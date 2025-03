Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"84165b00-0589-48c9-922a-2adcdc913c33","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1925. március 30-án hunyt el korának egyik legnagyobb szellemi kapacitású embere, aki polihisztori tudását arra használta, hogy az okkultizmus és a tudomány párosításával az első világháború utáni, depressziós, kétségbeesett világnak megmutassa az utat a tökéletes élet: iskola, kultúra, gazdaság, medicina, demokrácia, politika felé. Filozófus, író, természettudós, pedagógus, képzőművész, zenetudós, építész, koreográfus, ékszertervező, látnok és vallási vezető – ez mind ő volt.","shortLead":"1925. március 30-án hunyt el korának egyik legnagyobb szellemi kapacitású embere, aki polihisztori tudását arra...","id":"20250330_A-tudomanyos-okkultizmus-profetaja-Rudolf-Steiner-1861-1925","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84165b00-0589-48c9-922a-2adcdc913c33.jpg","index":0,"item":"f26628eb-9e29-45bb-bc00-ec4d3cb3a36f","keywords":null,"link":"/360/20250330_A-tudomanyos-okkultizmus-profetaja-Rudolf-Steiner-1861-1925","timestamp":"2025. március. 30. 13:30","title":"A tudományos okkultizmus prófétája – 100 éve halt meg Rudolf Steiner, a Waldorf-pedagógia atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5569ae4d-7380-48a2-ace2-12309fec29d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tiltott szerelem nemcsak a képernyőn, hanem az életben is meghatározta a 90 éves korában elhunyt színész sorsát. ","shortLead":"A tiltott szerelem nemcsak a képernyőn, hanem az életben is meghatározta a 90 éves korában elhunyt színész sorsát. ","id":"20250331_richard-chamberlain-sogun-tovismadarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5569ae4d-7380-48a2-ace2-12309fec29d3.jpg","index":0,"item":"7af19f9d-3985-44cd-87e4-86fbf2ba83a9","keywords":null,"link":"/kultura/20250331_richard-chamberlain-sogun-tovismadarak","timestamp":"2025. március. 31. 11:46","title":"Tövismadarak, Sógun és egy nagy titok: mit imádtunk Richard Chamberlainben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d533c788-bf27-4f80-81e7-2cfe9e3d854c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Trump adminisztráció diszkriminációnak tekint mindenféle esélyegyenlőségi programot, egy kormányzati szerv felszólította a Disney-t, hogy hagyjon fel minden ilyen gyakorlattal.","shortLead":"A Trump adminisztráció diszkriminációnak tekint mindenféle esélyegyenlőségi programot, egy kormányzati szerv...","id":"20250330_Disney-DEI-vizsgalat-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d533c788-bf27-4f80-81e7-2cfe9e3d854c.jpg","index":0,"item":"3df739b3-148a-4fb3-9d32-15aa908df4b5","keywords":null,"link":"/elet/20250330_Disney-DEI-vizsgalat-Trump","timestamp":"2025. március. 30. 12:17","title":"Vizsgálja a Disney-t a Trump-kormányzat a sokszínűségi gyakorlatai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50b1fac-641c-414e-b140-6576af318fb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc után a Fidesz és a KDNP is a nyakába veszi az országot.","shortLead":"Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc után a Fidesz és a KDNP is a nyakába veszi az országot.","id":"20250330_orszagjaras-fidesz-kdnp-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c50b1fac-641c-414e-b140-6576af318fb7.jpg","index":0,"item":"1c0cd3aa-1c95-44d8-a96b-7385c15a4797","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_orszagjaras-fidesz-kdnp-menczer-tamas","timestamp":"2025. március. 30. 11:55","title":"Országjárásra indulnak a kormánypártok vezető politikusai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik. A szállodaüzemeltetés azonban a megemelkedett költségek miatt egyre kevésbé jövedelmező. A marketingen van mit javítani.","shortLead":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik...","id":"20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81.jpg","index":0,"item":"8c234263-7546-4507-aa53-c9faff5ba876","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","timestamp":"2025. március. 30. 08:30","title":"Ugyanannyit gugliznak Budapestre, mégis jóval több turista megy Bécsbe és Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aa65fa-476c-485e-94ee-9ac34c669b54","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss vizsgálat lehetséges kapcsolatot talált a tetoválásoknál használt tinta, valamint bizonyos rákos megbetegedések magasabb kockázata között.","shortLead":"Egy friss vizsgálat lehetséges kapcsolatot talált a tetoválásoknál használt tinta, valamint bizonyos rákos...","id":"20250330_tetovalas-rak-kockazata-ikerparok-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aa65fa-476c-485e-94ee-9ac34c669b54.jpg","index":0,"item":"f310e195-b13e-46d1-9885-080e3139630f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_tetovalas-rak-kockazata-ikerparok-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 30. 10:03","title":"Ikerkutatás bizonyítja: a tetoválások növelhetik a rák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","shortLead":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","id":"20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f.jpg","index":0,"item":"65a08e50-e2a7-4925-b0e2-50c14ede6e97","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","timestamp":"2025. március. 29. 21:33","title":"Szegeden is lezártak egy hidat a Pride betiltása ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A halálos áldozatok száma már 1600 felett jár.","shortLead":"A halálos áldozatok száma már 1600 felett jár.","id":"20250329_Elve-kerult-elo-egy-ketgyermekes-anya-a-romok-alol-Mianmarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"725107a1-0688-4003-840f-304216b08526","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_Elve-kerult-elo-egy-ketgyermekes-anya-a-romok-alol-Mianmarban","timestamp":"2025. március. 29. 16:46","title":"Harminc óra után élve került elő egy kétgyermekes anya a romok alól Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]