Van 4 titkos kód a ChatGPT-ben, próbálja csak ki őket

A ChatGPT-t használni pofonegyszerű, jól kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket ugyanakkor egy fokkal bonyolultabb. Mint a való életben, az emberekkel folytatott diskurzusoknál, úgy az OpenAI chatbotjánál is sokat számít, hogy hogyan kérdez – és a kevesebb néha több.

Az internetes tanácsok gyakran valóságos prompt-kisregényeket javasolnak, melyek alkalmazása nem egyszerű, és nem is okvetlenül a legjobb tanács általánosabb kérdéseknél. Néhány, a Reddit fórumában említett trükk azonban pofonegyszerű, néhány karakterből áll, és ön is alkalmazhatja őket.

Magyarázd el úgy, mintha ötéves lennék!

Az első ChatGPT-prompt (parancs) az ELI5, és tényleg nincs trükk, csak ennyit kell a kérdés elé biggyeszteni, a chatbot tudni fogja, mire gondol. Valójában ez egy mozaikszó, ami az angol „explain like I’m fine” rövidítése, azaz „magyarázd el nekem úgy, mintha öt éves lennék”.

S lám, a ChatGPT a legbonyolultabb témát is úgy fejti ki, hogy egy ötéves gyerek is megértse. Mivel a chatbot hajlamos bonyolultan, a szakzsargonnal dúsítva kifejteni a témákat, ez a parancs sok esetben hasznos lehet.

Így magyarázná el az atomreaktorok működését egy ötévesnek a ChatGPT (részlet) HVG (képernyőkép)

A fenti példából is látszik: a ChatGPT igyekszik atomjaira bontani a témát, és minden részletében a legegyszerűbb magyarázatot adni. És a prompt végén lévő szám is tetszőlegesen lecserélhető: ha 10-et rak oda, akkor egy 10 évesnek megfelelő választ fog adni.

TL:DR

Szeretne nagyon rövid összefoglalót egy cikkről, vagy dokumentumról? Természetesen megkérheti arra a ChatGPT-t, hogy legyen szíves összefoglalni azt, de egyszerűbb, ha a link, vagy a dokumentum csatolása után annyit ír: „TL:DR”. Ez is egy mozaikszó, az angol „too long, didn’t read” rövidítése, ami annyit tesz: „túl hosszú, nem olvastam el”.

A ChatGPT azonban erre a parancsra nagyon is átnézi a neki adott cikket-dokumentumot, és összefoglalja nagyon röviden, esetenként pontokba szedve, hogy az miről szól.

Érdemes lehet megjegyzni, hogy magyarul készítse el az összefoglalót a chatbot HVG (képernyőkép)

Elő a szakzsargonnal!

Szeretné azt a látszatot kelteni, hogy nagyon ért egy adott területhez – de úgy, hogy igazából nem? A ChatGPT ebben is tud segíteni: ha kicsit komplexebbé tenne egy témát, mert szeretné magát jobb színben feltüntetni mondjuk a LinkedInen, csak kérje azt, hogy „jargonize”.

A promptot a szöveg elé kell tennie, így a ChatGPT belefűz a szövegbe néhány szakkifejezést, és azt a látszatot kelti, mintha nagyon magabiztosan értekezne a témában. Azért csak óvatosan – állásinterjún kellemetlen lehet, ha belekérdeznek.

Emberibb nyelvezet egy szóra

Az előző ellentettje a „humanize” parancs, ami „emberibbé” teszi az elé tárt szöveget. Ezt is az írás elejére kell helyezni, az eredmény pedig egy természetesebb szöveg, ami inkább hasonlít egy másik emberrel folytatott köznapi diskurzusra. Ideális lehet, ha szakkifejezésekkel túlzsúfolt szöveget szeretne érthetőbbé tenni.

Természetesen a fentieken túl is lehet még ügyesen használni az OpenAI chatbotját, ami kifejezetten jól alkalmazza a felhasználói utasításokat – akkor is, ha azok csupán egy szóból állnak. Amikor azonban minden részletre ügyelni kell, érdemesebb egy kicsit jobban kifejteni, hogy mit is szeretne kérni a chatbottól.

