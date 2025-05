Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. május. 18. 19:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"George Simion szavazótáboráról azt mondta, jogosan vannak felháborodva amiatt, ahogyan mostanáig a politika folyt Romániában, ezért akartak forradalmat.","shortLead":"George Simion szavazótáboráról azt mondta, jogosan vannak felháborodva amiatt, ahogyan mostanáig a politika folyt...","id":"20250518_nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d.jpg","index":0,"item":"62616276-0df0-4c50-878f-cec708919c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-valtozas","timestamp":"2025. május. 18. 21:03","title":"Nicusor Dan: A választást az a közösség nyerte meg, mely mély változást akar Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat – ma pedig már az elit tagjai közül kerülnek ki a legbuzgóbb terjesztők. Miért lesz valaki a tévhitek megszállottja, és hogyan ismerhetjük fel magunkban is a megingathatatlan téveszmék jeleit? Hogyan segíthetünk konteóhívő ismerősünkön, valóban az észérvek jelentik itt a leghatékonyabb fegyvert? Dan Ariely izraeli-amerikai kutató kötete és Krekó Péter szociológus válaszolja meg a kérdéseket.","shortLead":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat –...","id":"20250518_tevhitek-osszeeskuves-elmeletek-alhirek-dezinformacio-dan-ariely-kreko-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb.jpg","index":0,"item":"75665fe0-3653-42db-bc2a-0f98fbeba586","keywords":null,"link":"/360/20250518_tevhitek-osszeeskuves-elmeletek-alhirek-dezinformacio-dan-ariely-kreko-peter","timestamp":"2025. május. 18. 12:00","title":"Ördögnek kiáltották ki és halálosan megfenyegették a konteóhívők – megtanult együttérezni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kizárólag a politikai szempontok számítanak – derül ki a 2026-os költségvetés tervezetéből. Újra a választások előtti féktelen osztogatással erősítenék a kormánypártok győzelmi esélyeit.","shortLead":"Kizárólag a politikai szempontok számítanak – derül ki a 2026-os költségvetés tervezetéből. Újra a választások előtti...","id":"20250518_hvg-koltsegvetes-2026-elemzes-csore-toltve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d.jpg","index":0,"item":"0fb73b7b-7505-4817-80e3-db3399078b6b","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-koltsegvetes-2026-elemzes-csore-toltve","timestamp":"2025. május. 18. 10:00","title":"Megnéztük közelebbről a 2026-os költségvetést, és elképesztő arcátlanságokat is találtunk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU közszolgáltatási termék és anyagáram vezetőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 18. 15:30","title":"Lakossági tudatosság: akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","id":"20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"5e70413e-4797-490f-96ec-cd839431abee","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","timestamp":"2025. május. 18. 15:44","title":"Sokan videózhattak, miközben agyonvertek egy 16 éves fiút egy skót tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dea3fa-afa2-4afb-ae62-fe5cac11b484","c_author":"Varga Ferenc - Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"Egymás sarkát taposták a sztárok hétvégén a cannes-i vörös szőnyegen. Helyszíni podcast tudósításunkból kiderül, hogy Jennifer Lawrence, Kristen Stewart, Robert Pattinson, Tom Hanks, Scarlett Johansson újdonságai közül melyek lesznek ott az év filmjei között. Az igazi mozivarázst azonban német és izlandi rendezők filmjeiben találtuk meg.","shortLead":"Egymás sarkát taposták a sztárok hétvégén a cannes-i vörös szőnyegen. Helyszíni podcast tudósításunkból kiderül...","id":"20250519_cannes-filmfesztival-jennifer-lawrence-wes-anderson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4dea3fa-afa2-4afb-ae62-fe5cac11b484.jpg","index":0,"item":"50888ae1-08f9-4341-a364-b26a9c010689","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_cannes-filmfesztival-jennifer-lawrence-wes-anderson","timestamp":"2025. május. 19. 14:45","title":"Jennifer Lawrence felperzselte a vásznat Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"Nyusztay Máté ","category":"tudomany","description":"Lassan újabb tétellel bővíthetjük a Föld bolygóra leselkedő veszélyforrások listáját: Donald Trumppal. Már a NASA bolygóvédelmi programját is veszélybe sodorhatják az amerikai elnök megszorításai, amelyek dominóként dönthetik be az USA kulcsfontosságú űrkutatási programjait.","shortLead":"Lassan újabb tétellel bővíthetjük a Föld bolygóra leselkedő veszélyforrások listáját: Donald Trumppal. Már a NASA...","id":"20250519_nasa-bolygovedelmi-program-koltsegvetesi-megszoritas-neo-surveyor-aszteroida-becsapodas-elorejelzes-urkutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99.jpg","index":0,"item":"7e0b67f2-6df2-4324-ad24-25290f01a4f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_nasa-bolygovedelmi-program-koltsegvetesi-megszoritas-neo-surveyor-aszteroida-becsapodas-elorejelzes-urkutatas-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 08:03","title":"Veszélyes közelségbe ért a „Trump-aszteroida”, de vajon becsapódik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]