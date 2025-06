Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8605508-34a8-4bab-b6b4-7a2ea934ad7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon még a tanárok nyertek, de a másodfokú döntés miatt nemhogy kártérítést nem kaphatnak, hanem még nekik kellene fizetniük. ","shortLead":"Első fokon még a tanárok nyertek, de a másodfokú döntés miatt nemhogy kártérítést nem kaphatnak, hanem még nekik...","id":"20250531_kolcsey-gimnazium-kirugott-tanar-perkoltseg-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8605508-34a8-4bab-b6b4-7a2ea934ad7f.jpg","index":0,"item":"945d811d-c64f-4634-ac0f-84c836b9e049","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_kolcsey-gimnazium-kirugott-tanar-perkoltseg-tisza-part","timestamp":"2025. május. 31. 10:44","title":"A Tisza Párt átvállalná a kirúgott kölcseys tanárok ötmilliós perköltségének kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lézerkardok, Yoda-idézetek – valójában semmiben sem különbözött a CIA által üzemeltetett Star Wars rajongói oldal a hasonló site-októl. De persze volt egy fontos különbség: a felület mögött egy titkos bejelentkezési oldal bújt meg.","shortLead":"Lézerkardok, Yoda-idézetek – valójában semmiben sem különbözött a CIA által üzemeltetett Star Wars rajongói oldal...","id":"20250601_star-wars-rajongoi-oldalon-cia-kemek-kapcsolattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80.jpg","index":0,"item":"1fd912b0-5370-45a1-b405-d6a1f3c02677","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_star-wars-rajongoi-oldalon-cia-kemek-kapcsolattartas","timestamp":"2025. június. 01. 08:03","title":"Ezen a nyilvános weboldalon tartotta kapcsolatot a CIA a kémjeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d211e0b-1309-455a-8154-d20fbe6ce18f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A párizsi olimpia előtt érezte először a vitorlázó világbajnok Érdi Mária, hogy számára is realitás aranyérmet nyerni. A sérülése súlyosbodása miatt azonban nem tudott úgy teljesíteni, ahogy szeretett volna, és nem tagadja, a mai napig fájdalmas neki, hogy nála egyébként kevésbé eredményes versenyzők nyertek helyette érmeket. Azóta megoperálták, s most azért dolgozik, hogy három év múlva, Los Angelesben beteljesüljön az álma. Mindent ennek rendel alá, és a stábja tagjaitól is azt várja el, hogy igyekezzenek vele együtt fejlődni, motiváltak maradni. Szilágyi Áronnak és Kenyeres Andrásnak arról is beszélt a Penge podcastban, hogy több edzővel is szakított már amiatt, mert nem hallgatták meg a véleményét, pedig ma már van olyan képzett és tapasztalt, hogy konkrétan meg tudja fogalmazni, mire van szüksége a győzelmekhez.","shortLead":"A párizsi olimpia előtt érezte először a vitorlázó világbajnok Érdi Mária, hogy számára is realitás aranyérmet nyerni...","id":"20250531_erdi-maria-vitorlazas-interju-szilagyi-aron-penge-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d211e0b-1309-455a-8154-d20fbe6ce18f.jpg","index":0,"item":"6fcf44f8-1cc8-4b15-9f3f-6cdf8784c1ce","keywords":null,"link":"/elet/20250531_erdi-maria-vitorlazas-interju-szilagyi-aron-penge-podcast","timestamp":"2025. május. 31. 07:00","title":"„Sírva könyörögtem az edzőmnek, hogy haza szeretnék menni” – Érdi Mária a Penge podcastban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93aa37d-c2a8-4531-a371-9b7c7d3042ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerintük a rendelet, illetve annak meghosszabbítása az alaptörvénybe ütközik.","shortLead":"Szerintük a rendelet, illetve annak meghosszabbítása az alaptörvénybe ütközik.","id":"20250530_kamatstop-rendelet-alkotmanybirosag-bankok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e93aa37d-c2a8-4531-a371-9b7c7d3042ff.jpg","index":0,"item":"ab078fed-eb0a-4517-9985-d882a393b28e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_kamatstop-rendelet-alkotmanybirosag-bankok","timestamp":"2025. május. 30. 18:48","title":"Alkotmánybírósághoz fordul a kamatstop miatt az OTP, az Erste, a K&H és a Raiffeisen Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e01b6c8-a6e7-404f-9d2a-93bea5d6fe26","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a bukólámpás hátsókerék-hajtású Lamborghini Diablo SV egyenesen a 90-es évekbe repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a bukólámpás hátsókerék-hajtású Lamborghini Diablo SV egyenesen a 90-es évekbe repít vissza bennünket.","id":"20250601_28-eves-de-alig-hasznalt-brutalis-lamborghini-diablo-sv-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e01b6c8-a6e7-404f-9d2a-93bea5d6fe26.jpg","index":0,"item":"cf858b48-9930-400a-84a9-b4880d84b1e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250601_28-eves-de-alig-hasznalt-brutalis-lamborghini-diablo-sv-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. június. 01. 07:21","title":"28 éves, de alig használt brutális Lambo vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Négyszázmillió forinttal növelte a Penny Market a nyereségét egy év alatt.","shortLead":"Négyszázmillió forinttal növelte a Penny Market a nyereségét egy év alatt.","id":"20250530_Penny-Market-profit-nyereseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88.jpg","index":0,"item":"bff3b1d0-3809-4b66-94f1-2d522adb6f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Penny-Market-profit-nyereseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 19:27","title":"Nagyot nőtt a bevétel, négymilliárd forint fölött maradt a Penny Market profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Odu Store-nak már negatív a saját tőkéje, miután a működése egyetlen évében sem tudott nyereséget termelni.","shortLead":"Az Odu Store-nak már negatív a saját tőkéje, miután a működése egyetlen évében sem tudott nyereséget termelni.","id":"20250530_Orban-Rahel-bababolt-odu-store-veszteseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"b89e0f43-c207-4cb7-bb37-6beba9915128","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Orban-Rahel-bababolt-odu-store-veszteseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 18:32","title":"Sántít a saját láb, négy év alatt negyedszer lett veszteséges Orbán Ráhel bababoltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis rendre beleszalad abba a hibába, hogy még mindig 2024 van. Időnként kifejezetten vicces válaszokat ad az MI-alapú áttekintés.","shortLead":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis...","id":"20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"37a87a01-c606-4d72-a4e8-474fdc06f830","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","timestamp":"2025. május. 30. 17:03","title":"A Google újdonsága szerint még mindig 2024 van. De az is lehet, hogy valahol már 2025","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]