A Windows története évtizedekre nyúlik vissza: az elmúlt 30 évben tucatnál is több Windows-rendszer jelent meg. Bár a felhasználók számítógépeinek nagy részén már a korszerű rendszerek futnak, egészen komoly helyeken futtatnak még ma is őskövületeknek számító verziót, például a Windows XP-t, amelynek hivatalos támogatását már több mint tíz éve megszüntette a Microsoft (ettől függetlenül a piaci részesedése még mindig 0,33 százalék).

Még a legfanatikusabb Mac-rajongó is rendszeresen használ Windows-rendszereket, például, amikor készpénzt vesz fel egy automatából – írja a BBC. Sok ATM ugyanis még mindig ezekre az ősi rendszerekre támaszkodik a megbízhatóságuk, stabilitásuk és a banki infrastruktúrával való integrációjuk miatt.

A BBC más példát is említ. 2024-ben a német vasúttársaság, a Deutsche Bahn informatikai rendszergazdát keresett, akinek a nagysebességű és regionális vonatok vezetőfülkéjének kijelzőrendszerét kellett volna karbantartania. A meglepetést a szükséges képesítések okozták: a jelentkezőktől elvárták, hogy jártasak legyenek a Windows 3.11 és az MS-DOS használatában – ezek a rendszerek 32, illetve 44 évvel ezelőtt jelentek meg. A vasúttársaság szóvivője persze megmagyarázta az esetet, mondván, a Deutsche Bahn rendszeresen korszerűsíti a vonatait, de általában azokat a rendszereket tartják üzemben, amelyek megfelelnek a biztonsági előírásoknak és stabilnak bizonyulnak. „A Windows 3.11-et kizárólag néhány vonaton használják, csak kijelzők működtetésére” tette még hozzá.

De nem csupán a német tömegközlekedés érintett. A San Franciscó-i Muni Metro könnyűvasút szerelvényei reggel csak akkor indulnak el, ha valaki behelyez egy floppilemezt (!) abba a számítógépbe, amelyik a vasút automatikus vonatvezérlő rendszerén futó DOS szoftvert tölti be. Tavaly a San Francisco-i Városi Közlekedési Hatóság (SFMTA) bejelentette, hogy a következő évtizedben lecserélik ezt a rendszert, de egyelőre még marad a floppilemez.

Talán a legszélsőségesebb eset az Egyesült Államok Veteránügyi Minisztériumának rendszere. Az ottani orvosok a Számítógépes Betegnyilvántartó Rendszert használják a betegadatok kinyerésére. Ezt 1997-ben vezették be, de egy még régebbi, VistA nevű platformon fut, amely egészen 1985-ig nyúlik vissza, és eredetileg MS-DOS-ra készült. És mivel DOS-ról van szó, ez azt jelenti, hogy az orvosok szöveges felületeket használnak, amelyekhez a teljes fájlelérési utat be kell gépelniük egy dokumentum megnyitásához. Egy pszichiáter azt is elmondta a BBC-nek, hogy a számítógép indítása 15 percig is eltarthat, és bármilyen hiba, például egy kötőjel elfelejtése egy parancsban, még több időt vehet igénybe. Megígérték már a rendszer cseréjét, de a teljes bevezetés legalább 2031-ig eltarthat.

1975-ös indulása óta a Microsoft olyannyira behatolt a digitális infrastruktúrába, hogy világunk nagy része még mindig elavult Windows szoftverekre és számítógépekre támaszkodik. Ez egyébként a vállalat stratégiájának is a következménye – magyarázza M. Scott Ford, egy, a régi rendszerek frissítésére specializálódott szoftverfejlesztő. Szerinte az Apple egyik kulcsfontosságú üzleti megközelítése az volt, hogy a Mac szoftverek használatához többnyire Mac számítógépet kellett vásárolni, és a cupertinóiak nagyon agresszívan léptek és lépnek fel a régi termékek elavulásával kapcsolatban. A Microsoft viszont hagyta, hogy a szervezetek a már meglévő hardvereiket használják, és ehelyett szoftverlicenceket követelt tőlük. Emellett általában nagyon hosszú időablakot is adott egy-egy szoftver támogatására. Ez a megközelítés hatalmas előnyt biztosított a Microsoftnak az üzleti ügyfelek megszerzésében, és ez a legfőbb oka annak, ezek a régi gépek és rendszerek ilyen sokáig fennmaradtak.

