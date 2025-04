Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba2f7d77-15f0-47fb-87e5-50ec341fa7a9","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Elindult a HVG Állásbörze második napja. 17 óráig több mint 1000 állásajánlattal várják neves munkaadók az álláskeresőket a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A párhuzamosan futó online állásbörze péntek estig tart a hvgallasborze.hu oldalon. Siess, mert a munkaadókkal már csak ma találkozhatsz személyesen. Előadást tart az AI használatáról Schumacher Vanda színész, tartalomgyártó, szó lesz a siker receptjéről fiatalon, és a változások kezeléséről is. Most még elérhetők olyan személyre szabott tanácsadások is, amelyek új álláshoz segíthetnek. ","shortLead":"Elindult a HVG Állásbörze második napja. 17 óráig több mint 1000 állásajánlattal várják neves munkaadók...","id":"20250410_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba2f7d77-15f0-47fb-87e5-50ec341fa7a9.jpg","index":0,"item":"6e09e10b-4c7f-49c1-b57b-ce0022982405","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 10. 10:00","title":"Ma még megtalálhatod álmaid állását személyesen ─ megy az állásbörze második napja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"A stagnálás már pozitívumnak tekinthető, a K&H Bank legújabb nagyvállalati helyzetképe alapján az itthon működő nagy cégek amennyire bizonytalanok, annyira optimistán látják saját jövőjüket. A pénzintézet a kormányzatétól jócskán elmaradó növekedést vár idén a hazai gazdaságban.","shortLead":"A stagnálás már pozitívumnak tekinthető, a K&H Bank legújabb nagyvállalati helyzetképe alapján az itthon működő...","id":"20250410_KH-Bank-nagyvallalati-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023.jpg","index":0,"item":"20ed8b43-b57a-49a8-ac05-353de9eb23b0","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_KH-Bank-nagyvallalati-felmeres","timestamp":"2025. április. 10. 16:23","title":"Egyszerre aggódnak és optimisták az itthoni nagy cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91acc84b-cc7e-44ee-8015-e61ecdc0dca0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldal felhasználói a mesterséges intelligenciával generált mémeket osztanak meg, hogy így gúnyolják ki a Donald Trump által indított vámháborút.","shortLead":"A kínai közösségi oldal felhasználói a mesterséges intelligenciával generált mémeket osztanak meg, hogy így gúnyolják...","id":"20250410_egyesult-allamok-kina-donald-trump-vamhaboru-memek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91acc84b-cc7e-44ee-8015-e61ecdc0dca0.jpg","index":0,"item":"cd5a7723-646d-424d-aa40-be903feec0ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_egyesult-allamok-kina-donald-trump-vamhaboru-memek","timestamp":"2025. április. 10. 15:03","title":"Elöntötték az Amerikát gúnyoló mémek a kínai közösségi oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1242f198-d770-4d9e-a70d-df87a818eb94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. ","shortLead":"A rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. ","id":"20250410_fogorvos-paciens-verekedes-fojtofogas-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1242f198-d770-4d9e-a70d-df87a818eb94.jpg","index":0,"item":"493b7b25-0f1d-4b1d-a3ce-bf0258833f13","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_fogorvos-paciens-verekedes-fojtofogas-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. április. 10. 11:55","title":"Összeverekedett egy fogorvos és a páciense, fojtófogás vetett véget az ütközetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a51093-f2be-43f1-bcb7-b81a1566b207","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Harijána államban egyes családok a hagyományok alapján a fiúgyermekeket részesítik előnyben, ezért sokszor a nők az abortusz mellett döntenek, ha kiderül, hogy kislánnyal várandósak.","shortLead":"Harijána államban egyes családok a hagyományok alapján a fiúgyermekeket részesítik előnyben, ezért sokszor a nők...","id":"20250411_abortuszklinika-mukodesi-engedelyet-India-leanymagzatgyilkossag-terhesseg-megszakitas-hagyomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71a51093-f2be-43f1-bcb7-b81a1566b207.jpg","index":0,"item":"4ca3bf0b-0f54-4488-8e57-93097a5bd215","keywords":null,"link":"/elet/20250411_abortuszklinika-mukodesi-engedelyet-India-leanymagzatgyilkossag-terhesseg-megszakitas-hagyomany","timestamp":"2025. április. 11. 19:31","title":"Több száz abortuszklinika működési engedélyét vonták vissza Indiában a leánymagzat-gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23091e44-6111-4897-b369-c95fe1bf5f1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszeres olimpiai bajnok ma tölti be a 60-at. A gyászáról is mesélt.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnok ma tölti be a 60-at. A gyászáról is mesélt.","id":"20250410_Koban-Rita-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23091e44-6111-4897-b369-c95fe1bf5f1c.jpg","index":0,"item":"25a9b173-e9a8-42f5-b3c0-f64a73dade48","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Koban-Rita-szuletesnap","timestamp":"2025. április. 10. 10:01","title":"A hatvanéves Kőbán Rita: Elterveztem, többet fogok sportolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd80e34-13ac-4251-9437-40aba314488e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olyannyira sikeres volt a Frankenjet-projekt, hogy a gépet már szolgálatba is állították.","shortLead":"Olyannyira sikeres volt a Frankenjet-projekt, hogy a gépet már szolgálatba is állították.","id":"20250410_mukodo-vadaszgep-f-35-szereles-frankenjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdd80e34-13ac-4251-9437-40aba314488e.jpg","index":0,"item":"e5775e5f-2823-4857-8cc0-29beb2734267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_mukodo-vadaszgep-f-35-szereles-frankenjet","timestamp":"2025. április. 10. 17:45","title":"Összelegóztak egy működő vadászgépet két totálkáros F-35-ösből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]