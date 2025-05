Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d778b0e-20ae-42c9-b07b-973fb18596f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A teljesen új Jeep Compass hivatalos leleplezésére várhatóan néhány héten belül kerül majd sor.","shortLead":"A teljesen új Jeep Compass hivatalos leleplezésére várhatóan néhány héten belül kerül majd sor.","id":"20250505_ido-elott-kiszivargott-fotokon-a-jeep-compass-vadonatuj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d778b0e-20ae-42c9-b07b-973fb18596f1.jpg","index":0,"item":"da6c1af2-53b9-4969-9746-bf9b5a695865","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_ido-elott-kiszivargott-fotokon-a-jeep-compass-vadonatuj-villanyauto","timestamp":"2025. május. 05. 07:21","title":"Idő előtt kiszivárgott fotókon a Jeep vadonatúj villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Hétfőn szoboravatással, ünnepi közgyűléssel emlékezik az Akadémia 200 évvel ezelőtti alapításra, amit beárnyékol a vagyonjogi vita. Egy birtokunkba került levél szerint a kormány néhány hét múlva, még a per lezárulta előtt át akarja venni az MTA vagyonát. De, ha a bíróság másként dönt, akkor vissza az egész.","shortLead":"Hétfőn szoboravatással, ünnepi közgyűléssel emlékezik az Akadémia 200 évvel ezelőtti alapításra, amit beárnyékol...","id":"20250504_A-kormany-a-fizetesemeles-visszatartasaval-akarja-kizsarolni-az-MTA-vagyonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d.jpg","index":0,"item":"2d272616-93e1-47a3-bad8-fdc86e7d49e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_A-kormany-a-fizetesemeles-visszatartasaval-akarja-kizsarolni-az-MTA-vagyonat","timestamp":"2025. május. 04. 17:48","title":"A kormány a fizetésemelés visszatartásával akarja kizsarolni az MTA vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint ennyire rövid idejű fegyvernyugvással nem lehetne értelmesen tárgyalni a tartós békéről.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint ennyire rövid idejű fegyvernyugvással nem lehetne értelmesen tárgyalni a tartós békéről.","id":"20250503_Zelenszkij-Putyin-haromnapos-tuzszuneti-javaslat-elutasitva-szinjatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892.jpg","index":0,"item":"c5656dad-dc69-4c95-834c-da32c979e509","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Zelenszkij-Putyin-haromnapos-tuzszuneti-javaslat-elutasitva-szinjatek","timestamp":"2025. május. 03. 19:50","title":"„Színjáték” – Zelenszkij elutasította Putyin háromnapos tűzszüneti javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. május. 04. 19:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"39c9573c-9160-420d-8456-43a6ba50cf50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak olyan körülmények, amikor nem lehet vagy nem célszerű egy áramkörre hűtőbordákat vagy hűtőventilátorokat szerelni. Japán szakemberek ötlete nemcsak hogy segít az ilyen helyzetekben segít, de még jelentősen meg is növeli a hőelvezetést.","shortLead":"Vannak olyan körülmények, amikor nem lehet vagy nem célszerű egy áramkörre hűtőbordákat vagy hűtőventilátorokat...","id":"20250503_oki-rezermes-megoldas-nyomtatott-aramkori-lapok-hoelvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39c9573c-9160-420d-8456-43a6ba50cf50.jpg","index":0,"item":"666bb6cb-c2a7-4621-b487-d2ef42e0920a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_oki-rezermes-megoldas-nyomtatott-aramkori-lapok-hoelvezetes","timestamp":"2025. május. 03. 16:03","title":"55-szörösére növelheti az áramkörökben a hőelvezetést ez az ügyes megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db99907-95d1-4e22-85bb-22c62887be2d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A fosztogatók segélyszervezetek raktáraiba, pékségekbe, boltokba törnek be élelemért.","shortLead":"A fosztogatók segélyszervezetek raktáraiba, pékségekbe, boltokba törnek be élelemért.","id":"20250503_Gazai-ovezet-fosztogatas-ehinseg-izraeli-blokad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5db99907-95d1-4e22-85bb-22c62887be2d.jpg","index":0,"item":"6a59c07f-5f00-4ead-bdcd-7830b06ebfb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Gazai-ovezet-fosztogatas-ehinseg-izraeli-blokad","timestamp":"2025. május. 03. 20:45","title":"Megsokszorozódtak a fosztogatások a Gázai övezetben, mert az izraeli blokád miatt nem jutnak be a segélyszállítmányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken utoljára lépett fel a zenekarral a gitáros, Sidlovics Gábor (Sidi). Állítólag nincs harag a zenészek között","shortLead":"Pénteken utoljára lépett fel a zenekarral a gitáros, Sidlovics Gábor (Sidi). Állítólag nincs harag a zenészek között","id":"20250504_Sidi-tavozott-a-Tankcsapda-lezarta-a-legsikeresebb-korszakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900.jpg","index":0,"item":"d4daae3b-e255-4eda-96ff-d0b3b460225a","keywords":null,"link":"/kultura/20250504_Sidi-tavozott-a-Tankcsapda-lezarta-a-legsikeresebb-korszakat","timestamp":"2025. május. 04. 10:08","title":"Sidi távozott, a Tankcsapda lezárta a „legsikeresebb korszakát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8188b8be-ea43-44d0-94e3-8c14229c2f8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető a gyanú szerint a nő korábbi partnere, szomba éjjel azért találkoztak, hogy átbeszéljék a szakításukat.","shortLead":"Az elkövető a gyanú szerint a nő korábbi partnere, szomba éjjel azért találkoztak, hogy átbeszéljék a szakításukat.","id":"20250503_Megoltek-egy-not-Ausztriaban-a-hatosagok-egy-magyar-ferfit-keresnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8188b8be-ea43-44d0-94e3-8c14229c2f8d.jpg","index":0,"item":"4481bdc0-c3cd-48b6-9b42-0f1f82611c71","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Megoltek-egy-not-Ausztriaban-a-hatosagok-egy-magyar-ferfit-keresnek","timestamp":"2025. május. 03. 12:32","title":"Megöltek egy nőt Ausztriában, magyar férfit keresnek a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]