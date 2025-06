Ha június, akkor menetrend szerint jönnek az Apple szoftveres újdonságai. A cég idén is a nyilvánosságot leginkább érdeklő operációsrendszer-frissítésekkel indította el a WWDC nevű fejlesztői konferenciáját, amire a tavalyi év után vetül némi árnyék, lévén a legfontosabb – mesterséges intelligenciára épülő – újdonságok zöme azóta sem jelent meg. Például a teljesen új Siri sem – és igazából nem is tudni, hogy mikor jön el.

Helytállónak bizonyultak a korábbi értesülések, miszerint idén teljesen megújulnak az Apple operációs rendszerei, legalábbis a dizájn terén – utoljára 2013-ban, az iOS 7 debütálásakor történt hasonló. Azóta csak apróbb finomhangolások történtek, most azonban alapjaiban szabja újra a dizájnnyelvét a cég – és ez minden egyes platformra érvényes, tehát megtörténik a teljes egységesítés az iOS, az iPadOS, a macOS és minden más között.

Az új köntös minden elemében „üveges”, és érezhetően merít a Vision Pro kevertvalóság-szemüveg rendszeréből, de azt is továbbgondolták kissé. Sokkal „intuitívabb” lesz a rendszerek irányítása is; néhány gesztust biztosan újra kell majd tanulni.

A korábbi sejtéseknek megfelelően az operációs rendszerek elnevezési gyakorlata is megváltozik – mindegyik a 26-os „verziószámot” kapja, ami a 2026-os évre reflektál. Így például nem az iOS 19 jön, hanem az iOS 26 – és ez a szám kerül a macOS, a watchOS és minden más rendszer neve mellé is.

Az újítások hulláma a régi iOS-es kamera alkalmazást is elsodorta, és egy teljesen új állja a helyét, ami a korábbinál úgy tűnik, sokkal jobban bánik a rendelkezésre álló hellyel, és az egyes beállítási opciókat is új módon lehet majd előcsalogatni. A Fotók app is új elrendezést kap – ez már az iOS 18-cal is megújult, úgy, hogy a tesztidőszak alatt egy változatot eldobott az Apple.

Végre megtörténik a kommunikációs képességek egységesítése az iOS-ben: a Telefon alkalmazásban összpontosul minden mobilos funkció, de ügyesebb lesz a spam hívások kiszűrése is. Az Üzenetek is személyre szabhatóbb lesz, de átütő újítások nem érkeznek.

A Memoji-vonaton nincsen fék, végre bárki elkészítheti a saját – vagy egy barátja – arcát leginkább idéző, egyedi emojit, méghozzá az MI segítéségével. Az Apple saját alkalmazásai – Térkép, Zene stb. – is kapnak kisebb változtatásokat, de ezek inkább finomhangolások, sem mint úttörő újítások.

Az Apple egy teljesen új alkalmazást is bemutatott Games (Játékok) néven, ami pontosan azt nyújtja, amit a neve ígér: egyfajta, a Steamre hajazó játékáruházról van szó, ahol a játszható, letölthető címek mellett az egyes játékokban elért eredmények is helyet kapnak, melyek megoszthatók a barátokkal is – de akár együtt is lehet játszani másokkal.

A Visual Intelligence is új képességeket kap, a képernyőképek készítésekor a jobb alsó sarokban lévő „Imeage search” opciót megérintve a rendszer megmutatja, mi látható a fotón – legyen az egy gitár, lámpa. Akár meg is megmondja, hol lehet azt megvásárolni. Egyelőre nem tudni, hogy ez hazánkba is megérkezik-e, és az iPhone képes lesz-e azonosítani mondjuk egy lámpát a jól ismert svéd bútoráruház kínálatából – felkínálva a vásárlási opciót is.

watchOS 26

A watchOS 26 – amellett, hogy megkapja az új köntöst –, egyfajta személyi edzőt is épít az Aktivitás appba, ami mondjuk futás közben folyamatosan motivál, és mondja, hogy halad a mozgással. Végül pedig összegzi az aktivitást, kiemelve a fontosabb információkat – távolság, átlagtempó stb. A jelek szerint építeni tud a korábbi eredményekre is.

Az Apple Watch ügyesebben kezeli majd az értesítéseket is, de egy új gesztus is jön – az óra felfelé biccentése –, amivel érintés nélkül lehet eltüntetni a felugró értesítéseket. Apróságnak tűnhet, de sokszor hasznos mozgás közben, amikor egy ilyen kitakarja az egész képernyőt.

macOS 26 (Tahoe)

A macOS idén a Tahoe nevet kapja, de az új dizájnt leszámítva nincs átütő változás. Teljesen áttetsző fejléc, üveges vezérlőközpont, és… színezhető rendszerfelület. Így:

Itt pedig az üveges vezérlőközpont:

Említést érdemel, hogy immáron a macOS-en is megjelennek az iPhone-ok élő értesítései, tehát ha úton van a futár az ételrendeléssel, az asztali gépen is látni lehet, merre kószál épp, nem kell felemelni a mobilt.

Ügyesebb lesz a rendszer keresése – amit a CMD+szóköz egyidejű lenyomásával lehet könnyen meghívni –, így az MI segítésével kereshet a korábbi dokumentumai, fájljai között, és azokat könnyedén be is dobhatja például a megnyitott dokumentumba. Az új Játékok app talán a Maceken üthet a legnagyobbat, főleg az Apple M-szériás processzoraival. A cég több, a fejlesztőknek szánt fejlesztéssel igyekszik vonzóbbá tenni az asztali rendszerét, így új címek is érkezhetnek a macOS-re – a meglévők pedig még jobban futhatnak.

iPadOS 26

Az Apple táblagépei régóta haladnak afelé, hogy végre hasonlítsanak az asztali rendszerre, a macOS-re. Ez félig-meddig sikerült is, de még mindig komoly korlátok közé szorítja a felhasználót a táblagépes rendszer. Ez lazul most némileg, mivel az iPadOS 26 is megkapja a macOS képernyőrendezési opcióit, így a bal felső sarokban, az ismert piros–sárga–zöld gombokkal lehet bezárni, ledobni, vagy teljes képernyőre terjeszteni egy adott ablakot.

Ezt leszámítva még a háttérben futó folyamatok képességét érdemes kiemelni az iPadek esetében: például egy élő értesítés jelzi, hogy egy videó renderelése hol tart. Közben böngészheti mondjuk az e-mailjeit, bármi – úgy, hogy közben látja a háttérfolyamat haladását.

Verdikt

Az Apple idén mintha biztonsági játékot játszott volna a szoftveres oldalon: bár a külcsínt illető újdonságok sora hosszú, de a belbecs jórészt változatlan. Vannak ugyan MI-alapú újdonságok, de egyik sem hoz forradalmat – talán csak a macOS felturbózott keresője érdemel említést, az valóban ígéretes.

Beszédes a csend a Sirivel kapcsolatban, ami abszolút semmi új funkciót nem kap, és a többi rendszer is csak csiszolgatva lett néhány hasznos aprósággal. Hogy pontosan mikor lesznek elérhetőek az új rendszerek, azt nem közölte az Apple, de az elmúlt évek gyakorlatából kiindulva szeptemberben – valamikor az új iPhone-ok bejelentése körül.

