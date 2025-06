Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Khaby Lame, aki a Met-gálán is részt vett, a hatóság szerint tovább maradt, mint amennyit a vízuma lehetővé tett.","shortLead":"Khaby Lame, aki a Met-gálán is részt vett, a hatóság szerint tovább maradt, mint amennyit a vízuma lehetővé tett.","id":"20250610_khaby-lame-orizetbe-vetel-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4.jpg","index":0,"item":"4f069679-d96b-4ad9-b648-75c04008e42a","keywords":null,"link":"/elet/20250610_khaby-lame-orizetbe-vetel-usa","timestamp":"2025. június. 10. 16:24","title":"Elhagyta Amerikát az egyik legnépszerűbb influenszer, miután őrizetbe vette a bevándorlási hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bfda75-1df1-4253-a5f2-af5b9588696e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Útzárat vontak elé. ","shortLead":"Útzárat vontak elé. ","id":"20250611_Kismotoros-ovist-kellett-uldozni-mert-kikeveredett-a-foutra-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9bfda75-1df1-4253-a5f2-af5b9588696e.jpg","index":0,"item":"461e9345-dc9c-4c94-8767-8a76dd5fabf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Kismotoros-ovist-kellett-uldozni-mert-kikeveredett-a-foutra-video","timestamp":"2025. június. 11. 15:44","title":"Kismotoros ovist kellett üldözni Pécsen, mert kikeveredett a főútra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtt kiadta a figyelmeztetést: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína. Mi lenne, ha Magyarországon is lenne egy hasonló projekt. A Duma Aktuál csapata szerint a pálinkának és a tojásos babnak fontos is szerep jutna. KAP annak örülne nagyon, ha lenne valaki, aki levenné neki a minőségi italokat, amelyeket általában a felső polcokra tesznek. Persze nem hazai erőforrásokat kellene erre pazarolni. Miért éppen a szuperkatonák lennének azok, akiket nem Kínából rendelünk. ","shortLead":"Az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtt kiadta a figyelmeztetést: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína...","id":"20250611_kina-intelligens-hadviseles-duma-aktual","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6.jpg","index":0,"item":"2c0e4cc2-497d-45d1-bf73-774f2b3997a1","keywords":null,"link":"/360/20250611_kina-intelligens-hadviseles-duma-aktual","timestamp":"2025. június. 11. 19:30","title":"„A magyar szuperkatonák úgy viselkednének a harctéren, mint Donald Trump a külpolitikában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adaf61b-1bf6-4a39-8ea4-579483779364","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indulatok azt követően szabadultak el, hogy két bevándorló fiatal megpróbált megerőszakolni egy helyi lányt.","shortLead":"Az indulatok azt követően szabadultak el, hogy két bevándorló fiatal megpróbált megerőszakolni egy helyi lányt.","id":"20250610_eszak-irorszag-zavargas-rendorseg-bevandorlok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6adaf61b-1bf6-4a39-8ea4-579483779364.jpg","index":0,"item":"d3d2c8df-37dc-43f8-a3c2-bdd2cbee24b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_eszak-irorszag-zavargas-rendorseg-bevandorlok","timestamp":"2025. június. 10. 18:34","title":"Rasszista zavargás tört ki egy észak-írországi városban, az összecsapásokban 15 rendőr sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7ce28-2f00-4d6f-a013-8daa4871e26b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első nyári hétvégén letérdelt a MÁV, a főváros pedig kis híján csődbe rohant. A két helyzetben közös, hogy még egyiket sem sikerült megoldani. A kormánynak mindenesetre nem érdeke csődbe vinni Budapestet – mondta Vitézy Dávid, akivel Kacskovics Mihály Béla beszélgetett a HVG közéleti podcastjában.","shortLead":"Az első nyári hétvégén letérdelt a MÁV, a főváros pedig kis híján csődbe rohant. A két helyzetben közös, hogy még...","id":"20250611_Fulke-podcast-Vitezy-David-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7ce28-2f00-4d6f-a013-8daa4871e26b.jpg","index":0,"item":"bfed2157-0e5b-491c-b61a-44ebd9fdad8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Fulke-podcast-Vitezy-David-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 18:23","title":"Lázár János a gyűlöletkeltő turnéját arra használja, hogy elterelje a figyelmet minisztériuma totális kudarcáról – Vitézy Dávid a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik olimpiai aranyéremhez segítette Szilágyi Áront. ","shortLead":"Az egyik olimpiai aranyéremhez segítette Szilágyi Áront. ","id":"20250611_penge-podcast-mentalis-gyakorlat-fokusz-osszpontositas-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc.jpg","index":0,"item":"18a8b71d-ea62-4432-a47a-ba43f2232630","keywords":null,"link":"/elet/20250611_penge-podcast-mentalis-gyakorlat-fokusz-osszpontositas-szilagyi-aron","timestamp":"2025. június. 11. 09:16","title":"Íme két pofonegyszerű módszer, hogy visszanyerjük az irányítást a figyelmünk fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8e75ce-73ec-4420-be07-156af8c96194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak egy összefoglalót tettek elérhetővé, a teljes dokumentumot a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.","shortLead":"Csak egy összefoglalót tettek elérhetővé, a teljes dokumentumot a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem hozzák...","id":"20250611_Kovacs-Koko-Istvanek-nem-adjak-ki-a-bokszszovetseg-elozo-vezeteserol-szolo-atvilagitas-eredmenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd8e75ce-73ec-4420-be07-156af8c96194.jpg","index":0,"item":"f9abb2f8-e881-4eee-980f-d5bf5d7beb28","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kovacs-Koko-Istvanek-nem-adjak-ki-a-bokszszovetseg-elozo-vezeteserol-szolo-atvilagitas-eredmenyet","timestamp":"2025. június. 11. 07:36","title":"Kovács Kokó Istvánék nem adják ki a bokszszövetség előző vezetéséről szóló átvilágítás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629b9162-14cd-421a-aa87-dad7f284675c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadásban hatvanan megsebesültek, közülük kilenc gyerek.","shortLead":"A támadásban hatvanan megsebesültek, közülük kilenc gyerek.","id":"20250611_ukrajna-haboru-orosz-drontamadas-harkiv-halottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/629b9162-14cd-421a-aa87-dad7f284675c.jpg","index":0,"item":"63e4ed6d-9159-42c0-9358-e872af3e3fab","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_ukrajna-haboru-orosz-drontamadas-harkiv-halottak","timestamp":"2025. június. 11. 11:17","title":"Ketten meghaltak, amikor az éjjel lakóházakat lőttek drónokkal az oroszok Harkivban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]