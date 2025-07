Egy 1941-es törvény miatt mehet 3 évre börtönbe egy youtuber – az a bűne, hogy játékkonzolokat tesztelt

A szerzői jog érzékeny terület, miközben a videós platformok egyre csak növekednek. Ezek egyik fontos szegmense a játékstreaming, melyet a legtöbb cég elnéz, de az emulálás már más kérdés. Főleg a retro játékoké.

A Nintendo – másokkal egyetemben – már próbálkozott lecsapni az ilyen tartalmakra, ám most egy olasz youtuber esete emelheti új szintre a szerzői jog jelentette problémákat. A Once Were Nerd nevű csatorna tulajdonosa főleg retro játékokkal foglalkozik, ám úgy tűnik, hogy az ANBERNIC eszközeiről alkotott véleményéből komoly gond lehet.

A videós elmondása szerint ugyanis az olasz vámhivatal munkatársai áprilisban egy házkutatási paranccsal jelentek meg az otthonánál és az irodájánál. Az ok: szerzői jog által védett, kalózkodott játékok népszerűsítése.

Mint az Android Authority kifejti, a youtuber gyűjteményéből lefoglaltak több ANBERNIC, Powkiddy, valamint TrimUI kézikonzolt is, összesen több mint 30-at. Mivel a tartalomgyártó úgy vélte, semmi rosszat nem tett, átadta az eszközöket, valamint a kézikonzolok gyártóival folytatott beszélgetések átiratait is átnyújtotta a hatóságok számára. Még a telefonját is elkobozták, azzal az ígérettel, hogy néhány nap múlva visszakapja – erre végül egy hónapot kellett várnia.

Az ügyről közreadott videója szerint a hatóságoknak nem kell kifejteniük a pontos vádakat, ahogyan azt sem, hogy ki emelte azokat. Ezekre az olasz törvények értelmében csak az első vizsgálat lezárultát követően derülhet fény – ahogyan arra is, hogy bíróság elé állítják, vagy ejtik az ügyet.

A hatóságok ráadásul törölhetik a csatornát, mielőtt még bebizonyosodna bármilyen lehetséges szabálysértés – évek munkája veszhet el így, ami intő jel más videósoknak is.

Jelenleg azon tanakodnak a hatóságok, hogy az ANBERNIC eszközeiről – kiváltképp az RG Slide-ról – készült videói sértik-e az olasz szerzői jogvédelemről szóló törvényt. Ami egyébként 1941-ben íródott. Az RG Slide-okat gyakran – de nem minden esetben – microSD-kártyákkal szállítják, melyeken szerzői jogvédett ROM-ok vannak, melyek szerzői jogvédelem hatálya alá esnek. Ennek megsértése Olaszországban 15 000 eurós (körülbelül 6 millió forintos) bírsággal, valamint három éves börtönbüntetéssel járhat.

Ami a youtubert illeti, elmondása szerint sosem készített szponzorált videókat az ANBERNIC termékeiről. Hogy mi lesz az ügy kifutása, egyelőre teljes rejtély – de veszélyes precedens lehet a többi videós számára, akik olyan országokban ténykednek, ahol régi, elavult törvények vannak hatályban.

