pontban arról, hogy a politikusok, a város- és cégvezetők, valamint az egyszeri állampolgárok mit tehetnek annak érdekében, hogy csökkenjen az egészségre káros levegőszennyezés. Szerkesztett részlet az Ez nem a világ vége című könyvből.","shortLead":"Hat pontban arról, hogy a politikusok, a város- és cégvezetők, valamint az egyszeri állampolgárok mit tehetnek annak...","id":"20250517_Igy-csokkenthetjuk-a-legszennyezes-merteket-mindenhol-kozel-nullara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d81ea6d-f697-4858-9b8e-d32a4006a3a1.jpg","index":0,"item":"aa20f7e1-8098-419b-8767-77c9b139a112","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250517_Igy-csokkenthetjuk-a-legszennyezes-merteket-mindenhol-kozel-nullara","timestamp":"2025. május. 17. 19:13","title":"Így csökkenthetjük a légszennyezés mértékét mindenhol közel nullára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]