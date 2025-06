Hatékonynak tűnik egy súlyos, és viszonylag gyakori májbetegség kezelésében a szemaglutid, ami a mostanában mindenkit lefogyasztó két csodaszer, a Ozempic és a Wegovy aktív hatóanyaga.

Amerikai és brit kutatók közösen vezették a kapcsolódó, III. fázisú klinikai vizsgálatot, melynek finanszírozója az Novo Nordisk – az említett Wegovy fejlesztője-forgalmazója. Mint a vizsgálatokból kiderült, a placebóhoz képest a szemaglutid jelentős mértékben javította egy MASH (anyagcserezavarral összefüggő steatohepatitis) nevű májbetegségben szenvedők eredményeit.

Mint a Gizmodo kifejti: a MASH az anyagcserezavarral összefüggő steatotikus májbetegség (MASLD) legsúlyosabb formájának számít, és alapvetően mindkettő a zsír májban történő felhalmozódása miatt alakul ki. Veszélyes gyulladáshoz, és maradandó hegesedéshez vezethet.

A MASLD a leggyakoribb májat érintő betegség, és számos szövődmény kockázatát növeli – a májrák kockázatát is növelheti. A betegségeket – MASLD és MASH – több tényező is kiválthatja, például a genetika is, de az elhízás és a diabétesz is kiválthatja. Utóbbi kettő a szemaglutid-tartalmú készítmények terepe, ugyanis mindkét állapot kezelésére alkalmazzák a már nevezett készítményeket – emiatt is gondolták a szakemberek, hogy az ezekkel összefüggésbe hozható májbetegségek kezelésében is hasznos lehet egy hasonló gyógyszer.

A Novo Nordisk III. fázisú vizsgálataiba 800, MASH-ban szenvedő beteget vontak be, és 72 héten keresztül kaptak szemaglutidot, vagy placebót. Hogy ki melyiket kapta, azt véletlenszerűen választották ki.

A vizsgálatok végére a szemaglutidot kapók kétharmada tapasztalta a májprobléma megszűnését – ami körülbelül kétszer annyi, mint a placebót kapók esetében. Akik a gyógyszert kapták, azoknál a betegségekkel összefüggő egyéb tünetek is enyhültek, és többet is fogytak. A mellékhatások enyhék voltak, és jellemzően tomor-bélrendszeri tünetekben merültek ki, melyek már ismertek.

A kutatók az eredmények láttán bizakodók, és úgy vélik, ez remény lehet a MASH-ben szenvedők számára. Ugyanakkor a New England Journal of Medicine tudományos folyóiratban közölt megállapításokat egyelőre óvatosan kell kezelni, és még az FDA engedélyére is várni kell.

