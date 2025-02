Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a59ebf0a-1fac-4d25-b608-dff515ce342f","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az Európai Unió újabb bővítésének egyik fő motiválója a nyugati munkaerőhiány, de mi lesz akkor a kelet-európaiakkal?","shortLead":"Az Európai Unió újabb bővítésének egyik fő motiválója a nyugati munkaerőhiány, de mi lesz akkor a kelet-európaiakkal?","id":"20250221_agyelszivas-penzugy-kompenzalas-eu-bovites-munkaerohiany-mgyosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a59ebf0a-1fac-4d25-b608-dff515ce342f.jpg","index":0,"item":"cef85adb-fe8c-46cc-bafc-756c0e99d582","keywords":null,"link":"/360/20250221_agyelszivas-penzugy-kompenzalas-eu-bovites-munkaerohiany-mgyosz","timestamp":"2025. február. 21. 09:34","title":"Az agyelszívás kompenzálása és az unió bővítése lenne a megoldás a munkaerőhiányra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dulakodás közben egy ostor is előkerült tavaly nyáron.","shortLead":"A dulakodás közben egy ostor is előkerült tavaly nyáron.","id":"20250220_Ismerosenek-segitett-elkoltozni-eroszakos-elettarsatol-eltortek-az-orrat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"7fa72029-87e1-49d2-82ce-01841f83a422","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_Ismerosenek-segitett-elkoltozni-eroszakos-elettarsatol-eltortek-az-orrat","timestamp":"2025. február. 20. 08:21","title":"Ismerősének segített elköltözni erőszakos élettársától, eltörték az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök az orosz sajtónak beszélt a Trumppal folytatott telefonhívása és a “béketárgyalások” alakulásának részleteiről.","shortLead":"Az orosz elnök az orosz sajtónak beszélt a Trumppal folytatott telefonhívása és a “béketárgyalások”...","id":"20250219_Putyin-Trump-azt-hitte-hogy-gyorsan-le-lehet-zarni-a-haborut-de-felvilagositottam-hogy-ez-nehezebb-ennel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"af22f71f-439f-4826-8a61-b059fabf4471","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Putyin-Trump-azt-hitte-hogy-gyorsan-le-lehet-zarni-a-haborut-de-felvilagositottam-hogy-ez-nehezebb-ennel","timestamp":"2025. február. 19. 16:48","title":"Putyin: Trump azt hitte, hogy gyorsan le lehet zárni a háborút, de felvilágosítottam, hogy ez ennél nehezebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","shortLead":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","id":"20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"90759b8f-837d-4bff-b436-e6fdbdb41da6","keywords":null,"link":"/360/20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","timestamp":"2025. február. 20. 07:30","title":"Joschka Fischer: Európa magára maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488969d2-5d68-4274-a6dd-efa8ccd286b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint ezer sírkőre, fejfára ragasztották fel a matricákat. ","shortLead":"Több mint ezer sírkőre, fejfára ragasztották fel a matricákat. ","id":"20250220_Munchen-temeto-QR-kodok-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488969d2-5d68-4274-a6dd-efa8ccd286b4.jpg","index":0,"item":"4e1bd8aa-2ee1-4a6e-a9e1-9039e00e4b72","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Munchen-temeto-QR-kodok-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 20. 12:05","title":"Rejtélyes QR-kódok kerültek a sírokra müncheni temetőkben, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b308659b-6389-47cd-aa85-0afb8c9375b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország védelmi minisztere a ciszjordániai terrorelhárító műveletek fokozására adott utasítást.","shortLead":"Az ország védelmi minisztere a ciszjordániai terrorelhárító műveletek fokozására adott utasítást.","id":"20250221_buszok-robbanasok-terrorizmus-tel-aviv-izrael-hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b308659b-6389-47cd-aa85-0afb8c9375b7.jpg","index":0,"item":"931f792d-ba88-418e-a16a-41ecc1b3dc05","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_buszok-robbanasok-terrorizmus-tel-aviv-izrael-hamasz","timestamp":"2025. február. 21. 10:03","title":"Három busz robbant fel Tel-Aviv közelében, Izrael szerint terrortámadás történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9211233b-ad37-4413-951c-6ae8f178134d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ESG célja az, hogy a valóban egyre sokasodó gondok közepette vezérfonalat nyújtson a vállalatoknak működésük fenntarthatóbbá tételéhez, a fogyasztóknak pedig a tudatosabb döntéshozatalhoz. A zCast idei második adásában tisztázzuk az ESG pontos jelentését és jelentőségét, a vele járó kötelezettségeket, de ami a legfontosabb: szakértőink rávilágítanak, hogyan lássunk benne lehetőséget.","shortLead":"Az ESG célja az, hogy a valóban egyre sokasodó gondok közepette vezérfonalat nyújtson a vállalatoknak működésük...","id":"20250220_zcast-esg-fenntarthatosag-kornyezet-tarsadalom-vallalatiranynitas-gazdasag-tomaj-zsofi-kovacs-szabolcs-vantage-point-green-sense-consulting","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9211233b-ad37-4413-951c-6ae8f178134d.jpg","index":0,"item":"cc5a99c1-6e93-4bcf-a89b-41cc216e6d2c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250220_zcast-esg-fenntarthatosag-kornyezet-tarsadalom-vallalatiranynitas-gazdasag-tomaj-zsofi-kovacs-szabolcs-vantage-point-green-sense-consulting","timestamp":"2025. február. 20. 15:47","title":"zCast: Mitől olyan felkapott az ESG és hogyan ne tekintsük tehernek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Tisza Párt elnöke szerint tudatos lejáratás része, hogy a mellette felsorakozó volt vezérkari főnököt az egykori rezidenciája miatt támadják. Magyar szerint ez mindig is az állam tulajdona volt, nem Ruszin-Szendi rendelte meg, és inkább azt kellene vizsgálni, mely cégek építették a több mint 900 milliós ingatlant.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint tudatos lejáratás része, hogy a mellette felsorakozó volt vezérkari főnököt az egykori...","id":"20250221_Magyar-Peter-vedi-az-ingatlanugy-miatt-betamadott-Ruszin-Szendi-Romuluszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6.jpg","index":0,"item":"f6309bb9-5305-435f-b362-6a5a8828888f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250221_Magyar-Peter-vedi-az-ingatlanugy-miatt-betamadott-Ruszin-Szendi-Romuluszt","timestamp":"2025. február. 21. 10:49","title":"Magyar Péter szerint aljas támadás Ruszin-Szendi Romulusz ellen az Index által megírt ingatlanügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]