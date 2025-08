100 kW-os atomreaktort telepítene a NASA a Holdra, már meg is van a céldátum

A Holdra tervezett emberes küldetések kapcsán az egyik legnagyobb kérdés, hogy miként juthatnak majd energiához az ott élő telepesek. A napelemes rendszer kézenfekvőnek tűnik, ám az sem nyújt tökéletes megoldást a holdpor, valamint a 14 napon át tartó éjszakák miatt. A szakemberek ezért már régóta azt tervezik, hogy valamilyen atomreaktort telepítenek az égitestre.

Persze itt nem olyan méretű megoldásra kell gondolni, mint amik a Földön termelik az áramot. Annál jóval kisebbek lehetnek, és természetesen a teljesítményük is alacsonyabb lehet. Ettől függetlenül azonban ezen a téren is megy a versengés az Egyesült Államok, valamint Kína és Oroszország között.

Az Interesting Engineering beszámolója szerint a NASA azt tervezi, hogy 2030-ra egy 100 kW-os reaktort telepít a Holdra, megelőzve ezzel a rivális országokat. Kérdés persze, hogy ez mennyire kivitelezhető egy olyan helyzetben, amikor a szervezet rendkívüli megszorításokkal néz szembe, ám a terveket állítólag hamarosan bemutathatja majd Sean Duffy, a NASA ideiglenes vezetője – és egyben közlekedési miniszter.

Houston, baj van: 2145 tudós hagyja ott a NASA-t Trump megszorítása miatt, veszélybe kerülnek a küldetések Bár az amerikai Kongresszus még módosíthatja a 2026-os költségvetés NASA-ra vonatkozó részét, a szervezet már most is olyan presztízsveszteséget szenved el, amit nehéz lesz egyhamar pótolni.

A terv célja egy névtelenséget kérő forrás szerint egyértelműen az, hogy felgyorsítsa a második űrversenyt.

Korábban a NASA egy 40 kW-os reaktort tervezett a Holdra telepíteni, amely a szervezet szerint 33 háztartást tudna ellátni árammal. Ehhez képest a 100 kW meglehetősen nagy előrelépés, főleg úgy, hogy a céldátum továbbra is 2030 maradt.

Kína állítólag ugyanebben az évben küldené a Holdra az első űrhajósát.

A reaktor létfontosságú ahhoz, hogy az ember hosszú távon is az égitesten maradhasson. Emellett az az ország, amely atomreaktort telepít, egyúttal egy olyan zónát is létrehoz, ahová más nemzet nem mehet be. Emiatt kulcskérdés, melyik ország tudja ezt elsőként megtenni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.