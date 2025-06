Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt képviselő mindenkit vár, aki tenni akar a hazájáért.","shortLead":"A volt képviselő mindenkit vár, aki tenni akar a hazájáért.","id":"20250602_Maris-uj-politikai-mozgalmat-inditott-a-partbol-kiugrott-volt-KDNP-s-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92.jpg","index":0,"item":"2bc1d173-778a-4c2b-8a3b-94892b81fdad","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Maris-uj-politikai-mozgalmat-inditott-a-partbol-kiugrott-volt-KDNP-s-kepviselo","timestamp":"2025. június. 02. 11:12","title":"Máris új politikai mozgalmat indított a kiugrott KDNP-s Gaal Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444b5a75-0d88-4e07-891a-776a738305a6","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Ukrajnán keresztül már nem küldenek gázt, cserébe a hozzánk Szerbia felől belépő Török Áramlat csővezetéket csúcsra járatják. A régió gázelosztó központja Magyarország lett, a teljes délkelet-európai/balkáni régió függése az orosz gáztól a 2021-es szinthez képest csaknem megduplázódott. Egy friss tanulmány szerint a Gazprom ennél is többet akar, és van is még mozgástere.","shortLead":"Ukrajnán keresztül már nem küldenek gázt, cserébe a hozzánk Szerbia felől belépő Török Áramlat csővezetéket csúcsra...","id":"20250602_orosz-gaz-gazfuggoseg-Gazprom-Balkan-magyar-segitseg-elosztokozpont-Magyarorszag-Torokorszag-BOTAS-MVM-MET","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/444b5a75-0d88-4e07-891a-776a738305a6.jpg","index":0,"item":"e811f671-a13c-4b11-9525-88a5d82a02dc","keywords":null,"link":"/360/20250602_orosz-gaz-gazfuggoseg-Gazprom-Balkan-magyar-segitseg-elosztokozpont-Magyarorszag-Torokorszag-BOTAS-MVM-MET","timestamp":"2025. június. 02. 09:45","title":"Magyarország hathatós segítségével Moszkvának az egész régiót sikerült visszaszoktatnia az orosz gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748d027-690b-4a22-b0b8-d9ddb4eebe5f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Egy százaléknál is kisebb különbséget jelez a voksolás lezárulta után közölt exit poll, a végleges eredményre hétfőig várni kell. ","shortLead":"Egy százaléknál is kisebb különbséget jelez a voksolás lezárulta után közölt exit poll, a végleges eredményre hétfőig...","id":"20250601_Lengyel-elnokvalasztas-masodik-fordulo-exit-poll-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5748d027-690b-4a22-b0b8-d9ddb4eebe5f.jpg","index":0,"item":"77b959f5-a684-40c1-b21b-9a7eaaa1111a","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Lengyel-elnokvalasztas-masodik-fordulo-exit-poll-ebx","timestamp":"2025. június. 01. 21:18","title":"Lengyel elnökválasztás: túl szoros az eredmény, még nem biztos a liberális győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok továbbképzését, mert az eddigi program folytatását nem támogatja az állam.","shortLead":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok...","id":"20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da.jpg","index":0,"item":"bd7b72a7-89c3-447f-9e5d-9d401e4a6250","keywords":null,"link":"/elet/20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","timestamp":"2025. június. 01. 21:53","title":"Nem indokolt a minisztérium szerint, hogy az Örkény Színház továbbképzést tartson tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847efec8-e10e-4f76-8e1d-11b7dba465cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tény, hogy szép profit jött össze tavaly Ferihegyen.","shortLead":"Tény, hogy szép profit jött össze tavaly Ferihegyen.","id":"20250601_repter-Budapest-Airport-Airport-Holding-Tanacsado-Kft-Nagy-Marton-100-milliard-forint-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/847efec8-e10e-4f76-8e1d-11b7dba465cf.jpg","index":0,"item":"b2a63ba6-5c87-457e-92e0-9073205aae2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_repter-Budapest-Airport-Airport-Holding-Tanacsado-Kft-Nagy-Marton-100-milliard-forint-osztalek","timestamp":"2025. június. 01. 15:49","title":"A reptér több mint 100 milliárd forintos osztalékának örül Nagy Márton, miután az állam több mint 1400 milliárdot fizetett érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Olyan stabil volt a TV2 gazdálkodása, mint ha semmi nem drágult volna, szinte minden fontos számuk ugyanolyan lett 2024-ben, mint amilyen 2023-ban volt.","shortLead":"Olyan stabil volt a TV2 gazdálkodása, mint ha semmi nem drágult volna, szinte minden fontos számuk ugyanolyan lett...","id":"20250602_tv2-media-nyereseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086.jpg","index":0,"item":"1edcfb52-1d69-4ac6-bed4-0282a577899b","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_tv2-media-nyereseg-beszamolo","timestamp":"2025. június. 02. 10:59","title":"Kétmilliárd forint nyereséget hozott a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b748fd-f6e3-4745-b5a2-5bd75c77390b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Így indul a június. ","shortLead":"Így indul a június. ","id":"20250602_benzinarak-junius-eleje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98b748fd-f6e3-4745-b5a2-5bd75c77390b.jpg","index":0,"item":"58e5e319-77d5-4123-beb6-c4db264fa2b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_benzinarak-junius-eleje","timestamp":"2025. június. 02. 11:51","title":"Kis árváltozás jön a benzinnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fc6443-1621-4e96-983b-4b201bb6c7f6","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Számonkéréssel, nemzeti mítoszépítéssel és jóléti intézkedésekkel próbálta Charles de Gaulle összefogni a francia társadalmat 80 éve. A megbékélést és újjáépítést lekopaszított nők, tébláboló hadifoglyok és családjuktól elszakított gyerekek is nehezítették.","shortLead":"Számonkéréssel, nemzeti mítoszépítéssel és jóléti intézkedésekkel próbálta Charles de Gaulle összefogni a francia...","id":"20250601_hvg-ii-vilaghaboru-de-gaulle-franciaorszag-kollaboracio-ellenallas-1945-szamonkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fc6443-1621-4e96-983b-4b201bb6c7f6.jpg","index":0,"item":"21fb69b3-f357-4035-9547-9bcffb1e7a17","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-ii-vilaghaboru-de-gaulle-franciaorszag-kollaboracio-ellenallas-1945-szamonkeres","timestamp":"2025. június. 01. 19:30","title":"A „vad” tisztogatástól az ellenálló nemzet mítoszának építéséig: így békült meg a francia társadalom a világháború után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]