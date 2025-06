Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c83bdd9-ca6c-4a63-9cf5-f6c1c48c96d7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lezuhant repülőt gyártó cég már vizsgálja, mi okozhatta a balesetet.","shortLead":"A lezuhant repülőt gyártó cég már vizsgálja, mi okozhatta a balesetet.","id":"20250612_lezuhant-air-india-boeing-787-katasztrofa-reszvenyek-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c83bdd9-ca6c-4a63-9cf5-f6c1c48c96d7.jpg","index":0,"item":"30456027-eb58-40f0-85af-a4175544f24c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_lezuhant-air-india-boeing-787-katasztrofa-reszvenyek-csokkenes","timestamp":"2025. június. 12. 15:47","title":"A Boeing részvényei 8 százalékot estek az Air India 787-esének katasztrófája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Alig négy nap leforgása alatt túlszárnyalta a Nintendo Switch 2 a konzol első generációs változatának első hónapban mért eladási számait, és úgy tűnik, az érdeklődésnek még mindig nincs vége.","shortLead":"Alig négy nap leforgása alatt túlszárnyalta a Nintendo Switch 2 a konzol első generációs változatának első hónapban...","id":"20250611_nintendo-switch-2-jatekkonzol-eladasi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56.jpg","index":0,"item":"cc1c8dae-8226-4956-bb98-e51689d85f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_nintendo-switch-2-jatekkonzol-eladasi-adatok","timestamp":"2025. június. 11. 17:03","title":"607 darab/perc: őrült tempóban fogy a Nintendo új játékkonzolja, a Switch 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca1fa36-ade8-4300-b4fb-d0b61c4f25fe","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A hetvenes években már viselt hasonló dresszt a londoni csapat.","shortLead":"A hetvenes években már viselt hasonló dresszt a londoni csapat.","id":"20250612_labdarugas-chelsea-idegenbeli-mez-aranycsapat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ca1fa36-ade8-4300-b4fb-d0b61c4f25fe.jpg","index":0,"item":"d8473036-e34b-4689-835e-cefc07ab69d0","keywords":null,"link":"/sport/20250612_labdarugas-chelsea-idegenbeli-mez-aranycsapat","timestamp":"2025. június. 12. 14:33","title":"Az Aranycsapat ihlette a Chelsea új mezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a886663-74d1-4b33-95f9-96223c899a43","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A város polgármestere és Kalifornia kormányzója is nyugalomra szólított fel, miután Trump a Nemzeti Gárda után a tengerészgyalogságot is kivezényelte a bevándorlási hatóság akciói miatt utcára vonult tüntetők megfékezésére.","shortLead":"A város polgármestere és Kalifornia kormányzója is nyugalomra szólított fel, miután Trump a Nemzeti Gárda után...","id":"20250611_egyesult-allamok-los-angeles-veszhelyzet-kijarasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a886663-74d1-4b33-95f9-96223c899a43.jpg","index":0,"item":"208e5bfa-bb30-46e3-ad9b-b443add8d175","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_egyesult-allamok-los-angeles-veszhelyzet-kijarasi-tilalom","timestamp":"2025. június. 11. 05:48","title":"Vészhelyzetet hirdettek és kijárási tilalmat rendeltek el Los Angeles belvárosában a zavargások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b7be50-bad3-47d2-900e-17cfed2978a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Edinburgh-i Egyetem mérnökeinek innovációja a mostaninál jóval széles körbe hozhatja el a korszerű robottechnikát. Olyan puha, járni képes robotokat fejlesztettek, amelyek szinte kisétálnak a 3D-nyomtatóból. Utat nyithatnak az intelligens, elektronikus alkatrészek nélküli lágy robotrendszerek használatához.","shortLead":"Az Edinburgh-i Egyetem mérnökeinek innovációja a mostaninál jóval széles körbe hozhatja el a korszerű robottechnikát...","id":"20250611_lagy-jarni-tudo-robotok-3d-nyomtatas-olcson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b7be50-bad3-47d2-900e-17cfed2978a1.jpg","index":0,"item":"44adf69e-ae1f-44a6-9c83-08670c5e9465","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_lagy-jarni-tudo-robotok-3d-nyomtatas-olcson","timestamp":"2025. június. 11. 10:03","title":"Járni tudó négylábú robotok sétálnak ki a 3D-nyomtatóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5455e1-ea54-43df-a06e-4b3c37649cec","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Eddig nem látszott sok értelme az Orbán-kormány trumpista kapcsolatait ápoló Alapjogokért Központ létének, ám mindenképpen a javára írandó Russell Kirk A konzervatív eszme című könyvének megjelentetése. ","shortLead":"Eddig nem látszott sok értelme az Orbán-kormány trumpista kapcsolatait ápoló Alapjogokért Központ létének, ám...","id":"20250612_hvg-Russell-Kirk-A-konzervativ-eszme-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd5455e1-ea54-43df-a06e-4b3c37649cec.jpg","index":0,"item":"82365bb2-d937-4419-a073-aae2a8922908","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-Russell-Kirk-A-konzervativ-eszme-konyv","timestamp":"2025. június. 12. 15:30","title":"Magyarul is megjelent a könyv, amely bebizonyítja, hogy a konzervatívok nem „a hülyék pártja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt kápolna, már nyomoz is a NAV.","shortLead":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt...","id":"20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365.jpg","index":0,"item":"2b929e7d-e6c2-46e8-8393-1e085b706b42","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","timestamp":"2025. június. 12. 07:55","title":"Kápolnafelújításra nyertek pénzt a fideszes vállalkozók, de kiderült egy turpisság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","shortLead":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","id":"20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6.jpg","index":0,"item":"a450205b-4cda-4add-a7bf-fe7deea475db","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. június. 11. 08:52","title":"„Menjen már le az útról!” – rolleresnek kiabáltak az autósok az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]