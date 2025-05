Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d5fdbbfa-f553-45b5-9891-cf703a5e1146","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Apa és lánya története Bánki Éva, számos regény, köztük az Esőváros és a Telihold Velencében szerzőjének új kötete, az Apjalánya.","shortLead":"Apa és lánya története Bánki Éva, számos regény, köztük az Esőváros és a Telihold Velencében szerzőjének új kötete...","id":"20250526_Banki-Eva-Apjalanya-konyv-hvg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5fdbbfa-f553-45b5-9891-cf703a5e1146.jpg","index":0,"item":"0f9db55b-1596-4f51-a344-39829fe1a130","keywords":null,"link":"/360/20250526_Banki-Eva-Apjalanya-konyv-hvg","timestamp":"2025. május. 26. 16:00","title":"Egy daganatos betegség kellett ahhoz, hogy utánajárjon apja elhallgatott történetének – Bánki Éva új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der Standardnak adott interjúban Gustav Gressel, a bécsi Nemzetvédelmi Akadémia tanára.","shortLead":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der...","id":"20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"9fdc09fe-710e-438f-933d-aaf3df2b832b","keywords":null,"link":"/360/20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 26. 15:06","title":"Osztrák katonai elemző: Trump, az AfD és Musk mind Putyin hasznos idiótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Semmiségnek tűnik, de óriási politikai baklövést jelez az, ahogyan online is kitölthetővé tették a Voks 2025 nevű kormányzati szavazást. Pedig tizenöt év nemzeti konzultációinak sorában ez lett volna az első, amibe nem építik be eleve a csalás lehetőségét. Ennek csak önös politikai oka lehetett, de egy másik önös politikai érdek még erősebbnek bizonyult.","shortLead":"Semmiségnek tűnik, de óriási politikai baklövést jelez az, ahogyan online is kitölthetővé tették a Voks 2025 nevű...","id":"20250527_nemzeti-konzultaciokbol-csalas-voks-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"4c9622cd-dc94-4280-a2ee-ddee3831c898","keywords":null,"link":"/360/20250527_nemzeti-konzultaciokbol-csalas-voks-2025","timestamp":"2025. május. 27. 06:30","title":"Orbánék 15 év után ki akarták iktatni a csalásfaktort a nemzeti konzultációkból, de aztán rájöttek, hogy jobb, ha marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint egyértelmű, hogy a cég csak a személyes vagyon elfedésére szolgál.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint egyértelmű, hogy a cég csak a személyes vagyon elfedésére szolgál.","id":"20250526_Hadhazy-Akos-Matolcsy-Adam-Magyar-Strategiai-Zrt-feleseg-lakasvasarlas-belvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"e44bb520-205d-4ad1-a8de-eb69c4150264","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Hadhazy-Akos-Matolcsy-Adam-Magyar-Strategiai-Zrt-feleseg-lakasvasarlas-belvaros","timestamp":"2025. május. 26. 08:51","title":"Hadházy: 300 millióért vehetett lakást Matolcsy Ádám cége és a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint a jelenleg alkalmazott eszközök.","shortLead":"Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint...","id":"20250526_microsoft-aurora-mesterseges-intelligencia-modell-idojaras-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1.jpg","index":0,"item":"325b9690-f427-45c7-b278-87026bff6ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_microsoft-aurora-mesterseges-intelligencia-modell-idojaras-elorejelzes","timestamp":"2025. május. 26. 19:03","title":"Új időszámítás jöhet az időjárás-előrejelzésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos technológiákhoz, és még a fúziós erőművek is hasznosíthatják.","shortLead":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos...","id":"20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479.jpg","index":0,"item":"17d50cdd-2b2b-4b1a-ae9f-89bf7190fcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","timestamp":"2025. május. 26. 11:03","title":"Kész a NASA holdbányász gépe, ami újraírhatja a dolgokat a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat marad 6,5 százalék. A gyengélkedő gazdaságra ráférne a kamatcsökkentés, de a magas infláció és a gyengélkedő forint erre nem nyit teret.","shortLead":"Az alapkamat marad 6,5 százalék. A gyengélkedő gazdaságra ráférne a kamatcsökkentés, de a magas infláció és...","id":"20250527_Granitszilardsagu-a-Varga-Mihaly-fele-alapkamat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"9d0e319f-96e8-4c07-9a3b-2153b28e96b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_Granitszilardsagu-a-Varga-Mihaly-fele-alapkamat","timestamp":"2025. május. 27. 14:13","title":"Gránitszilárdságú a Varga Mihály-féle alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54be2bfc-51bc-4a49-b9c8-397bc30e3087","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig két kiállítást rendeztek be benne: az egyik a Bauhaus alkotóinak a második világháború idején készült munkáit, a másik pedig fotókon, dokumentumokon és használati tárgyakon keresztül a koncentrációs táborok életét és néhány holokauszttúlélő sorsát mutatja be.","shortLead":"Eddig két kiállítást rendeztek be benne: az egyik a Bauhaus alkotóinak a második világháború idején készült munkáit...","id":"20250527_Oskar-Schindler-loszergyar-holokauszt-muzeum-emlekhely-Schindler-listaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54be2bfc-51bc-4a49-b9c8-397bc30e3087.jpg","index":0,"item":"4268c6ff-1ab3-4637-9725-656766769a69","keywords":null,"link":"/kultura/20250527_Oskar-Schindler-loszergyar-holokauszt-muzeum-emlekhely-Schindler-listaja","timestamp":"2025. május. 27. 14:28","title":"Holokausztmúzeummá alakítják Oskar Schindler egykori lőszergyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]