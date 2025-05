Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"97d6b680-eed3-4875-a4e0-807a1e5c7741","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Paul Doyle-t pénteken bíróság elé állítják.","shortLead":"Paul Doyle-t pénteken bíróság elé állítják.","id":"20250529_liverpool-tomeges-gazolas-vadlott-paul-doyle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d6b680-eed3-4875-a4e0-807a1e5c7741.jpg","index":0,"item":"a892623c-64ec-4b66-b5fc-87b66779e922","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_liverpool-tomeges-gazolas-vadlott-paul-doyle","timestamp":"2025. május. 29. 18:50","title":"Egy 53 éves liverpooli férfit vádolnak a tömeges gázolással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google több olyan, a mesterséges intelligenciára épülő funkciót is hozzáad a Google Fotók szolgáltatásához, amelyeket eddig csak a cég saját telefonjain lehetett elérni.","shortLead":"A Google több olyan, a mesterséges intelligenciára épülő funkciót is hozzáad a Google Fotók szolgáltatásához, amelyeket...","id":"20250529_google-fotok-kepszerkesztes-mesterseges-intelligencia-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b.jpg","index":0,"item":"602c7e7b-bfe5-4111-b1b4-a53e8319a2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_google-fotok-kepszerkesztes-mesterseges-intelligencia-frissites","timestamp":"2025. május. 29. 14:03","title":"Exkluzív funkciókat kap a Google Fotók, könnyebben szerkesztheti a képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa56737-d517-40d2-a354-b5045543f8a3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Megérkezett Kecskemétre az első három darab a nagyjából 70 milliárd forintba kerülő 12 Skyfox kiképző repülőgépek közül. A gyártó a cseh Aero Vodochody, amelybe már régen bevásárolta magát a NER: a tulajdonrész előbb Szalay-Bobrovniczky Kristófé volt, aztán Hernádi Zsolthoz, majd Habony Árpádhoz került.","shortLead":"Megérkezett Kecskemétre az első három darab a nagyjából 70 milliárd forintba kerülő 12 Skyfox kiképző repülőgépek...","id":"20250530_l39-skyfox-habony-arpad-szalay-bobrovniczky-kristof-leszallitott-repulogepek-magyar-honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aa56737-d517-40d2-a354-b5045543f8a3.jpg","index":0,"item":"072e0f8c-00b0-46bb-aa44-7ea67f8cd1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_l39-skyfox-habony-arpad-szalay-bobrovniczky-kristof-leszallitott-repulogepek-magyar-honvedseg","timestamp":"2025. május. 30. 16:22","title":"Leszállította a Honvédségnek az első három gyakorlógépet a már Habony Árpád résztulajdonában álló cseh gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c44b42d-8c60-4bac-b851-61d54a154ed7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár nagyon lassan nőnek, az emberi bolygatást nem szívlelik, mégis a tudomány segítségére lehetnek a zuzmók a klímaváltozás hatásainak megértésében. ","shortLead":"Bár nagyon lassan nőnek, az emberi bolygatást nem szívlelik, mégis a tudomány segítségére lehetnek a zuzmók...","id":"20250530_zuzmok-vizsgalata-klimavaltozas-hatasainak-megertese-hun-ren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c44b42d-8c60-4bac-b851-61d54a154ed7.jpg","index":0,"item":"34d26978-e56e-4c02-af08-aab889f86d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_zuzmok-vizsgalata-klimavaltozas-hatasainak-megertese-hun-ren","timestamp":"2025. május. 30. 13:03","title":"Ezek az élőlények segíthetnek megérteni a klímaváltozást – magyar kutatók már vizsgálják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8942dc63-3d10-42e2-8abc-daef61198374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi csak ki akarta próbálni az új felszerelését, de kis híján belehalt a kalandba, egy felszálló légáramlat ugyanis 8000 méterre szippantotta fel.","shortLead":"A férfi csak ki akarta próbálni az új felszerelését, de kis híján belehalt a kalandba, egy felszálló légáramlat ugyanis...","id":"20250529_kinai-sikloernyos-felaramlas-nyolcezer-meter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8942dc63-3d10-42e2-8abc-daef61198374.jpg","index":0,"item":"aae88703-3e1b-4f79-8915-2cf9fe2ec504","keywords":null,"link":"/elet/20250529_kinai-sikloernyos-felaramlas-nyolcezer-meter","timestamp":"2025. május. 29. 13:04","title":"8000 méter magasra repítette egy légáramlat a gyanútlan kínai siklóernyőst – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fideszes médiabirodalom irányítója nem tudta növelni bevételeit, kiadásai viszont jelentősen emelkedtek.","shortLead":"A fideszes médiabirodalom irányítója nem tudta növelni bevételeit, kiadásai viszont jelentősen emelkedtek.","id":"20250529_Szinte-teljesen-elolvadt-a-Mediaworks-nyeresege-2024-ben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb.jpg","index":0,"item":"c1f5ca43-c55b-4b17-99a3-506f9137c5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Szinte-teljesen-elolvadt-a-Mediaworks-nyeresege-2024-ben-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 10:30","title":"Drasztikus olvadásnak indult a Mediaworks nyeresége 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220a3a67-ce9f-44ea-86cc-75c17e4c1833","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Josh Klinghoffer vádalkut kötött.","shortLead":"Josh Klinghoffer vádalkut kötött.","id":"20250530_Red-Hot-Chili-Peppers-gitars-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/220a3a67-ce9f-44ea-86cc-75c17e4c1833.jpg","index":0,"item":"9d9c85ca-298d-4e00-8b16-cc5f7c621731","keywords":null,"link":"/elet/20250530_Red-Hot-Chili-Peppers-gitars-halalos-gazolas","timestamp":"2025. május. 30. 11:30","title":"Halálra gázolt egy gyalogost a Red Hot Chili Peppers volt gitárosa, de nem kell börtönbe mennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f424f30a-5083-4844-ab34-5d46cdb49b3c","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"A háztartások pénzügyi mozgástere az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az infláció, a költségek emelkedése és az általános gazdasági bizonytalanság miatt a családok egyre tudatosabban szervezik a mindennapi bevásárlásaikat. Az ár mellett azonban fontos szempont lett a minőség, az egészséges összetevők, a frissesség és a kényelem is. Ebben a megváltozott fogyasztói környezetben kiemelkedő szerepet töltenek be azok a kereskedelmi láncok, amelyek képesek egyensúlyt teremteni a kedvező árak és a magas színvonalú kínálat között.","shortLead":"A háztartások pénzügyi mozgástere az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az infláció, a költségek emelkedése és...","id":"20250528_Egyre-fontosabb-a-tudatos-vasarlas-lidl-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f424f30a-5083-4844-ab34-5d46cdb49b3c.jpg","index":0,"item":"01812ca1-f708-449f-a9bd-160f63a80685","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250528_Egyre-fontosabb-a-tudatos-vasarlas-lidl-arcsokkentes","timestamp":"2025. május. 29. 11:30","title":"Egyre fontosabb a tudatos vásárlás – így segítik a családokat a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]