Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A youtube-os humorista mikrovállalkozásának profitja 3 millióval esett.","shortLead":"A youtube-os humorista mikrovállalkozásának profitja 3 millióval esett.","id":"20250528_Pottyondy-Edina-Petaverzum-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"b6e34e37-d15b-4cac-8f8b-e69241cf4832","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Pottyondy-Edina-Petaverzum-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 28. 13:58","title":"Pottyondy Edina minden nyereséget kisöpört a cégéből, csak morzsákat hagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kétszer is megpróbálták a fővárosi rendőröket megvesztegetni.","shortLead":"Kétszer is megpróbálták a fővárosi rendőröket megvesztegetni.","id":"20250528_kituntetes-harom-rendor-vesztegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335.jpg","index":0,"item":"5b349566-b595-4b2b-b757-e133c713ae6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kituntetes-harom-rendor-vesztegetes","timestamp":"2025. május. 28. 15:23","title":"Jutalmat kapott három rendőr, mert nem hagyták magukat lefizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db1e1ff-df76-4623-b57a-f8620215caa1","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"360","description":"Az elmúlt években a felnőttfilmiparban egyre több olyan bírósági eljárás indult, amely a szereplők eltitkolt kizsákmányolásának leleplezését célozza. Ám a meglévő jogszabályok általában a felhasználókra összpontosítanak, miközben keveset tesznek a pornográf tartalmakban megjelenő nők védelme érdekében.","shortLead":"Az elmúlt években a felnőttfilmiparban egyre több olyan bírósági eljárás indult, amely a szereplők eltitkolt...","id":"20250527_eu-pornoipar-nemi-eroszak-perek-jogi-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db1e1ff-df76-4623-b57a-f8620215caa1.jpg","index":0,"item":"39ea5984-8c78-4b06-8024-de9d803c2f2d","keywords":null,"link":"/360/20250527_eu-pornoipar-nemi-eroszak-perek-jogi-szabalyozas","timestamp":"2025. május. 27. 16:26","title":"Intézményesült a szexuális erőszak a pornóiparban, de a jog nem védi az áldozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d434e64d-b7b8-4406-9d55-c6609b74329e","c_author":"Szentirmai Áron","category":"kkv","description":"Varga Zoltán ügyvédje lapunknak arról beszélt, minden jel arra mutat, hogy az Index előbb látta a vádiratot, mint az ügyet tárgyaló bíró, ezért feljelentést tettek személyes adattal való visszaélés miatt.","shortLead":"Varga Zoltán ügyvédje lapunknak arról beszélt, minden jel arra mutat, hogy az Index előbb látta a vádiratot, mint...","id":"20250527_Varga-Zoltan-Central-Mediacsoport-vademeles-ugyeszseg-szemelyes-adattal-valo-visszaeles-24-vadirat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d434e64d-b7b8-4406-9d55-c6609b74329e.jpg","index":0,"item":"ebd9cb0e-6383-49bd-a1fb-b41c97c753c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Varga-Zoltan-Central-Mediacsoport-vademeles-ugyeszseg-szemelyes-adattal-valo-visszaeles-24-vadirat-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:46","title":"Feljelentést tett Varga Zoltán, a 24.hu tulajdonosa – „Előbb jutott el a nyilvánossághoz a vádirat, mint a bíróhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA számításai szerint egy hét leforgása alatt öt, a Földre potenciális veszélyt jelentő aszteroida repül el a Föld mellett. Egy már el is hagyta a bolygót, a másik négy azonban a következő két napban érkezik meg.","shortLead":"A NASA számításai szerint egy hét leforgása alatt öt, a Földre potenciális veszélyt jelentő aszteroida repül el a Föld...","id":"20250527_aszteroida-fold-nasa-urkutatas-veszelyes-aszteroida","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0.jpg","index":0,"item":"2454407b-c00a-4164-acd1-1f30523db0fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_aszteroida-fold-nasa-urkutatas-veszelyes-aszteroida","timestamp":"2025. május. 27. 12:03","title":"Két nap alatt négy aszteroida is közel kerül a Földhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d059be53-7f64-49ac-b504-95049dec73a8","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Digitálisan tartják számon a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását, ezekkel lehet pontokat, jelvényeket szerezni, és végül a legszorgalmasabbak lesznek a vezetők és a politikusok. Mire lesz jó a hamarosan megjelenő Tisza-applikáció? Hogyan született a nagyváradi út ötlete? Mit kezdenek a több százezres közösséggel? Radnai Márk, a párt alelnöke mondta el.","shortLead":"Digitálisan tartják számon a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását, ezekkel lehet pontokat, jelvényeket...","id":"20250528_hvg-Rendszervaltas-mobilappal-radnai-mark-interju-tisza-part-digitalis-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d059be53-7f64-49ac-b504-95049dec73a8.jpg","index":0,"item":"472d0ff0-b962-45c4-9507-93cae85b5e5a","keywords":null,"link":"/360/20250528_hvg-Rendszervaltas-mobilappal-radnai-mark-interju-tisza-part-digitalis-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 28. 06:30","title":"Minden szervezetben vannak súrlódások – a Tisza kulisszatitkairól beszélt Magyar Péter közösségépítője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ce8c75-b784-4a37-bcdf-823b5fc29dd6","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Kégl-kastélyhoz tartozó, Natura 2000-es területen építkezik a Matolcsy-klán strómanja, aki a Pallas Athéné Alapítvány adóssága fejében elzálogosította a területet. Az ügyben a rendőrség is nyomoz.","shortLead":"A Kégl-kastélyhoz tartozó, Natura 2000-es területen építkezik a Matolcsy-klán strómanja, aki a Pallas Athéné Alapítvány...","id":"20250528_hvg-Matolcsy-Adam-Kegl-kastely-Kegl-Gyorgy-Pallas-Athene-Alapitvany-Natura-2000-Stofa-Gyorgy-Faltec-Sres-Nesztor-Sufrics-MNB-MBH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ce8c75-b784-4a37-bcdf-823b5fc29dd6.jpg","index":0,"item":"dcbf5ece-667a-42c4-895c-e5616a2a816f","keywords":null,"link":"/360/20250528_hvg-Matolcsy-Adam-Kegl-kastely-Kegl-Gyorgy-Pallas-Athene-Alapitvany-Natura-2000-Stofa-Gyorgy-Faltec-Sres-Nesztor-Sufrics-MNB-MBH","timestamp":"2025. május. 28. 09:30","title":"Százmilliárdos gyanús adósság, különös tulajdonosi viszonyok, nyomozás „a kis Matolcsy nyugdíjasházának” környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a77ed9-f24c-4eac-88f0-3aa7b3fed5e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Harcosok Klubjának nyitóeseményén himnuszt éneklő Muri vállalkozása 2017 óta szinte minden évben veszteséget termelt.","shortLead":"A Harcosok Klubjának nyitóeseményén himnuszt éneklő Muri vállalkozása 2017 óta szinte minden évben veszteséget termelt.","id":"20250527_Muri-Eniko-cege-vegelszamolas-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a77ed9-f24c-4eac-88f0-3aa7b3fed5e1.jpg","index":0,"item":"fec0d5ab-7bd9-486b-aa03-1e061327bb6c","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Muri-Eniko-cege-vegelszamolas-veszteseg","timestamp":"2025. május. 27. 14:59","title":"Végelszámolás alá került Muri Enikő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]