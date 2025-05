Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6032879-aca4-4399-8042-bd6d1a6af62b","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Lehet ezt populizmusnak nevezni, közelebb is van hozzá, de színesebbé, érdekesebbé, izgalmasabbá vált a politika – véli az amerikai elnök világpolitikára gyakorolt hatásáról Ugrósdy Márton, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, akit arról is kérdeztünk, hogyan fog megtérülni, hogy a magyar külpolitika mindent Trumpra tett fel, és okozhat-e konfliktust a magyar–kínai kapcsolat.","shortLead":"Lehet ezt populizmusnak nevezni, közelebb is van hozzá, de színesebbé, érdekesebbé, izgalmasabbá vált a politika – véli...","id":"20250529_ugrosdy-marton-helyettes-allamtitkar-interju-trump-putyin-haboru-populizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6032879-aca4-4399-8042-bd6d1a6af62b.jpg","index":0,"item":"b8448fe8-3c22-4ae4-bfd5-9b78f483a8c7","keywords":null,"link":"/360/20250529_ugrosdy-marton-helyettes-allamtitkar-interju-trump-putyin-haboru-populizmus","timestamp":"2025. május. 29. 14:24","title":"„Az oroszoknak nem sürgős a háború befejezése” – interjú Ugrósdy Márton helyettes államtitkárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271e85bd-095e-4a10-9c6a-9356f0aaf94b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A ferencvárosi polgármester arra biztatja Karácsony Gergelyt, hogy ne feljelentéssel ijesztgesse a kormányt, hanem Budapest közszolgáltatásainak erejével bírja jobb belátásra, amíg vissza nem adják az inkasszózott 10 milliárdot. ","shortLead":"A ferencvárosi polgármester arra biztatja Karácsony Gergelyt, hogy ne feljelentéssel ijesztgesse a kormányt, hanem...","id":"20250530_Lerobbano-buszokkal-celzott-utfelujitasokkal-es-elsotetulo-stadionnal-birna-jobb-belatasra-a-tolvaj-kormanyt-Baranyi-Krisztina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/271e85bd-095e-4a10-9c6a-9356f0aaf94b.jpg","index":0,"item":"b2f0b4e2-d8ea-41d8-80c9-0f8cb7b58c20","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Lerobbano-buszokkal-celzott-utfelujitasokkal-es-elsotetulo-stadionnal-birna-jobb-belatasra-a-tolvaj-kormanyt-Baranyi-Krisztina","timestamp":"2025. május. 30. 08:36","title":"Lerobbanó buszokkal, célzott útfelújításokkal és elsötétülő stadionnal bírná jobb belátásra a „tolvaj” kormányt Baranyi Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a0383f-7ecd-4188-b232-3618656e79ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla döntése alapján a négy tanár nemhogy kártérítést nem kap, hanem nekik kell az ötmilliós perköltséget kifizetni.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla döntése alapján a négy tanár nemhogy kártérítést nem kap, hanem nekik kell az ötmilliós...","id":"20250529_A-Kuriahoz-fordul-negy-kirugott-kolcseys-tanar-miutan-masodfokon-elvesztettek-a-peruket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5a0383f-7ecd-4188-b232-3618656e79ee.jpg","index":0,"item":"b9d0ca8c-1464-47b5-bb6c-40fe0fd49fb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_A-Kuriahoz-fordul-negy-kirugott-kolcseys-tanar-miutan-masodfokon-elvesztettek-a-peruket","timestamp":"2025. május. 29. 11:55","title":"A Kúriához fordul négy kirúgott kölcseys tanár, miután másodfokon elvesztették a perüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb számban, de a Cisco, a D-Link és a Linksys termékei is érintettek. ","shortLead":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb...","id":"20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7.jpg","index":0,"item":"417f49fa-9589-4eaf-a7fc-1ae262a385e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","timestamp":"2025. május. 29. 16:03","title":"Támadás indult az Asus wifi routerei ellen, Magyarországon népszerű típusok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nekik kell gondoskodniuk a megfelelő helyszínről.","shortLead":"Nekik kell gondoskodniuk a megfelelő helyszínről.","id":"20250530_Falusi-ATM-ek-onkormanyzatok-feladata-helyszin-kijelolese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b.jpg","index":0,"item":"a6a34c9c-b651-4a03-a208-d7dcc81aae4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Falusi-ATM-ek-onkormanyzatok-feladata-helyszin-kijelolese","timestamp":"2025. május. 30. 07:42","title":"Falusi ATM-ek: Meghatározták, mi lesz az önkormányzatok dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai kormány számára kényes témákat az eddigieknél is szigorúbban cenzúrázza a DeepSeek R1 új verziója, derül ki egy friss tesztből. ","shortLead":"A kínai kormány számára kényes témákat az eddigieknél is szigorúbban cenzúrázza a DeepSeek R1 új verziója, derül ki...","id":"20250530_deepseek-r1-0528-kinai-nyelvi-modell-kepessegek-mesterseges-intelligencia-cenzura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"6f89727d-0aee-4049-b85f-b233c06f4bea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_deepseek-r1-0528-kinai-nyelvi-modell-kepessegek-mesterseges-intelligencia-cenzura","timestamp":"2025. május. 30. 11:03","title":"Megszorongatja a ChatGPT-t a DeepSeek frissített MI-je, de a cenzúra terén is szintet lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google több olyan, a mesterséges intelligenciára épülő funkciót is hozzáad a Google Fotók szolgáltatásához, amelyeket eddig csak a cég saját telefonjain lehetett elérni.","shortLead":"A Google több olyan, a mesterséges intelligenciára épülő funkciót is hozzáad a Google Fotók szolgáltatásához, amelyeket...","id":"20250529_google-fotok-kepszerkesztes-mesterseges-intelligencia-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b.jpg","index":0,"item":"602c7e7b-bfe5-4111-b1b4-a53e8319a2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_google-fotok-kepszerkesztes-mesterseges-intelligencia-frissites","timestamp":"2025. május. 29. 14:03","title":"Exkluzív funkciókat kap a Google Fotók, könnyebben szerkesztheti a képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6288bd42-0df9-4efc-8f0e-b6d4f003c223","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig mindenki úgy tudta, az utolsó magyar Gulag-túlélő tavaly hunyt el. Egy kutató azonban rábukkant egy 96 éves férfira, aki szintén internált volt. Szabó Zoltán állítja: egyszerű munkásemberként, ártatlanul internálták.","shortLead":"Eddig mindenki úgy tudta, az utolsó magyar Gulag-túlélő tavaly hunyt el. Egy kutató azonban rábukkant egy 96 éves...","id":"20250530_A-magyar-Gulag-utolso-tuleloje-a-mai-napig-nem-erti-hogy-miert-tartottak-fogva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6288bd42-0df9-4efc-8f0e-b6d4f003c223.jpg","index":0,"item":"cf2e515d-6a68-4dc4-b072-b064a71b9abb","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_A-magyar-Gulag-utolso-tuleloje-a-mai-napig-nem-erti-hogy-miert-tartottak-fogva","timestamp":"2025. május. 30. 15:56","title":"A magyar Gulag utolsó túlélője a mai napig nem érti, hogy miért tartották fogva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]