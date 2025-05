Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18.jpg","index":0,"item":"2db71343-709b-4f50-91da-cbb3f5e0ab3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","timestamp":"2025. május. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Luxizás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c22232-86c7-47d1-bb31-af8e551f3b80","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"A demokraták nagyvonalúak, és nem olyan pitiáner bosszúállók, mint te és a szolgáid. 