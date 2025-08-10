Kitalált valamit a Samsung a túlmelegedés ellen

Jelentős előrelépés lehet az Exynos chipek hűtési szabályozásában a Samsung új, Heat Path Block (HPB) névre keresztelt megoldása. Először az Exynos 2600-as áramkör kaphatja meg, amely majd a Galaxy S26 sorozat telefonjaiban mutatkozhat be.

Az újdonság a PC-kben és szerverekben általánosan használt hűtési megoldásokból merít ihletet. Egy ultrakompakt, réz alapú hűtőbordáról van szó, amelyet úgy terveztek, hogy közvetlenül a processzorchip tetejére integrálták a teljes csomag részeként, az LPDDR DRAM memóriával együtt. Ez az innovatív megközelítés közvetlenül a forrásánál kezeli a hőt, a hűtőborda mind a chipről, mind a memóriáról elvonja a hőt, segítve a teljesítmény stabilizálását nagy terhelés alatt. A HPB elsődleges funkciója a réz kiváló hővezető képességének kihasználása. Azzal, hogy hatékonyabb csatornát hoz létre a hő távozásához, tartós teljesítményhez és jobb energiahatékonysághoz vezethet.

A Samsung állítólag jól halad a technológiával. A mostani tervek szerint októberre be is fejezi a tesztelést, és ha minden jól megy, röviddel azután megkezdődhet a tömeggyártás, éppen időben a Galaxy S26 termékcsaládban történő debütáláshoz.

Az Exynos 2600 egyébként 2 nm-es Gate-All-Around (GAA) eljárással készül. Várhatóan tízmagos CPU-ja lesz, és az az új Xclipse 960 GPU-t is megkapja majd. Úgy tudni, hogy jelentős teljesítménynövekedést kíván elérni elődjéhez, az Exynos 2500-hoz képest, különösen az igényes MI-feladatok esetében. Persze nem minden S26-os modellbe kerül Exynos chip, a Galaxy S26 Ultra valószínűleg a Snapdragon 8 Elite 2-vel lesz felszerelve. Viszont az új hűtési technológiával az Exynosszal hajtott alapmodell is áthidalhatja az eddigi teljesítménybeli szakadékot, a Snapdragon-chiphez képest. Úgy tudni, hogy az Egyesült Államok és Kína kivételével világszerte az Exynos 2600 fogja meghajtani az alapmodellt.

A pletykák szerint a Galaxy S26 sorozat további jelentős hardverfrissítéseket is kap majd. Egy új Edge modell válthatja fel a standard „Plus” változatot. Az Ultra modell most először támogathatja a 60 W-os gyorstöltést. Ezek mellett több RAM, továbbfejlesztett mesterséges intelligencia funkciók és esetleg vékonyabb keretek is szóba jöhetnek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.