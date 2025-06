Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71ee2924-a021-4fb0-bd2a-82ec6fcf1367","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Brüsszel az új Soros, Zelenszkij a zsoldosuk?","shortLead":"Brüsszel az új Soros, Zelenszkij a zsoldosuk?","id":"20250531_Ukrajna-EU-csatlakozas-Voks-2025-szavazas-oriasplakat-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71ee2924-a021-4fb0-bd2a-82ec6fcf1367.jpg","index":0,"item":"9c3ba2ed-845d-41eb-841a-a56bead1ae6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_Ukrajna-EU-csatlakozas-Voks-2025-szavazas-oriasplakat-propaganda","timestamp":"2025. május. 31. 19:58","title":"Szélesvásznú ukránozás: új óriásplakátokon riogat a kormánypropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több százezer dolláros hiány lett több amerikai Pride-rendezőcsoport költségvetésében, miután gazdag támogatók távoztak.","shortLead":"Több százezer dolláros hiány lett több amerikai Pride-rendezőcsoport költségvetésében, miután gazdag támogatók távoztak.","id":"20250601_pride-cegek-szponzorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c.jpg","index":0,"item":"74d777ad-a063-415f-ac3c-373e2897f09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_pride-cegek-szponzorok","timestamp":"2025. június. 01. 16:09","title":"Sorra hátrálnak ki az amerikai cégek a Pride mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c509a6-36a1-436f-983b-b07f8bf035c3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy góllal győzte le a dán Esbjerg csapatát a címvédő Győr a budapesti négyes döntőjének nyitómeccsén.","shortLead":"Egy góllal győzte le a dán Esbjerg csapatát a címvédő Győr a budapesti négyes döntőjének nyitómeccsén.","id":"20250531_kezilabda-bajnokok-ligaja-negyes-donto-gyor-esbjerg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13c509a6-36a1-436f-983b-b07f8bf035c3.jpg","index":0,"item":"fba03160-9112-4905-98b4-b3ba82a5bd5b","keywords":null,"link":"/sport/20250531_kezilabda-bajnokok-ligaja-negyes-donto-gyor-esbjerg","timestamp":"2025. május. 31. 17:33","title":"Izgalmas meccsen harcolta ki a döntőbe jutást a Győr a kézilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Jelenleg gyakorlatilag döntetlenre áll a versengés.","shortLead":"Jelenleg gyakorlatilag döntetlenre áll a versengés.","id":"20250601_Lengyel-elnokvalasztas-trzaskowski-nawrocki-allas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f.jpg","index":0,"item":"bdfdd9ca-9c79-4362-bcaa-88ad5fb2dcee","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Lengyel-elnokvalasztas-trzaskowski-nawrocki-allas","timestamp":"2025. június. 01. 22:32","title":"Lengyel elnökválasztás: mindkét jelölt győztesnek hirdette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93244c2b-f425-4658-9dee-53368d33f30b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elszálltak a költségek, az üzemi tevékenység veszteséges lett a Budapest-Belgrád-projektben kulcsszereplő R-Kordnál. A pénzügyi műveleteken elért bevételekkel azért év végére összejött 2,2 milliárd forint nyereség.","shortLead":"Elszálltak a költségek, az üzemi tevékenység veszteséges lett a Budapest-Belgrád-projektben kulcsszereplő R-Kordnál...","id":"20250531_Pocsek-eve-volt-Meszaros-Lorinc-Budapest-Belgrados-cegenek-csak-22-milliard-forint-a-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93244c2b-f425-4658-9dee-53368d33f30b.jpg","index":0,"item":"a58c8ac8-b933-4057-aef2-d3c134fbe566","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Pocsek-eve-volt-Meszaros-Lorinc-Budapest-Belgrados-cegenek-csak-22-milliard-forint-a-profit","timestamp":"2025. május. 31. 10:30","title":"Pocsék éve volt Mészáros Lőrinc Budapest-Belgrádos cégének, csak 2,2 milliárd forint a profit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd449e6-8d73-450d-9ebe-d08714076d71","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bármennyire is magabiztosnak mutatkozik a MAGA európai változata, azért kapott egy pár pofont – írja a tudósító.","shortLead":"Bármennyire is magabiztosnak mutatkozik a MAGA európai változata, azért kapott egy pár pofont – írja a tudósító.","id":"20250601_Nick-Thorpe-cpac-maga-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdd449e6-8d73-450d-9ebe-d08714076d71.jpg","index":0,"item":"4c567709-fb40-4917-9636-96cceb064f73","keywords":null,"link":"/360/20250601_Nick-Thorpe-cpac-maga-lapszemle","timestamp":"2025. június. 01. 09:00","title":"Nick Thorpe: Bármilyen magabiztosnak mutatkozik a MAGA európai szárnya, látszanak a repedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz milliárdos a nyertes.","shortLead":"Nem lesz milliárdos a nyertes.","id":"20250601_Volt-telitalalatos-a-hatos-lotton-ime-a-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8.jpg","index":0,"item":"d7c1f98b-0c1d-4c90-be3f-067c7bd15fe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Volt-telitalalatos-a-hatos-lotton-ime-a-nyeroszamok","timestamp":"2025. június. 01. 16:43","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón, íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab42cd6-3f8e-46e3-9c93-0597217758af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a hivatalos vámadatok szerint 95 százalékkal visszaesett Oroszországban az Intel chipjeinek importja (működnek a szankciók), a processzorszállítások állítólag nemhogy visszaestek, hanem még növekedtek is (mégsem működnek a szankciók). A magyarázat a kerülőutakban keresendő.","shortLead":"Miközben a hivatalos vámadatok szerint 95 százalékkal visszaesett Oroszországban az Intel chipjeinek importja (működnek...","id":"20250601_amerikai-szankciok-megkerulese-orosz-mikroelektronika-intel-amd-chipek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab42cd6-3f8e-46e3-9c93-0597217758af.jpg","index":0,"item":"ec8b8656-97de-49af-b3a8-1a6e43e2e33b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_amerikai-szankciok-megkerulese-orosz-mikroelektronika-intel-amd-chipek","timestamp":"2025. június. 01. 16:03","title":"Itt valami nem működik: a 95%-os szankciók ellenére lubickol Oroszország a legjobb chipekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]