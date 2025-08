Meglehet a dátum: ekkor jöhetnek az új iPhone-ok

Úgy tűnik, megvan a dátum, amit minden, újdonságokra kíváncsi Apple-felhasználó vár: szeptember 9. Korábban már a 9to5Mac is azt írta, ez a legvalószínűbb dátuma az új iPhone-ok leleplezésének, most pedig egy német portál, az iPhone-ticker jutott hasonló megállapításra szolgáltatói dokumentumok nyomán.

A mobilszolgáltatóknak fel kell készülniük az új készülékek megjelenésére és értékesítésére, és a német portál állítása szerint betekintést nyerhetett ebbe. Ez alapján pedig szintén szeptember 9-én, kedden várható az iPhone 17-széria megjelenése.

Mint a 9to5Mac hozzáfűzi: az ezt követő események már elég egyértelmű mintázatot követnek, így ha tényleg szeptember 9. lesz a bemutató dátuma, akkor az előrendelések szeptember 12-én (pénteken), az értékesítés megkezdése pedig szeptember 19-én (szintén pénteken) lehet.

A várakozások szerint az idei paletta része lehet egy, a Plus variánst váltó iPhone 17 Air is, mely az Apple valaha volt legvékonyabb mobilja lehet – és ez az akkumulátor vastagságában és kapacitásában is visszaköszönhet. Az iPhone 17 Pro pedig egy rikító új színt kaphat.

