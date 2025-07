Oroszországban épp most készülnek kihúzni a szabad internet dugóját, az is büntetést kaphat, aki ukrán dalokra keres rá

Olyan törvényjavaslatot terjesztettek be csütörtökön az orosz törvényalkotók, mely betiltaná a „szélsőséges” tartalmak keresését és megnyitását is. Mármint, ezek csak orosz értelmezésben számítanának szélsőségesnek: mások mellett az Ukrajnát éltető dalok, valamint a Pussy Riot punk zenekar is tiltás hatálya alá esne általa.

Kritikusai szerint a törvény gyakorlatilag elfojtaná az internet szabadságát – ami Oroszországban már most sem túl rózsás. Az orosz hatóságok már most is több ezer, „szélsőséges tartalmak terjesztésével” vádolt weboldalt blokkolnak.

A legújabb javaslat azonban akár 5000 rubeles (körülbelül 22 000 forintos) büntetést is kilátásba helyez minden felhasználó számára, aki olyan dolgokra keres rá a weben, ami az orosz igazságügyi minisztérium megítélése szerint szélsőségesnek minősül.

A tiltólistán több mint 5000 elem található, köztük honlapok, politikai szlogenek, könyvek, művészi alkotások, valamint zenék. Nem túl meglepő módon az Ukrajnát éltető dalok is szerepelnek a listán, de ott vannak még a Pussy Riot blogbejegyzései, valamint a dinamit Wikipedia-oldalát sem érdemes böngészgetni csak úgy az AFP jelentése szerint.

Az egyelőre nem ismert, hogy a kormány is támogatja-e a javaslatot – egyelőre csak annyit közölt a Kreml, hogy „bővebb magyarázatta szorul” annak érdekében, hogy eloszlassa az emberek aggodalmait.

A hivatalos magyarázat szerint a törvény csak azokat érintené, akik „szándékosan” keresnek rá valamire, tehát ha valaki szembetalálja magát a Google keresőben egy „szélsőséges” tartalommal, de csak továbbgörget, azt elviekben nem szankcionálják.

Egyes törvényhozók azonban aggodalmuknak adtak hangot, mert úgy véli, hiányoznak a biztosítékok. Ráadásul a törvénytervezet betiltaná a VPN-szolgáltatások reklámozását, és szankcionálná a SIM-kártyák átruházását is – tehát nem lehetne eladni azokat.

